Przepływomierze powietrza

Jednym z kluczowych elementów prawidłowej pracy silnika jest określenie składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Za prawidłowy pomiar ilości powietrza dostarczanego do kanału dolotowego silnika odpowiada masowy przepływomierz powietrza. Dzięki informacji z przepływomierza komputer jest w stanie obliczyć potrzebną ilość paliwa tak, aby skład mieszanki był najoptymalniejszy.

Hella dzięki blisko 60-letniemu doświadczeniu w projektowaniu oraz produkcji elektroniki na rynek OE gwarantuje najwyższą jakość wykonania. Przepływomierze Hella przeznaczone na rynek części zamiennych produkowane są z najlepszych materiałów, a jakość sygnału odpowiada wymogom produktów OEM co zapewnia pełną kompatybilność elektromagnetyczną. Hella mając na uwadze ekologię gwarantuje prawidłową pracę przepływomierza od której zależy nie tylko ilość spalanego paliwa czy moc silnika, ale również czystość spalin i bezawaryjna praca katalizatora.

Przepływomierz powietrza to element niezwykle wrażliwy na zabrudzenia, które upośledzają jego pracę, co skutkuje obliczeniem nieprawidłowej ilości zasysanego powietrza. Dlatego należy nie dopuszczać do jego zabrudzenia poprzez poprawną i zgodną z interwałami serwisowymi wymianę filtra powietrza, na taki wysokiej jakości oraz dokładne oględziny kanału dolotowego, jego ewentualne czyszczenie lub naprawę.

Jednakże, w razie jego awarii, nie idź na skróty i do naprawy zawsze szukaj przepływomierza, który będzie działał. Takiego od renomowanego dostawcy, najlepiej z ogromnym bagażem doświadczenia w dziedzinie elektroniki samochodowej. Wybierając przepływomierze Hella zyskujesz dostęp do szerokiej oferty produktów do samochodów europejskich i azjatyckich. Hella wychodząc naprzeciw potrzebom, zapewnia również dostęp do katalogów, specjalistycznych szkoleń, diagnostyki w jakości OE oraz wsparcia technicznego.