PROŚCIEJ I SZYBCIEJ: ZF USPRAWNIA PROCES ZWROTÓW RDZENI I PRZYSPIESZA CYRKULARNOŚĆ NA WTÓRNYM RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW

Firma ZF Aftermarket rozwinęła platformę CorExpedia, rozszerzając zakres cyfrowego wsparcia zwrotów części o produkty marek ZF i TRW, po wcześniejszym udanym wdrożeniu tej usługi dla marek SACHS i WABCO. Dzięki temu ZF upraszcza proces zwrotu zużytych komponentów wszystkich marek premium objętych przez ZF regeneracją fabryczną, wzmacniając tym samym gospodarkę o obiegu zamkniętym na europejskim rynku wtórnym części motoryzacyjnych.
Dzięki ujednoliceniu procesów logistyki zwrotnej oraz zapewnieniu partnerom przejrzystych wskazówek w formie cyfrowej, platforma pomaga warsztatom, dystrybutorom i flotom szybciej i w sposób bardziej przejrzysty zarządzać zwrotami części używanych. Ponieważ regeneracja części zależy od zwrotu zużytych komponentów, sprawne zarządzanie częściami używanymi ma kluczowe znaczenie dla utrzymania cennych materiałów w obiegu oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym w całym łańcuchu wartości.
W firmie ZF regeneracja jest od dziesięcioleci częścią naszego DNA i odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu ilości odpadów, oszczędzaniu zasobów oraz wydłużaniu cyklu życia produktów. Obecnie posiadamy 20 zakładów regeneracji fabrycznej na całym świecie i z dumą należymy do grona światowych liderów rozwiązań opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym na motoryzacyjnym rynku części zamiennych. To zaangażowanie motywuje nas każdego dnia.– powiedział Philippe Colpron, wiceprezes ds. rynku części zamiennych, ZF.
CorExpedia to coś więcej niż tylko narzędzie do obsługi zwrotów rdzeni – to cyfrowy kręgosłup naszego łańcucha dostaw umożliwiający regenerację. Tworząc spójny proces obejmujący wszystkie marki i rynki, pomagamy naszym partnerom pracować szybciej, jednocześnie zapewniając dostępność kluczowych elementów niezbędnych do wytwarzania wysokiej jakości produktów regenerowanych. Ma to kluczowe znaczenie dla wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym na rynku wtórnym części.– dodał Tomasz Galazka, dyrektor ds. globalnej strategii regeneracji i rozwoju biznesu w ZF Aftermarket,
Cyfrowa przejrzystość w przypadku tradycyjnie skomplikowanego procesu
Platforma CorExpedia odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu zwrotami zużytych rdzeni w całej Europie, Ameryce Północnej, Japonii, Australi oraz Nowej Zelandii. Opracowana specjalnie w celu uproszczenia tego złożonego i wymagającego zaawansowanej logistyki procesu, umożliwia klientom szybkie i łatwe procesowanie zwrotów części.
Dzięki CorExpedia użytkownicy zyskują pełną przejrzystość w zakresie wymagań dotyczących zwracania oraz kryteriów kwalifikacyjnych. System zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w zaległe zwroty, jasne wskazówki dotyczące logistyki i dokumentacji oraz szczegółowe instrukcje dotyczące pakowania i wysyłki. Dzięki temu dystrybutorzy dokładnie wiedzą, które elementy można zwrócić, w jakich ilościach i na jakich warunkach.
Platforma upraszcza również tworzenie wniosków o zwrot i krok po kroku prowadzi użytkowników przez proces pakowania i wysyłki, zapewniając, że zwracane elementy trafią bez opóźnień do odpowiedniego zakładu ZF REMAN.
Szybsze procesy i mniejsze obciążenie administracyjne
Dla partnerów z rynku wtórnego korzyści są natychmiastowe. Cyfrowy obieg dokumentów znacznie ogranicza nakłady administracyjne, przyspieszając jednocześnie proces zwrotu rdzeni. Po zweryfikowaniu zwracanych części w zakładzie regeneracji, klienci zyskują szybszą obsługę zwrotu opłat oraz pełną przejrzystość w zakresie statusu płatności.
Ponadto firma ZF oferuje klientom możliwość zorganizowania transportu zwracanych części i pokrycia związanych z tym kosztów logistycznych, co dodatkowo upraszcza łańcuch logistyki zwrotnej.
Od strony operacyjnej CorExpedia zapewnia również firmie ZF przejrzysty przegląd elementów oczekujących na zwrot. Ta widoczność usprawnia zarządzanie zapasami i pomaga zapewnić niezawodne dostawy komponentów umożliwiających regenerację fabryczną na dużą skalę. Podsumowując, platforma sprawia, że cały proces staje się bardziej przewidywalny, przejrzysty i przyjazny dla użytkowników, zarówno partnerów, jak i samej firmy ZF.
Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym na rynku części zamiennych do pojazdów
Regeneracja jest powszechnie uznawana za jedną z najskuteczniejszych strategii gospodarki o obiegu zamkniętym w łańcuchu wartości motoryzayjnego rynku wtórnego. Dzięki przywróceniu części używanych do stanu „jak nowy” regeneracja przyczynia się do wydłużenia cyklu życia produktów i pozwala zachować jak najwięcej surowców w obiegu.
Dzięki regeneracji fabrycznej ZF REMAN firma ZF Aftermarket umożliwia warsztatom, flotom i dystrybutorom aktywne dołączanie do gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierając jednocześnie ograniczanie ilości odpadów i optymalne wykorzystanie cennych surowców.
