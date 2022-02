Nowa, udoskonalona, linia olejów PETRONAS Syntium z technologią CoolTech+™

Maksymalna efektywność użytkowania pojazdów i podwyższone standardy zrównoważonego rozwoju dla sektora

PETRONAS Lubricants International (PLI) wprowadza na rynek nową gamę PETRONAS Syntium z technologią CoolTech+™, stworzoną z myślą o zwiększaniu wydajności cieplnej, kontrolowaniu rozpraszania ciepła z silnika i zmniejszaniu emisji ze zużycia paliwa przez wymagające, nowoczesne silniki pojazdów osobowych, w tym hybrydowe.

Większość nowoczesnych silników przetwarza tylko około jednej trzeciej potencjalnej energii z paliwa na moc. Reszta tej energii cieplnej nie tylko pozostaje nieprzetworzona, ale także rozprasza się jako ciepło odpadowe, co oznacza, że ​​ponad połowa użytecznej energii wytwarzanej przez samochody na całym świecie jest nieefektywnie tracona w silnikach. Nadmierne ciepło, które się tworzy może również uszkadzać krytyczne części silnika, takie jak: turbosprężarki, tłoki i łożyska.

Nowoczesne pojazdy muszą pracować ciężej i wydajniej, aby generować więcej mocy z mniejszych silników,a jednocześnie zużywać mniej paliwa w celu zmniejszenia emisji. Właśnie dlatego nowa gama PETRONAS Syntium koncentruje się na rozwiązaniu problemu wydajności termicznej i kontrolowaniu rozpraszania ciepła w silniku, zwiększając osiągi samochodów dla czystszej i bardziej ekonomicznej mobilności. Dzięki naszej nowej technologii CoolTech+™ kierowcy mogą być pewni, że na trasie nasze produkty zmniejszają negatywny wpływ na silniki ich pojazdów, portfele i planetę – Domenico Ciaglia, dyrektor generalny EMEA w PETRONAS Lubricants International (PLI)

PETRONAS Syntium oferuje teraz niemal 40% silniejszą ochronę przed zużyciem krytycznych części niż poprzednie generacje produktu, skupiając się na najbardziej narażonych na wysokie temperatury strefach w silniku. Zapobiega to gromadzeniu się osadów, wydłuża żywotność części i obniża koszty konserwacji. Dzięki wyjątkowo mocnym łańcuchom olejowym, nowa gama PETRONAS Syntium zapewnia również do 68% wyższą odporność na utlenianie, kontrolując osady, opóźniając gęstnienie oleju i utrzymując stabilną warstwę ochronną dla maksymalnej wydajności silnika. A dzięki doskonałej zdolności do kontrolowania ciepła poprzez zmniejszenie tarcia, technologia CoolTech+™ obniża emisje pojazdów i zużycie paliwa nawet o 3%, minimalizując szkodliwy wpływ jazdy na środowisko i oszczędzając pieniądze kierowców.

To właśnie dbałość o szczegóły sprawia, że ​​PETRONAS Syntium jest nie tylko olejem najszybszej hybrydy na świecie, ale także wyborem numerem jeden dla utytułowanego zespołu wyścigowego Mercedes-AMG PETRONAS. Jako ich oficjalny partner technologiczny, PETRONAS Syntium z technologią CoolTech+™ umożliwia silnikom bolidów Formuły 1 osiągnięcie ponad 50% sprawności cieplnej, co czyni go najbardziej wydajnym silnikiem wyścigowym, jaki kiedykolwiek stworzono. Teraz wiedza zdobyta na torach wyścigowych jest zawarta w formule nowej, doskonałej gamy olejów silnikowych dla kierowców pojazdów osobowych.

Dzięki nowej technologii CoolTech+™, która wspierała zespół Formuły 1 Mercedes-AMG PETRONAS w zdobyciu ósmego z rzędu mistrzostwa konstruktorów, PETRONAS Syntium umożliwi kierowcom uzyskanie optymalnych osiągów silnika, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu ich każdej podróży na środowisko naturalne. Liczymy również, że technologia ta umocni pozycję PLI jako światowego lidera wskaźników wydajności środków smarnych dla samochodów.

Z okazji największej premiery Petronas 2022 r. PLI przeprojektowało również opakowania całej linii PETRONAS Syntium, wykorzystując w nich o 15% mniej plastiku. Firma planuje również wprowadzić na rynek nowe opakowanie, 20-litrowy, tzw. bag in the box, czyli opakowanie kartonowo foliowe, które zmniejszy zużycie plastiku do 90%. Petronas kontynuuje współpracę z internetową platformą zrównoważonego rozwoju Treedom w celu niwelowania emisji CO2. Uznawana obecnie za światowego lidera i innowatora technicznego PLI prowadzi kompleksowe działania celem osiągnięcia zerowej emisji netto szkodliwych emisji do 2050 roku.

Energia jest niezwykle cennym zasobem. Ochrona i pozyskiwanie jej w sposób zrównoważony są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Presja na efektywne wykorzystanie energii szczególnie w sektorze motoryzacyjnym będzie tylko wzrastać dlatego przeciwdziałanie jej marnowaniu jest priorytetem. Dzięki PETRONAS Syntium z technologią CoolTech+™ kierowcy mogą mieć wyższą kontrolę nad procesem utraty ciepła w silniku, mogą maksymalnie wykorzystać każdą dawkę energii i ostatecznie zmaksymalizować wydajność silników swoich samochodów.

Cennik i dostępność

Nowa linia PETRONAS Syntium będzie dostępna od Marca 2022 r.