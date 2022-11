Polscy kierowcy przed zimą.

Aż 82% polskich kierowców deklaruje, że zmienia opony w swoich autach przed zimą. Tylko 3% przyznaje, że na oponie sezonowej jeździ okrągły rok – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Goodyear.

Każdy badany Polak wiedział, w jakiego rodzaju opony wyposażone jest jego auto, dla porównania – podobną wiedzą wykazali się tylko Niemcy i Włosi. Okazało się też, że jazda we mgle wzbudza w polskich kierowcach największe obawy, co jest ewenement na tle innych krajów objętych badaniem.

Badanie wykonane przez europejską agencję badawczą 2Europe objęło 4 000 kierowców w 8 europejskich krajach – oprócz Polski, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Luksemburgu i Rumunii.

Polacy świadomie zmieniają opony i mają o nich wiedzę

Wśród 3% polskich kierowców unikających zmiany opon, 2% przyznało, że jeździ na oponach zimowych okrągły rok, a 1% – cały rok na letnich. To na szczęście marginalny odsetek względem 82% deklarujących sezonową zmianę opon, przy grupie 15% wybierających opony całoroczne.

Dla porównania, we Francji, gdzie większość badanych (56%) deklaruje jazdę na oponach całorocznych, aż 21% jeździ na oponach letnich przez cały rok. Z kolei w Niemczech, gdzie istnieje obowiązek wymiany opon na zimowe, 58% jeździ na oponach sezonowych, 37% użytkuje opony całoroczne, a 5% przyznaje, że jeździ na oponach niedostosowanych do sezonu.

Z badania płynie jeszcze jeden ciekawy wniosek – większość badanych europejskich kierowców (58%) zmienia opony dopiero wtedy, gdy uzna je za zużyte, ignorując korzyści płynące ze zmiany opon w rytmie pór roku. W Polsce tak postępuje tylko 17% badanych.

Wysoka świadomość przygotowania do sezonu jest w Polsce o tyle ważna, że w porównaniu do pozostałych siedmiu badanych krajów notujemy relatywnie duże przebiegi w skali roku. Prawie 1/3 polskich kierowców (26%) szacuje, że rocznie przejeżdża ponad 26 tys. km. W Niemczech tak długie dystanse pokonuje tylko 9%, a we Francji jedynie 2% kierowców. Co więcej, aż 6% polskich ankietowanych odpowiedziało, że ich przebieg przekracza 56 tys. km rocznie, co jest niespotykane w innych badanych krajach.

Pokonywanie dużych odległości, często po wymagających drogach i w zmiennych warunkach pogodowych, to duże wyzwanie dla opon, dlatego ich właściwe dopasowanie nabiera w naszym kraju szczególnego znaczenia.

Przy dużym rocznym przebiegu liczy się pewne zachowanie opon na drodze, ale także ich trwałość, która pozwoli przejechać więcej kilometrów na jednym komplecie. Ważna jest też klasa energetyczna opon. Im wyższa ocena na unijnej etykiecie, tym mniej paliwa spali nasze auto, gdyż opory toczenia będą niższe. Zarówno opony Goodyear UltraGrip Performance+, jak i Vector 4Seasons Gen-3, posiadają najlepszą ocenę „A” w tej kategorii. Wyróżniają się też niższym poziomem emitowanego hałasu, co ma duże znaczenie dla komfortu jazdy. – mówi Marta Kosyra, Consumer Brand Marketing Manager Goodyear EEN.

Oblodzona droga? Nie, to mgła przeraża bardziej

Pytani o lęki na drodze, jako jedyna nacja wskazaliśmy mgłę jako powód największego niepokoju podczas jazdy. Mgła powoduje dyskomfort aż u 37% ankietowanych. Co ciekawe, tylko 3% polskich respondentów obawia się prowadzenia auta po oblodzonej drodze, podczas gdy kierowcy z innych krajów zgodnie wskazywali lód na drodze jako najważniejszy powód do lęku, a w dalszej kolejności na opady śniegu i deszczu.

Jazda we mgle wymaga od kierowcy szczególnego skupienia i szybkiej reakcji, zwłaszcza gdy na drodze pojawia się niespodziewana przeszkoda. Opona zdolna skrócić drogę hamowania staje się w takiej sytuacji bezcenna.

Technologia Traction Protect, stosowana w oponie Goodyear UltraGrip Performance+, pozwala lepiej i łatwiej przekształcić siły hamowania w przyczepność, co skraca drogę hamowania na mokrej i suchej nawierzchni nawet o półtora metra. Z kolei technologia Dry Handling, którą można znaleźć w oponie całorocznej Vector 4Seasons Gen-3, ogranicza odkształcenia ogumienia podczas ostrych manewrów, co przekłada się na lepsze wyniki hamowania na suchej nawierzchni. – podsumowuje Marta Kosyra.

Badanie pokazało, że właściwe przygotowanie auta do zimowych warunków drogowych, wyrażone m.in. w dopasowanych do sezonu oponach, przekłada się na większość pewność na drodze. Dzięki temu można w pełni cieszyć przyjemnością z zimowych wypraw. Nie masz pewności, która opona jest dla Ciebie odpowiednia? Rozwiąż quiz i dowiedz się, który model najlepiej pasuje do Twojego stylu jazdy: https://www.goodyear.eu/pl_pl/consumer/why-goodyear/zimowy-quiz.html