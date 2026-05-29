NOWE CZĘŚCI TERMICZNE OD DENSO AFTERMARKET

DENSO Aftermarket regularnie aktualizuje swoją ofertę części z zakresu klimatyzacji i chłodzenia silnika, czego przykładem jest najnowsze rozszerzenie, składające się z dziewięciu nowych numerów katalogowych.

Najnowsze rozszerzenie składa się z 8 skraplaczy klimatyzacji i 1 termostatu. Nowe części zastępują 13 numerów katalogowych OE i zapewniają 136 zastosowań w blisko trzech milionach pojazdów w całej Europie, co jest znaczącym wsparciem dla niezależnego rynku części zamiennych.

Nowe skraplacze i termostat są przeznaczone do szerokiej gamy popularnych modeli pojazdów osobowych takich marek jak Audi, BMW, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, SEAT i Škoda.

Nowe części DENSO gwarantują szerokie pokrycie rynku i niezawodną jakość odpowiadającą standardom wyposażenia fabrycznego. Wszystkie nowo wprowadzone części są już dostępne i można je znaleźć zarówno w katalogu elektronicznym DENSO, jak i w katalogu TecDoc.

Termika DENSO

Doświadczenie DENSO w zakresie części termicznych sięga lat 50. XX wieku, kiedy to jednym z pierwszych produktów sprzedawanych przez firmę były nagrzewnice samochodowe. Następnie do oferty zostały dodane klimatyzatory. Zapoczątkowało to drogę pełną innowacji, którą firma podąża do dziś – DENSO jest obecnie uznanym liderem w dziedzinie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Części termiczne DENSO są uznawane za wiodące na rynku: zarówno w sektorze motoryzacyjnym, gdzie są montowane jako części OE przez wielu najważniejszych producentów pojazdów, jak również w domowych i przemysłowych zastosowaniach.

Obecnie oferta DENSO w zakresie klimatyzacji i części termicznych na rynku wtórnym obejmuje chłodnice, dmuchawy kabinowe, intercoolery, osuszacze, parowniki, przełączniki ciśnienia, rdzenie nagrzewnic, silniki krokowe i rezystory, zawory rozprężne, wentylatory chłodnicy, skraplacze, sprężarki klimatyzacji oraz oleje sprężarkowe.

Więcej informacji o częściach DENSO do układów termicznych można znaleźć w e-katalogu firmy na stronie www.denso-am.eu/pl, w katalogu TecDoc lub u przedstawiciela DENSO.