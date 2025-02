PIRELLI P ZERO: ŚWIĘTUJEMY 40 LAT PIERWSZEJ W HISTORII OPONY ULTRA HIGH PERFORMANCE

Model P Zero, który narodził się w 1985 roku, zadebiutował w Lancii Delta S4 Stradale – i od tego czasu pozostaje wzorem innowacji oraz technologii dzięki nieustannej ewolucji.

Pirelli P Zero, definicja najlepszej sportowej opony, obchodzi w tym roku swoje 40-lecie. Narodzona z jednej rewolucyjnej idei, dziś jest najbardziej rozpoznawalną marką w branży i pierwszym wyborem prestiżowych producentów samochodów. Na przestrzeni czterech generacji Pirelli P Zero stała się liderem rynku dzięki niezrównanej liczbie homologacji dostosowanych do różnych marek motoryzacyjnych – do tej pory powstało ponad 3000 wersji tej opony.

Lista samochodów, które zostały wyposażone w P Zero, jest imponująca i obejmuje prawdziwe ikony motoryzacji, takie jak: Ferrari F40, 512 Testarossa i LaFerrari; Lamborghini Countach, Diablo, Murciélago i Aventador; McLaren MP4-12C i P1; Pagani Zonda, Huayra i Utopia; Aston Martin Vanquish, DB9, V12 Vantage, a także różne wersje Porsche 911, Cayenne i Macan.

Dziś P Zero nadal wyznacza standardy w segmencie opon o ultra wysokich osiągach, co potwierdzają testy porównawcze publikowane przez czołowe magazyny motoryzacyjne. To także technologiczna awangarda Pirelli. W 2019 roku P Zero po raz pierwszy wprowadziła pakiet Elect, stworzony dla samochodów elektrycznych i hybryd plug-in, który stał się punktem odniesienia dla całej branży. W 2023 roku Pirelli zaprezentowało P Zero E – pierwszą oponę Ultra High-Performance (UHP) zawierającą co najmniej 55% materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, za którą uzyskało prestiżową ocenę „potrójne A” na europejskiej etykiecie opon.

W motorsporcie, gdzie P Zero ma swoje korzenie, jest synonimem najwyższej wydajności – od Formuły po liczne inne serie wyścigowe.

NARODZINY P ZERO

Nazwa P Zero po raz pierwszy pojawiła się w 1985 roku, debiutując w Lancii Delta S4 Stradale. Ta pierwsza drogowa wersja P Zero była ewolucją swojego poprzednika, używanego w legendarnej rajdówce Lancia Delta S4 Grupy B. Model Delta S4 zyskał status legendy dzięki zaawansowanej technologii i przełomowej dynamice, a Pirelli było naturalnym wyborem do opracowania opony zdolnej zapewnić wyjątkowe osiągi. To jedno zapotrzebowanie zapoczątkowało prawdziwą rewolucję w branży oponiarskiej, prowadząc do powstania kategorii UHP (Ultra High-Performance). Nazwa „P Zero” symbolizowała nowy rozdział dla włoskiego producenta opon, łącząc tradycyjną literę „P” Pirelli ze słowem „Zero”.

Ta rewolucja zbiegła się z dynamicznymi zmianami w świecie motoryzacji. W latach 80. wzrost popularności turbosprężarek i doładowania w samochodach sportowych doprowadził do bezprecedensowego wzrostu mocy i osiągów. Bez elektronicznych systemów wspomagania kierowcy, które dziś są standardem, to właśnie opony odgrywały kluczową rolę w zapewnieniu przyczepności, stabilności i bezpieczeństwa.

W tamtym czasie flagową oponą sportową Pirelli była P7 – pierwsza w historii opona o niskim profilu, wprowadzona na rynek w 1976 roku. Wiedza zdobyta podczas pracy nad P7 – zarówno na drogach, jak i torach wyścigowych – w połączeniu z wizją inżyniera Pirelli, Mario Mezzanotte, utorowała drogę do stworzenia P Zero.

Koncepcja była prosta, ale przełomowa: połączenie trzech kluczowych cech opon wyścigowych w jednym bieżniku. Wewnętrzny bark, z rowkami nawiązującymi do tych stosowanych w oponach deszczowych, zapewniało przyczepność na mokrych nawierzchniach. Zewnętrzny bark, inspirowany oponami typu slick, gwarantowało trakcję na suchych drogach. Centralna część bieżnika zawierała elementy opon pośrednich, tworząc doskonałą równowagę między obiema skrajnościami. To innowacyjne rozwiązanie przekroczyło tradycyjne granice projektowania opon.

Pewien dziennikarz motoryzacyjny celnie podsumował tę rewolucję po testach Delty S4 wyposażonej w nową P Zero: „Miejmy nadzieję, że policja drogowa będzie tego świadoma” – zażartował. „Nie chcielibyśmy, żeby gładka część została uznana za zużytą oponę!”

Ekspertyza Pirelli w motorsporcie odegrała kluczową rolę w przeniesieniu tej zaawansowanej technologii na opony drogowe. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów wszechstronności P Zero było wydarzenie podczas Rajdu San Remo. Miki Biasion, prowadząc Lancia Delta S4, używał standardowych opon P Zero (które nie były jeszcze dostępne w sprzedaży) na dojazdówkach pomiędzy odcinkami specjalnymi. Sprawdziły się tak dobrze, że zdecydował się zostawić je na jednym z bardzo mokrych odcinków. Wygrał ten etap, pokonując rywali korzystających ze specjalnie przygotowanych opon rajdowych.

STRATEGIA PERFECT FIT PIRELLI

Oprócz zapoczątkowania segmentu UHP, P Zero wyznaczyło początek strategii Pirelli Perfect Fit, polegającej na dostosowywaniu opon do specyficznych wymagań producentów samochodów segmentu premium i prestiżowego. Dziś gama P Zero obejmuje różne wersje, opracowane na miarę dla różnych pojazdów, zastosowań i pór roku. P Zero trafia na wyposażenie zarówno luksusowych sedanów, jak i supersamochodów oraz sportowych SUV-ów, oferując rozwiązania na lato i zimę. Po przełomowej oponie, która początkowo powstała w niewielkiej liczbie egzemplarzy dla Lancia Delta S4 Stradale, pierwsza generacja P Zero została stworzona w 1987 roku dla Ferrari F40.

W nadchodzących miesiącach Pirelli zaprezentuje długo oczekiwaną, piątą ewolucję kultowej P Zero – najnowszy rozdział w nieustannej historii technologicznych innowacji.