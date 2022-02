Atrakcyjne pakiety przeglądów dla posiadaczy 4-letnich lub starszych modeli Forda

Zima to okres ciężki zarówno dla kierowców, jak i dla ich samochodów. Dlatego przed zbliżającym się sezonem wiosennych, weekendowych wycieczek warto pomyśleć nie tylko o porządkach w garażu, ale przede wszystkim o kompleksowym sprawdzeniu pojazdu. Firma Ford przygotowała specjalną ofertę przeglądów serwisowych w autoryzowanych stacjach obsługi dla posiadaczy 4-letnich i starszych modeli tej marki.

Wjedź w nowy sezon sprawnym samochodem

Okresowe przeglądy serwisowe to nie tylko zalecenia wynikające z zapisów gwarancji, ale przede wszystkim pewność, że auto będzie służyło bezproblemowo przez wiele lat. Wczesna diagnoza ewentualnych usterek pozwala na ich szybką i niedrogą eliminację. Natomiast zaniedbanie nawet drobnego problemu, przy długotrwałej eksploatacji może prowadzić do wielu poważniejszych i przede wszystkim o wiele bardziej kosztownych napraw.

Przykładowo, w sytuacji nieserwisowanych luzów w zawieszeniu, po pewnym czasie uszkodzeniu ulegają sąsiadujące elementy auta, wraz z amortyzatorami i podzespołami układu kierowniczego. To z kolei wpływa nie tylko na komfort i pewność prowadzenia pojazdu, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo podróżujących nim osób. Innym częstym błędem popełnianym przez użytkowników samochodów jest brak regularności w wymianie oleju. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku aut eksploatowanych głównie w mieście. Praca silnika na zużytym i przepracowanym oleju jest dla niego bardzo szkodliwa, skraca jego żywotność i może doprowadzić do kosztownych napraw.

Kompleksowe przeglądy wraz z wymianą oleju i filtrów

Wychodząc naprzeciw rynkowemu zapotrzebowaniu, Ford oferuje klientom odwiedzającym autoryzowane stacje obsługi kompleksowy przegląd serwisowy. Specjaliści ASO w ramach omawianego przeglądu przeprowadzą aż 30 czynności diagnostycznych. Sprawdzane są między innymi wskaźniki oraz wszystkie lampki ostrzegawcze i kontrolne, weryfikowane jest działanie sprzęgła, spryskiwaczy czy też praca wycieraczek. Oprócz tego przegląd obejmuje sprawdzenie i ewentualną wymianę filtra kabinowego, powietrza oraz wymianę filtra oleju. Kontrolowany jest także stan zużycia opon wraz z pomiarem głębokości bieżnika i regulacją ciśnienia.

Nie pomija się elementów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Kontrolowany jest więc cały układ hamulcowy z przodu i z tyłu (przy zdjętych kołach) wraz z przeglądem i regulacją hamulca ręcznego oraz sprawdzeniem stanu płynu hamulcowego. Weryfikowany jest układ kierowniczy, zawieszenie, przeguby kulowe, drążki kierownicze oraz wszystkie osłony gumowe. Przy okazji specjaliści zadbają również o podstawowe elementy poprawiające komfort tj. sprawdzą i ewentualnie nasmarują zawiasy drzwi, skontrolują mechanizmy opuszczania i podnoszenia szyb, zweryfikują stan klimatyzacji oraz przeprowadzą kontrolę ogólnego stanu nadwozia i podwozia. Dzięki temu żadne auto opuszczające autoryzowaną stację obsługi Forda nie wyjedzie na ulice z ukrytą i nie zdiagnozowaną usterką.

Ceny i wartość dodana

Ceny przeglądów wahają się od 899 złotych dla aut mniejszych i średnich tj. Ka, Fiesta, EcoSport, Focus czy Mondeo, do 1 299 złotych dla większych modeli tj. Transit, Mustang czy Ranger. W ramach tej opłaty klienci otrzymują opisany wcześniej przegląd obejmujący 30 czynności kontrolnych, wymianę oleju silnikowego zgodnie ze specyfikacją pojazdu, wymianę filtra oleju oraz filtra powietrza, jak również 12-miesięczny pakiet pomocy drogowej Assistance12 ważny na terenie całej Europy. Dodatkowo przy umówieniu wizyty poprzez stronę internetową i po wpisaniu przy zamówieniu kodu FORD50, cena pakietu zostaje obniżona o 50 złotych. Oferta ważna jest do 30 marca 2022 roku.