PROLINE – NARZĘDZIA NA WIELE LAT

Rozmawiamy z Konradem Pansiukiem – opiekunem marki PROLINE

Co determinuje powstanie nowych rodzajów narzędzi lub udoskonalenie już istniejących?

Najczęściej jest tak, że pojawia się zapotrzebowanie lub pomysł jak daną czynność wykonać szybciej, skuteczniej, czy efektywniej – w ślad za tym konstruowane są nowe rozwiązania lub udoskonalane już dostępne. W tym ostatnim przypadku zwiększa się na przykład wygodę użytkowania poprzez zastosowanie nowych wygodniejszych wykończeń lub obniżenie wagi narzędzia, czy zmniejszenia jego gabarytów. Tu dobrym przykładem jest chociażby rękojeść z grzechotką 18691. W tym przypadku została zmniejszona szerokość główki klucza i dzięki temu można nim operować w bardzo trudno dostępnych miejscach. Kolejnym wprowadzonym udogodnieniem jest zastosowanie 108 zębowej przekładni. Aby zatem odkręcać lub dokręcać użytkownik potrzebuje naprawdę minimalnego 3-stopniowego skoku główki.

Jak ten proces wygląda w motoryzacji?

W przypadku branży warsztatowej – zupełnie nowe narzędzia pojawiają się najczęściej w ślad za nowymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez konstruktorów samochodów. W pierwszej kolejności w specjalistyczne dedykowane danej marce narzędzia wyposażane są autoryzowane serwisy. Z biegiem czasu na wolny rynek trafiają narzędzia pozwalające zluzować np. śruby z nowym typem łba, czy też ściągacze lub wysokospecjalistyczne klucze – jak te do sond lambda. Dzięki temu serwisowaniem nowych aut mogą zajmować się także nie autoryzowane warsztaty. Większa konkurencja to dla właścicieli aut lepsze warunki cenowe wykonania usługi.

W jaki sposób pozyskujecie Państwo informacje o zapotrzebowaniu na nowe rodzaje narzędzi?

Do tego typu informacji mamy dostęp za pośrednictwem naszej szerokiej sieci dystrybucyjnej. Jeśli nasi kontrahenci pytają o dany model narzędzia, to znaczy, że sami spotykają się z takimi pytaniami pochodzącymi od mechaników. Naszą rolą jest znalezienie takiego narzędzia, sprawdzenia jego jakości oraz zaproponowania go mechanikom w akceptowalnej cenie. Natomiast innym sposobem pozyskania danych o nowościach jest uczestnictwo naszych przedstawicieli w międzynarodowych targach branżowych.

Czy w najbliższym czasie narzędzia ręczne zostaną zastąpione elektro i pneumonarzędziami?

Od ponad dekady obraz tradycyjnego warsztatu samochodowego ulega zmianie. Spora część warsztatów świadczy usługi polegające na zdiagnozowaniu usterki i wymianie całego podzespołu bez zagłębiania się w faktyczną usterkę. Ten trend jest widoczny także w innych branżach, a naprawy sprowadzają się do demontażu uszkodzonego modułu i zastąpieniem go nowym. Przy tego typu pracach wszelkie udogodnienia skracające czas wykonania usługi są mile widziane, gdyż dzięki temu można obsłużyć większą liczbę klientów. A jeśli chodzi o zastępowanie narzędzi ręcznych elektronarzędziami to trzeba pamiętać o tym, że np. tradycyjne wkrętaki nazywane popularnie śrubokrętami zapewniają o wiele większą kontrolę aplikowanej siły, a co za tym idzie pracując za ich pośrednictwem minimalizujemy możliwość przypadkowego uszkodzenia demontowanego czy montowanego podzespołu. Dlatego też tak zwane narzędzia ręczne cały czas mają przed sobą przyszłość i nie zostaną wyeliminowane przez maszyny. Te ostatnie już teraz jak i w przyszłości są i będą używane do powtarzalnych czynności montażowych, w których potrzebny jest duży moment obrotowy.

W jaki sposób wybierać narzędzia ręczne, czym się kierować, aby podjąć najlepszą decyzję?

