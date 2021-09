Tryton daje radę – elektronarzędzia w warsztacie.

W ofercie marki Tryton, która obok flagowych narzędzi PROLINE i PROLINE HD z portfolio PROFIX, zdobywa coraz więcej zwolenników wśród mechaników, znajdziemy klucze i zakrętarki udarowe o zróżnicowanych parametrach i wyposażeniu technicznym. Z punktu widzenia warsztatów i serwisów samochodowych to doskonała propozycja w kategorii dobra jakość, trwałość i funkcjonalność za rozsądna cenę.

Elektryczne klucze udarowe zdobywają coraz większą popularność wśród mechaników samochodowych. Są bowiem wygodniejsze w stosowaniu od pneumatyków, nie wymagając posiadania przez warsztat drogiej sieci sprężonego powietrza czy samego kompresora i ciągnięcia za sobą grubego węża ze sprężonym powietrzem. Pod względem dokładności aplikowania momentów dokręcenia też już coraz częściej niczym nie ustępują kluczom pneumatycznym, a pod w wielu wypadkach je przewyższają. Wiąże się to z większą od zasilania pneumatycznego stabilnością energetyczną sieci elektrycznej i akumulatorów Li-Ion. Ponadto elektryczne klucze udarowe, jeśli uwzględnimy sprawność kompresora czy sieci pneumatycznej, są znacznie bardziej sprawne od swoich odpowiedników na sprężone powietrze i przy tych samych lub zbliżonych parametrach potrzebują do swojej pracy znacznie mniej energii. Ma to istotne znaczenie w obecnym czasie rosnących cen energii. Istnieje więc wiele racjonalnych argumentów za zastąpieniem udarowych kluczy pneumatycznych ich elektrycznymi odpowiednikami.

Odpowiedzią w tej sytuacji jest marka Tryton, w której asortymencie ważne miejsce zajmują klucze i zakrętarki udarowe. Tryton proponuje dwa klucze – sieciowy TKU 1000 i akumulatorowy TJKU30 oraz bezprzewodową zakrętarkę THV18UL.

Akumulatorowy klucz udarowy Tryton TJKU30

Niedawno rozszerzył ofertę akumulatorowych elektronarzędzi Tryton zasilanych systemowymi akumulatorami 20 V o pojemnościach 1.5, 2.0 i 4.0 Ah. Jest urządzeniem o rozbudowanym sterowaniu elektronicznym zasilanym prądem stałym o napięciu 20 V. Ma konstrukcję „T” i wyposażony jest w wysokosprawny silnik bezszczotkowy oraz efektywny kowadełkowy mechanizm udarowy. Wyposażono go w trzy biegi elektroniczne dla prawych obrotów i dwa tryby demontażu dla lewych. Podczas pracy w prawo użytkownik ma do dyspozycji: 0-2300 obr./min, 0-3200 udarów/mini 350 Nm (I bieg), 0-1650 obr./min i 210 Nm (II bieg) oraz 0-1320 obr./min i 170 Nm (III bieg). W przypadku użycia obrotów lewych można ustawić tryb ciągły, w którym narzędzie po zdemontowaniu połączenia gwintowego wyłączamy sami, zwalniając włącznik spustowy, jak też tzw. tryb krótki, w którym zatrzymuje ono samo obroty zaraz po udarowym poluzowaniu śruby. Dzięki temu unikamy wypadnięcia śruby i nakrętki, co często wiąże się z czasochłonnym ich szukaniem. W obu trybach pracy klucz oferuje swoją maksymalną moc 350 Nm.

Trytonem TJKU30 możemy obsługiwać połączenia gwintowe w zakresie M8-M20. Zastosowano w nim jako uchwyt narzędziowy zabierak kwadratowy 1/2” przeznaczony do montowania nasadek udarowych 1/2” lub adapterów pośredniczących, np. służących do montowania bitów.

