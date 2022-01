Shell nieprzerwanie liderem rynku środków smarnych.

Shell po raz kolejny obronił pozycję lidera globalnego rynku środków smarnych. Jak wynika z raportu firmy badawczej Kline&Company, Shell jest światowym dostawcą numer jeden we wszystkich trzech głównych kategoriach: konsumenckiej, komercyjnej i przemysłowej. Koncern utrzymuje status wiodącego globalnego dostawcy gotowych środków smarnych już 15 rok z rzędu.

Najnowsza, 19. edycja corocznego raportu Kline&Company „Global Lubricants: Market Analysis and Assessment 2021”, bazuje na danych za rok 2020. Obejmują one wszystkie wiodące rynki środków smarnych, segmenty rynkowe, rodzaje produktów i formulacje. Shell zachowuje pierwsze miejsce w rankingu w każdej z trzech kategorii środków smarnych analizowanych przez Kline – „consumer auto­mo­tive” (środki smarne przeznaczone do stosowania w samochodach osobowych), „commercial auto­mo­tive” (środki smarne do pojazdów użytkowych) i „industrial” (środki smarne stosowane w przemyśle).

Raport ten potwierdza, że Shell już od piętnastu lat jest wiodącym światowym dostawcą środków smarnych do samochodów osobowych, ciężarowych i aplikacji przemysłowych. Dzięki naszemu wieloletniemu zaangażowaniu na rzecz klientów i rozbudowywaniu portfolio produktów, nie tylko zachowujemy wiodącą pozycję na rynku, ale również powiększamy przewagę konkurencyjną, zwiększając skalę działalności, wartość naszej marki, rozwijając technologie i relacje z klientami – powiedział Łukasz Radzymiński, Dyrektor Sprzedaży w Dziale Olejowym Shell Polska.

Oferta Shell dla trzech segmentów rynku

Zgodnie z najnowszymi danymi, Shell zwiększył udział w globalnym rynku w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita sprzedaż Shell wyniosła około 4100 kiloton gotowych środków smarnych, co odpowiada około 4,6 miliarda litrów produktów. Na uzyskany wynik złożyła się sprzedaż środków smarnych w trzech segmentach: produkty do stosowania w samochodach osobowych (34%), produkty dedykowane do przemysłu (36%) i produkty do pojazdów użytkowych (30%).

Dział Olejowy Shell ma do odegrania kluczową rolę w realizacji celu firmy, która do 2050 roku ma stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto. Z pomocą 200 specjalistów pracujących w centrach badawczych rozmieszczonych na całym świecie, Shell od wielu lat udoskonala technologię pozwalającą na tworzenie bardziej ekologicznych i czystszych środków smarnych wytwarzanych z gazu ziemnego z wykorzystaniem unikalnej technologii Shell PurePlus. Zapewniają one konsumentom lepsze osiągi silnika, zużycie paliwa niższe nawet o 4% oraz proporcjonalne zmniejszenie emisji CO2.

Neutralne emisyjnie oleje Shell

Shell wspiera również klientów w zmniejszaniu ich śladu węglowego. W 2021 roku uruchomił największy w branży środków smarnych program neutralności węglowej, oferując w ramach wybranych marek oleje neut­ralne pod względem emisji dwutlenku węgla[1]. W jego ramach Shell dąży do zrównoważenia rocznych emisji z ponad 200 milionów litrów wysokiej jakości środków smarnych. Obejmie to rekompensatę około 700 tysięcy ton dwutlenku węgla (CO2e)[2] rocznie, co odpowiada rocznemu wyłączeniu z ruchu około 340 tysięcy samochodów[3].

[1],[2] Termin „neutralny emisyjnie” oznacza, że koncern Shell zawarł transakcję, w ramach której określona ilość ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO₂e), odpowiadająca ilości związanej z wydobyciem i transportem surowca, produkcją, dystrybucją, wykorzystaniem i zakończeniem cyklu życia środka smarnego nie została wyemitowana dzięki ochronie naturalnych ekosystemów lub została usunięta z atmosfery poprzez proces bazujący na naturze. [3] Rzeczywiste wartości emisji z jazdy uzależnione są od przyjętych założeń obliczeniowych.