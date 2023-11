TRZYMAJ SIĘ CIEPŁO

Zima w warsztacie

Od nowego roku ceny energii i ogrzewania boleśnie się urealnią – to dramat dla firmowych budżetów. Wiedzą to zwłaszcza wszyscy pracujący na zewnątrz lub na styku dwóch klimatów. Takim miejscem są zazwyczaj nasze warsztaty i serwisy. Jak zabezpieczyć się przed chłodem i nie zbankrutować? Z pewnością warto dobrze się ubrać!

Do pracy jak na wycieczkę?

Na cebulkę – ta popularna zasada, rodem ze szkolnych wycieczek, może uratować nas od przeziębienia. Jednocześnie możemy się cieszyć, że to już nie te czasy gdy bielizna była gruba, lecz chroniła przed chłodem w sposób ograniczony – teraz cienkie i elastyczne dzianiny i tkaniny pozwalają na swobodę ruchów nawet w kilku warstwach nie dając przy tym uczucia przepocenia i ciężkości. Zobacz jak to wygląda w ofercie LAHTI PRO!

Cienkie a ciepłe – i do tego trwałe

Zimowa warstwa pośrednia – takie coś, w czym nie będzie nam zimno na zewnątrz warsztatu i w czym nie zaczniemy się gotować, gdy akcja serwisowa przeniesie się do wewnątrz. Softshele – idealna broń średniego zasięgu w walce z zimnem, jednocześnie nie poszerzająca sylwetki oraz zaopatrzona w bezpieczne, zamykane na zamek kieszenie.

Jeśli do tego dodamy ocieplane spodnie robocze to można śmiało powiedzieć, że raczej zima w warsztacie już nam nie straszna. Zobacz jak to wygląda w ofercie LAHTI PRO!

Elastyka chłód nie tyka

By poruszać się zwinnie i tym samym naturalnie warto mieć elastycznie wzmocniony komplet warsztatowo-roboczy. Najnowszy hit typy STRETCH -LINE od LAHTI PRO stanowi optymalne połączenie kurtka-spodnie o wyjątkowych parametrach użytkowych. Zarówno kurtka slim fit jak i spodnie do pasa to super zestaw doskonale się prezentujący i imponujący walorami użytkowymi. Chodzi o nieskrępowaną elastyczność na zgięciach oraz wzmocniona ochronę przed przecieraniem – wszystko to dzięki super materiałom: wytrzymałej tkaninie typu CANVAS oraz wstawkom z materiału stretch „4-way elastic” czy wzmocnieniom na rękawach, karczku i kieszeniach materiałem Cordura®. Jeśli dodać do tego modną i wyróżniającą stylistykę zestawu otrzymujemy idealną propozycję dla wszystkich ceniących bezpieczeństwo w modzie.

Na prawdziwe mrozy

Zima, po raz pierwszy od kilku lat, jak na złość dodatkowo sprzyja wydatkom na ogrzewanie. Mrozy na zmianę ze śnieżycami wciąż nie dają za wygraną – a pracować przecież trzeba…Choć już się powoli odzwyczailiśmy od prawdziwych zim to ta zdaje się je znacząco przypominać. Czasem konieczna stanie się porządna ocieplana wierzchnia kurtka robocza z odpowiednimi odblaskami wzmocnieniami i systemem poręcznych kieszeni na narzędzia i drobne części zamienne. Przy temperaturze poniżej zera nieodzowne okazują się rękawice -> pisaliśmy o nich kilka numerów temu więc teraz jedynie o nich wspominamy – nie zapominając o czapkach. Te przydadzą się zarówno w wersji elastycznej jak i w formie nausznikowej, gdy faktycznie będzie trzeba sprostać wyzwaniom klimatycznych. Zobacz jak to wygląda w ofercie LAHTI PRO!

Jasne, że ciepłe!

Jesień i zima to nie tylko kłopoty z temperatura i opadami – to również krótsze dni i wcześnie zapadające ciemności. Znalazło się rozwiązanie i na ten kłopot – to zaopatrzone w silne, ledowe oświetlenie czapki z najnowszej kolekcji LAHTI PRO. W przypadku akrylowej elastycznej czapki dzianinowej jej dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia bardzo dobrą izolację od zimna. Czapka wyposażona została w moduł z oświetleniem LED, ładowany za pomocą wbudowanego złącza USB. Model ten daje również możliwość regulacji natężenia mocy światła na trzech poziomach (100%, 75%, 50%). Za samo świecenie odpowiedzialny jest wydajny moduł oświetlenia wyposażony w 4 diody typu SMD. Gdy jest nieco cieplej sprawdzi się czapka typu sportowego z daszkiem. Ona również świeci dzięki diodom led, dając światło nieco bardziej skoncentrowane na potencjalnym polu pracy.

Wszystko i ciepło – w LAHTI PRO!

Na szczęście wszystkie te „ocieplacze serwisowe” można znaleźć w jednym miejscu i to w gorących okazyjnych cenach. Wystarczy wejść na www.narzedzianonstop.pl i przejść do oferty marki LAHTI PRO, która już od ponad 10 lat wyznacza standard na rodzimym rynku odzieży ochronnej i roboczej. Zima trzyma, ale idzie już wyraźne ocieplenie z centrum w LAHTI!