PROGRAM LOJALNOŚCIOWY PROPOINTS ROZSZERZA OFERTĘ O ASORTYMENT MARKI MANN-FILTER. Z TEJ OKAZJI NA WARSZTATY CZEKAJĄ AŻ DWIE AKCJE PROMOCYJNE.

Program lojalnościowy proPoints działa w Polsce w od 2022 r. i skierowany jest do niezależnych warsztatów pojazdów osobowych i ciężarowych. ProPoints umożliwia w pełni zautomatyzowane zbieranie punktów za zakupy produktów z oferty marek partnerów, które uczestnicy mogą w prosty sposób wymienić na atrakcyjne nagrody za pośrednictwem portalu internetowego. Celem programu jest maksymalizacja korzyści dla warsztatów poprzez zapewnienie im najlepszego wyposażenia

i motywacji do rozwoju – z silnymi markami, wysokiej jakości produktami od producentów OE oraz najwyższej klasy usługami dla warsztatów.

MANN-FILTER: Nowa marka partnerska i znaczące wzbogacenie asortymentu produktów

Aby zapewnić warsztatom zaopatrującym się w produkty premium szersze możliwości zbierania punktów w ramach programu proPoints, oferta została rozwinięta o pełen asortyment marki MANN-FILTER do pojazdów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych oraz motocykli.

Dzięki współpracy aż pięciu czołowych dostawców w branży motoryzacyjnej, tj. Clarios, HELLA, MANN+HUMMEL, Niterra i ZF, przy łącznej liczbie dziesięciu marek produktów, program pokrywa obecnie ponad 75% zapotrzebowania na części zamienne do pojazdów niezbędne w codziennej pracy warsztatów niezależnych.

Cieszymy się, że dzięki stale poszerzanej współpracy możemy zaoferować warsztatom jeszcze atrakcyjniejszy i bogatszy pod kątem asortymentu program lojalnościowy. Dołączenie marki

MANN-FILTER do programu proPoints to kolejny krok dla rozwoju oferty i zacieśnienia współpracy,

z której korzyści mogą czerpać warsztaty niezależne. Priorytetem naszej współpracy w ramach programu proPoints jest również docenienie naszych Klientów, ich zaangażowania oraz zaufania, jakim darzą produkty naszych marek. – skomentowali partnerzy programu.

Obecnie w ramach programu lojalnościowego proPoints punkty przyznawane są za zakup produktów marek: HELLA, HELLA PAGID, LEMFÖRDER, MANN-FILTER, NGK, NTK, SACHS, TRW, VARTA i ZF

u autoryzowanych dystrybutorów biorących udział w programie. Tak kompleksowa oferta pozwoli warsztatom spełnić ich zapotrzebowanie na części wykorzystywane w codziennej pracy, przyczyniając się jednocześnie do optymalizacji czasu, dzięki korzystaniu z jednego programu obejmującego ofertę produktów aż dziesięciu marek.

Dwie promocje na lato od MANN-FILTER dla uczestników programu proPoints

Dołączenie nowego partnera to nie tylko znaczący krok w rozwoju programu lojalnościowego, ale także okazja, by podziękować obecnym klientom za ich zaufanie oraz zaprosić do programu nowych uczestników. Dlatego już w czerwcu partnerzy proPoints będą nagradzać zarejestrowane warsztaty

za zakupy produktów marki MANN-FILTER poprzez przyznanie im bonusowych 100 punktów.

W lipcu natomiast ruszy kolejna promocja – przy wyborze asortymentu MANN-FILTER przyznawana będzie podwojona liczba punktów za każdy zakup.

Wsparcie dla niezależnych warsztatów

Zbieranie punktów w programie proPoints opiera się na prostych zasadach: wystarczy zarejestrować warsztat na stronie internetowej www.propoints.pl i wybrać do 5 autoryzowanych dystrybutorów, u których zaopatruje się w produkty marek partnerskich programu. Punkty za zakupy dokonane

u wskazanych dystrybutorów będą przeliczane i aktualizowane automatycznie.

Rozbudowane portfolio produktów marek partnerskich programu proPoints umożliwia zarejestrowanym warsztatom wybór nagród z szerokiej puli, w tym m.in.: sprzęt AGD, produkty wyposażenia warsztatowego, sprzęty biurowe, elektronika, a także bogaty wybór dedykowanych voucherów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej w celu zapoznania się z programem proPoints

oraz dołączenia do grona uczestników.