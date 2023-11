Najlepsza widoczność od eksperta!

Jednym z kluczowym elementów wpływających na bezpieczeństwo kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego jest dobrze oświetlony pojazd. Ekspertem od oświetlenia i technologicznym liderem w dziedzinie inteligentnego rozsyłu światła jest od dawna firma Hella, której produkty stale spełniają najwyższe wymagania i standardy jakości oraz bezpieczeństwa. I dokładnie te same standardy stosowane są również w przypadku szerokiej gamy żarówek, które firma ma w swojej ofercie. Optymalny strumień świetlny dzięki zaawansowanej technologii, niska awaryjność i wysoka trwałość dzięki wysokogatunkowym materiałom i sprawdzonej jakości – to podstawowe cechy charakteryzujące żarówki Hella.

Zapewniają one również wiele innych korzyści, ponieważ bogata oferta firmy obejmuje olbrzymie spektrum produktów dla praktycznie wszystkich możliwych zastosowań.

Aktualnie można w niej znaleźć wszelkie żarówki oświetlenia pojazdu (również oświetlenia wewnętrznego), na których używanie w obrębie dróg publicznych pozwala prawo, czyli takich, które posiadają stosowną homologację.

Oferta zawiera zatem żarówki 12V oraz 24V standardowe lub, jak w przypadku żarówek do świateł głównych – przednich, o zwiększonej emisji światła z serii Performance: +60% lub +120% więcej światła. Są też takie, szczególnie polecane dla kierowców zawodowych, żarówki z serii Long Life o żywotności do 3 razy dłuższej niż żarówki standardowe. Do tego dochodzą żarówki o zimniejszej temperaturze barwy światła, bardziej zbliżonej do temperatury światła dziennego, z serii White Light.

Żarówki typu Xenon występują natomiast w dwóch wariantach cenowych, tak aby każdy mógł znaleźć dla siebie najbardziej odpowiadający zakres cenowy. Są to zatem żarówki z serii Xenon oraz tańsze Xenon ValueFit.

Duża różnorodność – ODPOWIEDNIA ŻARÓWKA DLA KAŻDEGO

STANDARD 12V

Standardowe żarówki halogenowe HELLA oferują jakość OEM z idealnym stosunkiem ceny do parametrów. Zapewniają dobrą moc światła, niezawodność i długą trwałość. Dzięki temu są one doskonale dostosowane do potrzeb klientów w zakresie bezpieczeństwa. Standardowa żarówka dostępna jest w następujących wersjach: H1, H4, H7, H11 oraz H15, H18, H19.

WHITE LIGHT 12V

Dzięki eleganckiej barwie światła zbliżonej do barwy żarówki ksenonowej, White Light oferuje idealne połączenie stylu i komfortu. W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi, linia White Light zapewnia do 30 % więcej światła (w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi)

i temperaturę barwową do 4200 K. Zwiększa to kontrast i tym samym bezpieczeństwo. Dostępne

w wersjach: H1, H4 i H7.

PERFORMANCE +60% 12V i PERFORMANCE +120% 12V

Żarówki te wyznaczają nowe standardy w dziedzinie oświetlenia halogenowego. Do 60% lub 120% więcej światła (w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi) wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz. Zwiększona jasność pozwala zobaczyć więcej i dalej i w ten sposób szybciej reagować. Dostępne w wersjach: H1, H4, H7.

LONG LIFE 12V

Żarówki halogenowe HELLA Long Life o trwałości do 3x dłuższej niż standardowe żarówki halogenowe oferują optymalny stosunek ceny do jakości i są najlepszym wyborem do długiego użytkowania. Ponadto przekonują swoją niezawodnością. Dostępne w wersjach: H1, H4, H7, H11, H16.

HEAVY DUTY 24V

Żarówki Heavy Duty zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy i dlatego są idealne dla ciężarówek oraz pojazdów użytkowych. Ponadto oferują one idealny stosunek ceny do jakości. Dostępne w wersjach: H1, H3, H4, H7, H11, H15.

HEAVY DUTY EXPERT 24V

Żarówki halogenowe HELLA Heavy Duty Expert dają maksymalnie mocne światło i jednocześnie odznaczają się dwukrotnie większą trwałością niż tradycyjne, standardowe żarówki halogenowe. Żarówki te są szczególnie przyjazne dla środowiska, ponieważ są rzadziej wymieniane. Dostępne w wersjach: H1, H3, H4, H7, H11.

XENON

Dzięki jednorodnemu rozsyłowi światła żarówki (żarniki) ksenonowe zapewniają optymalne bezpieczeństwo. Oprócz jasnego i szerokiego oświetlenia drogi, zaletami żarników ksenonowych firmy HELLA są trwałość i sprawdzona jakość OE. Przy czym światło jest ponad dwukrotnie jaśniejsze niż żarówki halogenowej. Dostępne w wersjach: D1R, D1S, D2R, D2S, D3S, D4R, D4S i D5S.

Jak znaleźć właściwą żarówkę do reflektorów i lamp w swoim samochodzie?

Abyś zawsze miał pod ręką odpowiednią żarówkę, firma Hella oferuje Ci wyszukiwarkę, dzięki której szybko znajdziesz odpowiedni typ do swojego pojazdu.

www.hella-bulbs.com/pl/europe/car Wybierając żarówki firmy Hella możesz być pewien ich jakości i niezawodności. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Tam uzyskacie Państwo szczegóły dotyczące prezentowanego asortymentu.