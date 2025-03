TESA PRZEDSTAWIA NOWE TAŚMY TYPU DUCT – NOWĄ TAŚMĘ TESA® 60462 ORAZ ULEPSZONĄ TAŚMĘ TESA® 4615 PCR

To pierwsze taśmy na rynku o zawartości >60% materiałów z recyklingu PCR w nośniku

Niezawodne taśmy do zastosowań ogólnych firmy tesa od wielu lat cieszą się zaufaniem klientów, ale teraz produkowane są w bardziej zrównoważony sposób, bez obniżenia ich wydajności ani niezawodności działania. Nośnik w taśmach tesa® 60462 oraz tesa® 4615 PCR wykonany został w ponad 60% z tworzyw sztucznych z recyklingu. Ta zmiana to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Taśmy tesa® 60462 oraz tesa® 4615 PCR charakteryzują się tą samą niezawodnością i skutecznością,

co pozostałe produkty marki tesa dostępne na rynku. Przede wszystkim są wytrzymałe, wodoodporne i gwarantują natychmiastowe, mocne wiązanie do różnorodnych powierzchni. Posiadają system klejący z kauczuku syntetycznego bez rozpuszczalników. Mają także doskonały stosunek jakości do ceny. Jedyną rzeczywistą różnicą, w porównaniu do poprzednich wersji, jest większa ilość tworzyw sztucznych

z recyklingu użyta w procesie produkcyjnym. Tę zmianę docenią wszyscy użytkownicy, dla których istotna jest realizacja celów zrównoważonego rozwoju.

Nośnik zastosowany w nowych taśmach, to pionierska innowacja, z której firma tesa jest szczególnie dumna. Rozwiązanie to powstało dzięki zaangażowaniu producenta na rzecz zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy w branży powstał nośnik, przy produkcji którego oszczędność w zakresie zużycia pierwotnego plastiku osiągnęła poziom ponad 60%. Wykorzystano do tego największy na świecie strumień odpadów (tak zwany recyklat pokonsumencki lub PCR), pozyskiwanych z prywatnych gospodarstw domowych.

Taśma tesa® 60462 Heavy Duty Duct Tape – zawartość materiałów pochodzących z recyklingu PCR w nośniku wynosi 67% .

– zawartość materiałów pochodzących z recyklingu PCR w nośniku wynosi . Taśma tesa® 4615 PCR Duct Tape – zawartość materiałów pochodzących z recyklingu PCR wynosi 63%.

Od 125 lat taśmy samoprzylepne produkowane przez firmę tesa wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, także tych wymagających – m.in. w budownictwie, inżynierii czy transporcie. W tych branżach szczególnie potrzebne są niezawodne taśmy. Firma tesa jest świadoma wymagań przemysłu wobec rozwiązań samoprzylepnych. Rozumie, że użytkownicy oczekują, aby nowe produkty były tak samo skuteczne, jak te oferowane do tej pory. Wie także, że istotną rolę odgrywa dążenie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Nowy, ulepszony asortyment marki tesa stanowi odpowiedź

na wszystkie potrzeby klientów i partnerów.

Stworzone we współpracy z partnerami i pomyślnie przetestowane przez klientów

Nowe produkty powstały dzięki wywiadom z wybranymi partnerami handlowymi, uzyskaniu próbek materiałów wykorzystywanych w przemyśle oraz testom przeprowadzonym przez klientów. Dzięki temu firma tesa mogła upewnić się, że taśmy spełnią wszystkie potrzeby i oczekiwania użytkowników, którzy korzystają z nich na co dzień.

Taśma tesa® 60462 została przetestowana przez pięciu klientów, którzy zastosowali

ją w zróżnicowanych i wymagających warunkach – na przykład przy budowie dróg lub maskowaniu turbin wiatrowych podczas piaskowania. Testy przebiegły pomyślnie, a wszyscy klienci zdecydowali się na wybór nowej, bardziej zrównoważonej wersji produktu.

Główne cechy:

Taśmy można odrywać ręcznie – odwijają się lekko, ale nie pod wpływem grawitacji, dlatego doskonale sprawdzą się w zastosowaniach związanych z owijaniem.

odwijają się lekko, ale nie pod wpływem grawitacji, dlatego doskonale sprawdzą się w zastosowaniach związanych z owijaniem. Wytrzymałość na odrywanie przy różnych temperaturach – taśmy przetestowano zarówno

w temperaturze pokojowej, jak i w bardziej ekstremalnych warunkach. Dobrze sprawdzą się nawet w niskich temperaturach.

– taśmy przetestowano zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w bardziej ekstremalnych warunkach. Dobrze sprawdzą się nawet w niskich temperaturach. Przyczepność do chropowatych powierzchni i odporność na ścieranie – parametry użytkowe i niezawodność dorównują poprzednim wersjom taśm (tesa®4662 oraz tesa®4615).

– parametry użytkowe i niezawodność dorównują poprzednim wersjom taśm (tesa®4662 oraz tesa®4615). Przetestowane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy UL[1]

Firma tesa wierzy, że bardziej zrównoważone rozwiązania są przyszłością i skutecznie realizuje działania mające na celu ciągłe ulepszanie swoich produktów. Jako pierwszy producent w branży z powodzeniem wytwarza taśmy z materiałów z recyklingu odpadów pokonsumenckich i zamierza dalej zwiększać ich zawartość w produktach. Wielokrotnie udowodniła, że nawet drobne zmiany mają sens, a każde ulepszenie wspiera klientów w realizacji ich celów związanych ze zrównoważonych rozwojem. Istotną wartością dla firmy tesa jest także ścisła współpraca z partnerami i klientami, dlatego dokłada wszelkich starań, aby otrzymywali oni dokładnie takie rozwiązania, jakich potrzebują.

Osoby zainteresowane taśmami tesa® 60462 oraz tesa® 4615 PCR mogą dowiedzieć się więcej

u przedstawicieli firmy.

[1] Zlecono niezależną certyfikację zewnętrzną firmie UL Solutions, która potwierdziła udział procentowy materiałów pochodzących z recyklingu w taśmach tesa® 60462 i tesa® 4615 PCR . Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://spot.ul.com/.