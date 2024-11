NOWY PIGMENT CROMAX: CHROMAHYBRID WH1729 MAGMA RED

Cromax® poszerza linię ChromaHybrid o nowy pigment ChromaHybrid WH1729 Magma Red, którego można używać zarówno z systemami lakierów bazowych Cromax Pro, jak i Chromax EZ+. Produkt jest już dostępny w sprzedaży. Stanowi on odpowiedź firmy na rosnącą popularność wysokochromatycznych lakierów czerwonych.

ChromaHybrid WH1729 Magma Red to wysokochromatyczny, czerwony pigment do wykończeń specjalnych wyróżniający się znakomitym kryciem. Najbardziej charakterystyczną cechą jest efekt flop, czyli przechodzenie od jasnej do głębokiej czerwieni.

ChromaHybrid WH1729 Magma Red, podobnie jak pozostałe produkty Cromax, umożliwia lakiernikom wydajną naprawę kolorów OEM, takich jak Tesla PR01 Ultra Red, Audi LZ3C Sevilla Red czy Kia DWR. Jeśli dodać do niego nasz najbardziej zaawansowany spektrofotometr ChromaVision Pro Mini oraz oprogramowanie kolorystyczne ChromaWeb, lakiernicy mogą teraz pracować wydajniej i tym samym zwiększać przepustowość serwisu. – wyjaśnia Jason Hopkins, United Kingdom and Ireland Country Manager, Axalta / U-POL.

Pigment ChromaHybrid WH1729 Magma Red jest dostępny w innowacyjnych i łatwych w użyciu butelkach o pojemności 100 ml, które powstają w 50% z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Stanowi to kolejny dowód zobowiązania marki do zrównoważonego rozwoju.

Receptury z ChromaHybrid WH1729 Magma Red oraz lakierem bazowym Cromax Pro i Cromax EZ+ są już dostępne w systemie ChromaWeb. Więcej informacji na temat marki Cromax można znaleźć na stronie www.cromax.pl.