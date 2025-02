GOODYEAR ROZSZERZA GAMĘ OPON EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 O 42 NOWE ROZMIARY DO NAJWIĘKSZEGO W HISTORII MARKI ASORTYMENTU

Goodyear rozszerza gamę letnich opon premium Eagle F1 Asymmetric 6 o ultrawysokich osiągach (UHP), wprowadzając najszerszy asortyment w swojej historii. W ciągu roku na rynek zostaną wprowadzone 42 nowe jednostki asortymentowe, zwiększając ich łączną liczbę do 233 i tworząc największą gamę letnich opon UHP w historii Goodyeara. Nowe rozmiary będą przeznaczone na obręcze od 18 do 23 cali, przy czym 93% z nich to warianty 19-calowe lub większe, co odpowiada rynkowym trendom preferującym większe rozmiary felg.

Goodyear rozszerza gamę letnich opon premium Eagle F1 Asymmetric 6 o ultrawysokich osiągach (UHP), wprowadzając najszerszy asortyment w swojej historii. W ciągu roku na rynek zostaną wprowadzone 42 nowe jednostki asortymentowe, zwiększając ich łączną liczbę do 233 i tworząc największą gamę letnich opon UHP w historii Goodyeara. Nowe rozmiary będą przeznaczone na obręcze od 18 do 23 cali, przy czym 93% z nich to warianty 19-calowe lub większe, co odpowiada rynkowym trendom preferującym większe rozmiary felg. Ponad połowa nowych wariantów będzie wyposażona w innowacyjne technologie Goodyeara: SoundComfort i SealTech. Rozszerzenie linii wpisuje się również w rosnący popyt na europejskich rynkach na SUV-y i pojazdy elektryczne.

Wielokrotnie nagradzana wydajność dzięki wiodącym w swojej klasie technologiom

Nowe jednostki asortymentowe będą wprowadzane na rynek stopniowo – 27 z nich pojawi się w pierwszej połowie br., a kolejne 15 w kolejnych miesiącach. Ponad połowa nowych wariantów będzie wyposażona w innowacyjne technologie Goodyeara: SoundComfort i SealTech. SoundComfort redukuje hałas drogowy, zapewniając cichszą i bardziej komfortową jazdę, natomiast SealTech skutecznie uszczelnia ewentualne przebicia opony do 5 mm, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Niskie opory toczenia i wysoka nośność opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 sprawiają, że jest ona optymalnym wyborem dla nowoczesnych SUV-ów i pojazdów elektrycznych, które wymagają maksymalnej wydajności i zasięgu. Dzięki konstrukcji dostosowanej do pojazdów EV oraz bieżnikowi tłumiącemu dźwięki, który redukuje szum drogowy o 1 dB (A) [1], co oznacza ponad 20-procentowe obniżenie rzeczywistego poziomu hałasu, opona zapewnia cichszą i bardziej komfortowa jazdę [2].

Opona Eagle F1 Asymmetric 6 została również wyposażona w technologię Goodyear Dry Stability Plus, która umożliwia jej adaptację do nawierzchni, zapewniając optymalną przyczepność, trakcję i stabilność. Na mokrej nawierzchni zastosowana zaawansowana żywica poprawia kontakt opony z podłożem, co przekłada się na dobrą przyczepność.

Od momentu debiutu na rynku Eagle F1 Asymmetric 6 zdobyła uznanie w całej Europie, odnosząc liczne zwycięstwa w testach magazynów motoryzacyjnych.

W 2023 roku otrzymała najwyższe wyróżnienie w prestiżowym teście opon letnich Auto Bild oraz tytuł Eco-Master, który utrzymała przez dwa kolejne lata [3].

[1] Wewnętrzny test wykazał redukcję hałasu w porównaniu do poprzedniego modelu Eagle F1 Asymmetric 5.

[2] Spadek o 1 dB (A) odpowiada redukcji mocy akustycznej źródła hałasu o 21%.

[3] Auto Bild: 50 testowanych opon letnich w rozmiarze 225/45R18. Samochód testowy: BMW serii 3. Wydanie 10/2023.