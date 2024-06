UNIKATOWA OFERTA SKIEROWANA DO RYNKU WTÓRNEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Na początku lat 90-tych wraz z pojawieniem się turbosprężarek ze zmienną, regulowaną geometrią łopatek kierownicy spalin turbiny (VNT – Variable Nozzle Turbine), które m.in. mają za zadanie zminimalizowanie występowania tzw. „turbo dziury”, zaczęto zastanawiać się co zrobić, aby regulacja przebiegała szybciej i efektywniej. Początkowo stosowane tylko i wyłącznie regulatory w postaci podciśnieniowego siłownika, które były połączone z mechanizmem zmieniającym geometrię (kąt nachylenia) łopatek. Choć wykonywały swoją pracę dobrze, były zależne od chwilowych parametrów pracy silnika oraz od innych elementów takich jak dodatkowe pompy podciśnienia, zasobniki ciśnienia czy elektrozawory.

Pod koniec lat 90-tych HELLA wprowadziła na rynek regulator (siłownik) elektromechaniczny, który wypiera regulatory podciśnieniowe. Rozwiązanie takie jest dużo bardziej kompaktowe, nie wymaga tworzenia łańcucha podzespołów i można nim sterować niezależnie, co umożliwia odpowiednio wcześniejszą regulację kąta łopatek tak, aby jak najefektywniej wykorzystać pracę turbiny. Regulator taki, jako element wykonawczy, stanowi jeden z ważniejszych podzespołów układu zarządzania pracą silnika mający wpływ na moc, moment obrotowy czy spalanie.

Nieprzestrzeganie procedur i interwałów serwisowych pojazdu, zwłaszcza tych związanych z układem dolotowym/turbodoładowania czy smarowania silnika, oraz niewłaściwa eksploatacja samochodu często doprowadza do nieprawidłowości w pracy łopatek kierownicy turbiny (zatarcie, zapieczenie, zabrudzenie, ciała obce). Niewłaściwa praca łopatek kierownicy turbiny w sposób bezpośredni wpływa na przyspieszone zużycie regulatora, który jest znacznie bardziej obciążony, ponieważ musi pokonywać większe opory wytwarzane przez mechanizm zmieniający geometrię. Taka sytuacja doprowadza w efekcie do powstawania niepożądanych luzów regulatora, w wyniku czego regulacja odbywa się nieprawidłowo lub do całkowitego zatrzymania pracy siłownika.

Awaria regulatora turbiny może objawiać się w następujący sposób:

zapalenie się kontrolki świec żarowych (silnik Diesel), tzw. kontrolki „check engine” lub innej związanej z układem zasilania silnika

samochód przechodzi w tzw. „tryb awaryjny”

brak mocy, nierównomierna praca, dławienie się silnika

wskazywanie błędów przez interfejs diagnostyczny

Dotychczas awaria regulatora była związana z regeneracją samego regulatora jak i turbiny, co nie zawsze dawało wymierny efekt naprawy. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest również zakup już zregenerowanej turbiny w tzw. systemie kaucyjnym, jednak sam regulator wówczas również jest regenerowany lub nowy, jednak nieoryginalny. Było to spowodowane brakiem dostępności nowych, oryginalnych siłowników na tzw. rynku wtórnym części zamiennych a jedynym sposobem na pozyskanie nowego regulatora był zakup nowej, kompletnej i oryginalnej turbosprężarki.

W IV kwartale 2020 roku HELLA, jako lider w produkcji elektromechanicznych regulatorów, wprowadza do swojej oferty 24 referencje do najpopularniejszych turbosprężarek większości producentów. W sumie nowa oferta pokrywa blisko 250 typów turbin do samochodów osobowych i dostawczych. W przyszłości ilość referencji dostępna dla rynku wtórnego będzie zwiększana i osiągnie około 100 numerów katalogowych do ponad 700 typów sprężarek.

Fot. 1. Regulator elektromechaniczny HELLA zabudowany na turbosprężarce.

Fot. 2. Budowa regulator elektromechanicznego HELLA z interfejsem CIPOS.