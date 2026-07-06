TRUCKTECH & ROAD TRANSPORT EXPO 2026 – TECHNOLOGIE DLA SERWISÓW I FLOT W JEDNYM MIEJSCU

Nowoczesny transport drogowy to nie tylko pojazdy, ale również sprawnie funkcjonujące zaplecze serwisowe, dostęp do części, zaawansowana diagnostyka oraz technologie wspierające utrzymanie flot. Wraz z rosnącymi kosztami eksploatacji i coraz większymi wymaganiami technicznymi znaczenie profesjonalnego aftermarketu stale rośnie.

Odpowiedzią na potrzeby rynku będzie TruckTech & Road Transport Expo 2026, które odbędzie się 29 września – 1 października 2026 roku w Ptak Warsaw Expo. Wydarzenie B2B zgromadzi producentów pojazdów użytkowych, dostawców części zamiennych, wyposażenia warsztatowego, narzędzi diagnostycznych, technologii telematycznych, rozwiązań do zarządzania flotą oraz firmy świadczące usługi dla transportu drogowego.

Jednym z najważniejszych obszarów targów będzie serwis i utrzymanie floty, obejmujące wyposażenie warsztatów, diagnostykę, części i komponenty, narzędzia, materiały eksploatacyjne oraz rozwiązania usprawniające obsługę pojazdów ciężarowych i dostawczych. Uzupełnieniem ekspozycji będą strefy poświęcone pojazdom użytkowym, naczepom i zabudowom, operacjom transportowym, finansowaniu oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami.

Integralną częścią wydarzenia będzie program konferencyjny poświęcony wyzwaniom technicznym i biznesowym rynku transportowego oraz aftermarketu. W jego ramach zaprezentowany zostanie raport „Kierunek: Transformacja. Strategiczny obraz polskiego transportu drogowego 2026”, przygotowany przez redakcję WPROST we współpracy z organizatorami targów.

Dla producentów wyposażenia warsztatowego, dostawców części, firm serwisowych oraz kadry zarządzającej warsztatami i flotami TruckTech & Road Transport Expo będzie okazją do poznania najnowszych technologii, nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń z przedstawicielami całego rynku pojazdów użytkowych.

TruckTech & Road Transport Expo 2026

29 września – 1 października 2026

Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn

Więcej informacji: www.trucktech.warsawexpo.eu