Obsługa prezentowanego klucza udarowego Tryton TJKU30 jest bardzo prosta. Cała filozofia posługiwania się nim sprowadza się do wciskania włącznika spustowego i wyboru biegu za pomocą wygodnego przycisku zlokalizowanego na obudowie mocowania akumulatora. Lampki LED informują o ustawionym przełożeniu elektronicznym. Z kolei kierunek obrotów zmienia się wygodnym w obsłudze przełącznikiem suwakowym. Marka Tryton nie zapomniała o wyposażeniu klucza TJKU30 w diodę LED służącą do oświetlania miejsca pracy. Jest on elektronarzędziem ergonomicznym i bardzo dobrze wyważonym, w którym rękojeść i miejsca stykające się dłońmi pokryto miękką, antypoślizgową wykładziną. To poręczny sprzęt, który sprawdzi się na co dzień w montażu/demontażu kół w samochodach osobowych czy podzespołów, takich jak skrzynie biegów czy zawieszenie itp.

Akumulatorowa zakrętarka udarowa Tryton THV18UL

Przeznaczona jest do lżejszych prac niż klucz udarowy TJKU30. Zasilana jest prądem stałym o napięciu zasilania 18 V z akumulatora Li-Ion o pojemności 1.5 Ah. Zastosowany w niej silnik komutatorowy za pośrednictwem kowadełkowego mechanizmu udarowego generuje 0-2400 obr./min oraz udary styczne o częstotliwości 0-3000/min i maksymalnym momencie 200 Nm. Parametry pracy, czyli wielkość obrotów i częstotliwość udarów, sterowane są płynnie za pomocą włącznika spustowego. Kierunek obrotów zmienia się przełącznikiem suwakowym znajdującym się nad spustowym włącznikiem głównym. Zakrętarka udarowa Tryton THV18UL przeznaczona jest do obsługi połączeń gwintowych w zakresie M6-M16. Wyposażona jest w łatwy obsłudze gniazdowy uchwyt 6-kątny 1/4”. Mocuje się w nim osprzęt (bity, nasadki, adaptery pośredniczące itd.) wyposażone w 6-kątny uchwyt 1/4”.

Naszym zdaniem, zakrętarka udarowa Tryton THV18UL to narzędzie uniwersalne, sprawdzi się podczas prac mechanicznych, w warsztatach samochodowych czy serwisach, gdzie potrzebny jest spory moment dokręcania lub odkręcania pod precyzyjną kontrolą.

Przewodowy klucz udarowy Tryton TKU 1000

TKU 1000 to narzędzie doskonale uzupełniające ofertę akumulatorowych wkrętarek i kluczy marki Tryton. Przeznaczony jest dla użytkowników, którzy posiadają stały dostęp do zasilania sieciowego. Klucz udarowy Tryton TKU 1000 ma konstrukcję „T”. Zastosowano w nim 1010-watowy silnik komutatorowy na prąd zmienny 230 V/50 Hz, który za pośrednictwem udarowego mechanizmu kowadełkowego generuje obroty 2200/min i moment obrotowy o maksymalnej wartości 450 Nm. Możemy nim więc obsługiwać połączenia gwintowe do M24, czyli nieco większe niż akumulatorowym kluczem TJKU30. Omawiany klucz przewodowy ma zabierak kwadratowy 1/2”, który przeznaczony jest montowania w nim nasadek udarowych o tym samym rozmiarze gniazda, jak też może pracować zarówno w prawo, jak i lewo. Kierunek obrotów zmienia się w nim włącznikiem głównym.

Wniosek który można wysnuć z tego krótkiego przeglądu możliwości kluczy udarowych i zakrętarki Tryton jest taki, że warto mieć go w swoim warsztacie jako sprzęt wygodny w pracy i efektywny w działaniu. Wykonamy nim sprawnie większość prac zarezerwowanych dotąd dla elektronarzędzi sieciowych lub pneumatyków ponosząc znacznie mniejsze koszty i to zarówno przy zakupie jak i w codziennej eksploatacji.

Dane techniczne kluczy udarowych Tryton TKU 1000 i TJKU30 oraz zakrętarki THV18UL