Nowe wiertła od Würth Polska ułatwią obróbkę metalu.

Würth Polska rozwija linię wierteł Smart Step, czyli produktów z innowacyjnym wierzchołkiem stopniowanym, ułatwiającym wiercenie. Dotychczasowa oferta wierteł do zwykłej stali została poszerzona o produkty z domieszką kobaltu HSCo Smart Step, przeznaczone do obróbki stali nierdzewnej oraz wiertła stopniowe HSS Smart Step Deepcut do głębokich otworów. Produkty te wykorzystywane są do obróbki metalu, ale nie oprą im się również inne materiały. Ich wyjątkowa budowa pomoże profesjonalistom z wielu branż szybciej i efektywniej wykonywać swoją pracę.

Wiertła do metalu HSCo DIN 338 Smart Step

Narzędzia o takiej konstrukcji i zastosowaniu są nowością na polskim rynku. Umożliwiają pracę szybszą od tej wykonywanej przy pomocy konwencjonalnych wierteł krętych. Produkty opracowane w technologii Smart Step (od 2,5 mm średnicy) pozwalają na tworzenie dokładnych, okrągłych otworów w materiałach takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stal żaroodporna lub tytan. Poza tym można je stosować również przy konwencjonalnej stali o wytrzymałości do 1200 N/mm2, żeliwie, metalach nieżelaznych oraz twardym i miękkim drewnie.

Ich budowa umożliwia montaż w wiertarkach, wiertarko-wkrętarkach i wiertarkach stołowych. Pozwalają na obróbkę bez punktowania czy wiercenie pod kątem. 3-stronnie spłaszczony uchwyt zapobiega niepożądanemu obracaniu się wiertła w narzędziu oraz pozwala na szybszą i bardziej komfortową pracę. Konstrukcja ta umożliwia optymalne przekazanie energii z wiertarki oraz prosty montaż i demontaż w maszynie. Stopniowany wierzchołek wiertła zapewnia łatwe rozpoczęcie wiercenia bez punktowania oraz pozwala uzyskać idealnie okrągłe otwory. Produkty z serii HSCo Smart Step sprawdzają się przy wykonywaniu otworów pod nity lub w okrągłym materiale czy rurach, ponieważ pozwalają zachować najwyższe standardy odnośnie centrowania, precyzji średnicy i żywotności.

Cechy produktu:

Głębokość wierc.: 5xD

Powłoka: rafinowana

Materiał tnący: HSCo

Typ: Smart Step

Uchwyt: 3-stronnie spłaszczony (od średnicy 4 mm)

Dostępne średnice: 1-20 mm

Art. nr 0626940… – 0626942000 (w zależności od rozmiaru)

Wiertła stopniowe HSS Smart Step Deepcut

Wiertła stopniowe dają możliwość wykonania otworów o różnych średnicach za pomocą jednego narzędzia. Nie trzeba ich wymieniać, co znacząco skraca czas pracy. Wytrzymała powłoka i technologia Smart Step umożliwia wiertłom precyzyjne wykonywanie okrągłych otworów w blachach oraz elementach ze stali konwencjonalnej do 1300 N/mm2, żeliwa, aluminium, mosiądzu, brązu, pleksi, plastiku i drewna. Ich największym atutem jest możliwość wiercenia w materiałach do grubości 10 mm. Złożona, stopniowa konstrukcja pozwala pominąć wstępne nawiercenie dokonywane przy pomocy wierteł spiralnych. Jedno narzędzie łączy w sobie wiele średnic, które z każdym stopniem wiertła dodatkowo gratują otwór.

Wiertła stopniowe HSS Smart Step Deepcut nadają się do użycia we wkrętarkach akumulatorowych oraz wiertarkach ręcznych i kolumnowych. Zapewniają komfort pracy bez zniekształcania blachy lub blokowania się w przedmiocie poddawanym obróbce. Powłoka AlCrN chroni produkty przed zużyciem i dodatkowo zabezpiecza wiertła przed działaniem wysokich temperatur, sięgających do 1050°C. Warstwa ochronna cechuje się wysoką twardością (3000 HV), a jej struktura pozwala odprowadzać wióry oraz umożliwia uniknięcie spawów materiału.

Wśród wierteł HSS Smart Step Deepcut znajduje się wersja specjalnie zaprojektowana do wykonywania wszystkich rozmiarów otworów rdzeniowych (średnica od 3,3 do 10,2 mm) do gwintów przelotowych M4 – M12.

Cechy produktu:

Długość uchwytu: 25 mm

Kształt uchwytu: 3-stronnie spłaszczony

Typ: HSS Smart Step głębokie otwory

Powłoka: AlCrN