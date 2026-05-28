PROŚCIEJ I SZYBCIEJ: ZF USPRAWNIA PROCES ZWROTÓW RDZENI I PRZYSPIESZA CYRKULARNOŚĆ NA WTÓRNYM RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW

Firma ZF Aftermarket rozwinęła platformę CorExpedia, rozszerzając zakres cyfrowego wsparcia zwrotów części o produkty marek ZF i TRW, po wcześniejszym udanym wdrożeniu tej usługi dla marek SACHS i WABCO. Dzięki temu ZF upraszcza proces zwrotu zużytych komponentów wszystkich marek premium objętych przez ZF regeneracją fabryczną, wzmacniając tym samym gospodarkę o obiegu zamkniętym na europejskim rynku wtórnym części motoryzacyjnych.

Dzięki ujednoliceniu procesów logistyki zwrotnej oraz zapewnieniu partnerom przejrzystych wskazówek w formie cyfrowej, platforma pomaga warsztatom, dystrybutorom i flotom szybciej i w sposób bardziej przejrzysty zarządzać zwrotami części używanych. Ponieważ regeneracja części zależy od zwrotu zużytych komponentów, sprawne zarządzanie częściami używanymi ma kluczowe znaczenie dla utrzymania cennych materiałów w obiegu oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym w całym łańcuchu wartości.

W firmie ZF regeneracja jest od dziesięcioleci częścią naszego DNA i odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu ilości odpadów, oszczędzaniu zasobów oraz wydłużaniu cyklu życia produktów. Obecnie posiadamy 20 zakładów regeneracji fabrycznej na całym świecie i z dumą należymy do grona światowych liderów rozwiązań opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym na motoryzacyjnym rynku części zamiennych. To zaangażowanie motywuje nas każdego dnia. – powiedział Philippe Colpron, wiceprezes ds. rynku części zamiennych, ZF.

CorExpedia to coś więcej niż tylko narzędzie do obsługi zwrotów rdzeni – to cyfrowy kręgosłup naszego łańcucha dostaw umożliwiający regenerację. Tworząc spójny proces obejmujący wszystkie marki i rynki, pomagamy naszym partnerom pracować szybciej, jednocześnie zapewniając dostępność kluczowych elementów niezbędnych do wytwarzania wysokiej jakości produktów regenerowanych. Ma to kluczowe znaczenie dla wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym na rynku wtórnym części. – dodał Tomasz Galazka, dyrektor ds. globalnej strategii regeneracji i rozwoju biznesu w ZF Aftermarket,

Cyfrowa przejrzystość w przypadku tradycyjnie skomplikowanego procesu

Platforma CorExpedia odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu zwrotami zużytych rdzeni w całej Europie, Ameryce Północnej, Japonii, Australi oraz Nowej Zelandii. Opracowana specjalnie w celu uproszczenia tego złożonego i wymagającego zaawansowanej logistyki procesu, umożliwia klientom szybkie i łatwe procesowanie zwrotów części.

Dzięki CorExpedia użytkownicy zyskują pełną przejrzystość w zakresie wymagań dotyczących zwracania oraz kryteriów kwalifikacyjnych. System zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w zaległe zwroty, jasne wskazówki dotyczące logistyki i dokumentacji oraz szczegółowe instrukcje dotyczące pakowania i wysyłki. Dzięki temu dystrybutorzy dokładnie wiedzą, które elementy można zwrócić, w jakich ilościach i na jakich warunkach.

Platforma upraszcza również tworzenie wniosków o zwrot i krok po kroku prowadzi użytkowników przez proces pakowania i wysyłki, zapewniając, że zwracane elementy trafią bez opóźnień do odpowiedniego zakładu ZF REMAN.

Szybsze procesy i mniejsze obciążenie administracyjne

Dla partnerów z rynku wtórnego korzyści są natychmiastowe. Cyfrowy obieg dokumentów znacznie ogranicza nakłady administracyjne, przyspieszając jednocześnie proces zwrotu rdzeni. Po zweryfikowaniu zwracanych części w zakładzie regeneracji, klienci zyskują szybszą obsługę zwrotu opłat oraz pełną przejrzystość w zakresie statusu płatności.

Ponadto firma ZF oferuje klientom możliwość zorganizowania transportu zwracanych części i pokrycia związanych z tym kosztów logistycznych, co dodatkowo upraszcza łańcuch logistyki zwrotnej.

Od strony operacyjnej CorExpedia zapewnia również firmie ZF przejrzysty przegląd elementów oczekujących na zwrot. Ta widoczność usprawnia zarządzanie zapasami i pomaga zapewnić niezawodne dostawy komponentów umożliwiających regenerację fabryczną na dużą skalę. Podsumowując, platforma sprawia, że cały proces staje się bardziej przewidywalny, przejrzysty i przyjazny dla użytkowników, zarówno partnerów, jak i samej firmy ZF.

Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym na rynku części zamiennych do pojazdów

Regeneracja jest powszechnie uznawana za jedną z najskuteczniejszych strategii gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu wartości motoryzayjnego rynku wtórnego. Dzięki przywróceniu części używanych do stanu „jak nowy” regeneracja przyczynia się do wydłużenia cyklu życia produktów i pozwala zachować jak najwięcej surowców w obiegu.

Dzięki regeneracji fabrycznej ZF REMAN firma ZF Aftermarket umożliwia warsztatom, flotom i dystrybutorom aktywne dołączanie do gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierając jednocześnie ograniczanie ilości odpadów i optymalne wykorzystanie cennych surowców.