Żeby poprawnie ocenić jakość wykonania narzędzia trzeba dysponować bardzo dobrze wyposażonym laboratorium. Nie można tego zrobić bez specjalistycznych i drogich instrumentów pomiarowych. Dlatego też przy konsumenckich wyborach zdani jesteśmy na uważne czytanie danych zawartych na opakowaniach. Znajdziemy na nich informację dotyczącą zastosowanego stopu, jego twardości, a w niektórych przypadkach o spełnieniu wymagań dodatkowych norm. My jako właściciel marki PROLINE testy narzędzi przeprowadzamy cyklicznie. Sprawdzamy jakość prototypów, a później każdej dostawy i jeśli faktyczne parametry odbiegają od tych zapisanych na kartach wzorcowych – nie wprowadzamy takich produktów do sprzedaży. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że na rynkowy wizerunek marki pracuje się latami i należy unikać produktów, których jakość może budzić zastrzeżenia. Nasza restrykcyjna polityka jakościowa zdaje egzamin. Od 2015 roku jesteśmy zgłaszani przez użytkowników narzędzi do ogólnopolskiego programu Laur Konsumenta. W tym i zeszłym roku zdobyliśmy złotą oznakę , co oznacza, że to właśnie narzędzia PROLINE były najchętniej wybieranymi i polecanymi narzędziami ręcznymi w Polsce. To cieszy i daje dodatkową motywację do tego, aby w zakresie jakości nie poszukiwać żadnych kompromisów.

Jakie czynniki mają decydujący wpływ na wytrzymałość i trwałość narzędzi?

W największym skrócie są to: jakość zastosowanej stali, projekt i wykorzystana metoda produkcji. Wszystkie te czynniki sprawiają, że użytkownik otrzymuje niezawodny, trwały produkt, który pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem służyć będzie wiele lat. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze narzędzia produkowane były z najwyższej klasy materiałów. W przypadku kluczy mówimy tu np. o wysokogatunkowej stali narzędziowej. Jest ona odporna na różne obciążenia, odkształcanie czy ścieranie. Ma także bardzo dobre właściwości antykorozyjne i dużą twardość. W przypadku kluczy oraz nasadek niebywale ważna jest także dokładność wykonania. Deklarowany rozmiar musi być zgodny ze stanem faktycznym. Już naprawdę bardzo niewielkie rozbieżności mogą sprawiać, że mocno zapieczonej śruby nie będzie można szybko odkręcić.

Inną ważną kwestią jest także wygoda użytkowania. Dokładamy starań, aby narzędzia PROLINE dobrze leżały w dłoniach a ich długotrwałe użytkowanie nie wiązało się z takimi następstwami jak przypadkowe otarcia, czy odciski. To też ważne.

Macie własne centrum badawczo-rozwojowe. Jak wygląda badanie wytrzymałości narzędzi i co oprócz tego parametru jest także sprawdzane?

Nasze centrum badawczo-rozwojowe to nasze oczko w głowie. Dzięki niemu możemy oceniać różne narzędzia i spośród nich wybierać te o najwyższych parametrach użytkowych. Co więcej możemy także porównywać nasze narzędzia z wyrobami konkurencji. Mamy zatem wiedzę, która pozwala nam być pewnym, że nasze rozwiązania są tymi z górnej półki i dzięki temu potrafimy przekonywać kolejnych mechaników, że wybierając PROLINE zyskują dostęp do najlepszych rozwiązań obecnych na rynku.

Na jakie narzędzia obecnie chętniej decydują się warsztaty? Te z wyższej półki czy raczej budżetowe?

Warsztaty decydują się na narzędzia o podniesionych walorach użytkowych. W naszej ofercie są one oznaczone marką PROLINE HD. Są to wyroby spełniające wymagania niemieckich i amerykańskich norm wytrzymałościowych. Charakteryzują się doskonałą precyzją wykonania oraz wytrzymują prace wymagające użycia ekstremalnie wysokich momentów obrotowych. Stworzone są zatem dla wymagających użytkowników, dla których liczy się niezawodność i trwałość.