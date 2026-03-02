TURBODOŁADOWANIE – podejmij wyzwanie!

Program lojalnościowy Schaeffler REPXPERT startuje z wiosenną akcją promocyjną z atrakcyjnymi nagrodami.

Program lojalnościowy Schaeffler REPXPERT rozpoczyna wiosenną akcję promocyjną „TURBODOŁADOWANIE”, której celem jest wsparcie części podwozia i układu kierowniczego FAG, oraz nagradzanie mechaników za aktywności w sklepie bonusowym oraz korzystanie z innych marek Schaeffler.

Przez 8 tygodni, co tydzień, na 30 zwycięzców czeka inna nagroda! Szczegóły akcji na stronie: www.repxpert.pl/pl/260104-turbodoladowanie

Akcja promocyjna TURBODOŁADOWANIE, dedykowana jest użytkownikom programu lojalnościowego i

potrwa od 2 marca do 26 kwietnia 2026 roku. Pozwala zdobywać nagrody za zarejestrowane punkty

bonusowe poprzez skanowanie unikatowych kodów QR umieszczonych na opakowaniach produktów

Schaeffler, a także uzyskać ekstra premie punktowe za zrealizowane zakupy w sklepie bonusowym

REPXPERT.



Co tydzień nowa szansa i nowa nagroda!

Uczestnicy, którzy w okresie trwania kampanii zbiorą najwięcej punktów, mogą wygrać atrakcyjne nagrody, m.in. sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD oraz ekskluzywne gadżety. Punkty naliczane są za każdy zarejestrowany kod QR, a punkty za produkty marki FAG są podwajane stanowiąc kluczowy element promocji. Przez 8 tygodni, co tydzień, wyłanianych jest 30 zwycięzców, na podstawie punktów zdobytych w danym tygodniu oraz wartości zamówień ze sklepu bonusowego. Dodatkowo na zakończenie, 10-ciu uczestników, którzy w czasie trwania akcji zarejestrują największą liczbę punktów za produkty FAG otrzymają nagrodę główną w postaci notebooka.



Aby dołączyć do akcji, użytkownik musi być zarejestrowany w programie lojalnościowym REPXPERT, zgłosić swój udział w promocji i korzystać z aplikacji mobilnej dostępnej na systemach iOS i Android, która umożliwia łatwe skanowanie kodów i dodawanie punktów do konta.



„TURBODOŁADOWANIE” jest elementem szerszej kampanii promocyjnej wspierającej markę FAG, której

hasłem przewodnim w tym roku jest „Niezawodni w trasie: wyzwanie przyjęte”. Komunikacja i materiały

reklamowe podkreślające wysoką jakość, wytrzymałość i szerokie zastosowanie rynkowe komponentów FAG będą obecne w mediach branżowych oraz na platformie REPXPERT. Celem jest zarówno zwiększenie

świadomości marki, jak i edukowanie oraz aktywizacja warsztatów.



Organizatorem promocji jest Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions, organizacja biznesowa grupy Schaeffler, producenta wiodących marek części zamiennych oraz rozwiązań naprawczych LuK, INA, FAG oraz Schaeffler Vitesco.



Portal REPXPERT (www.repxpert.pl) oferuje kompleksowe wsparcie dla mechaników takie jak: instrukcje

montażu, szkolenia, katalog online umożliwiający poprawny dobór części oraz informacje o narzędziach

specjalnych.



Szczegółowe zasady dotyczące akcji TURBODOŁADOWANIE dostępne są w regulaminie na stronie

www.repxpert.pl/pl/260104-turbodoladowanie oraz na profilu Facebook Schaeffler REPXPERT

Polska.