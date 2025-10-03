WIĘKSZY WYBÓR, LEPSZA OCHRONA: MARKOWE PRODUKTY BHP – MEWA PUBLIKUJE AKTUALNY KATALOG

Od 1 września dostępny jest nowy asortyment artykułów bhp firmy Mewa, usługodawcy w zakresie tekstyliów przemysłowych. Nowy katalog markowych produktów na rok 2025/2026 zawiera uporządkowaną w przejrzysty sposób szeroką ofertę produktów takich jak obuwie i rękawice ochronne, odzież robocza, środki ochrony, oczu, słuchu, głowy, skóry oraz dróg oddechowych, a także środki higieny. W katalogu obecne są wyroby takich marek jak ELTEN, PUMA Safety, Ansell, Hakro, U-Power, Honeywell, jak też marka własna firmy Mewa – KORSAR.

Szeroki asortyment artykułów, które można zakupić w oparciu o katalog, został stworzony specjalnie dla klientów korzystających z kompleksowej usługi firmy Mewa. Firma specjalizuje się w wynajmie odzieży roboczej i ochronnej dla przemysłu i rzemiosła; zapewnia także jej pielęgnację i kontrolę jakości oraz dostawę i odbiór. Jednym z głównych obszarów działalności niemieckiego lidera rynku usług w zakresie odzieży roboczej jest dostarczanie zgodnej z normami odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej dla różnych branż. Dzięki uzupełnieniu oferty o produkty, które można zakupić – takie jak kaski, rękawice czy obuwie ochronne – klienci mogą zamówić u jednego dostawcy wszelkie produkty, które ochronią ich pracowników od stóp do głów.

Produkty te dostępne są bezpośrednio w sklepie internetowym firmy Mewa: buy4work.mewa.shop/pl/pl, gdzie można je wybierać w wygodny sposób. Na przykład znalezienie optymalnie dopasowanego obuwia roboczego ułatwiają zawarte w katalogu dokładne informacje na temat materiałów, funkcji i klas bezpieczeństwa. Oprócz szerokiego asortymentu, klienci doceniają również obsługę i szybką realizację zamówień. W sklepie internetowym mogą skorzystać z łatwego systemu wyszukiwania produktów i szczegółowych informacji, takich jak ceny, opisy produktów, funkcje, normy i właściwości.

Kluczem do sukcesu naszej oferty są markowe produkty wysokiej jakości, które są dobierane odpowiednio do środowiska pracy naszych klientów. Poza tym zwracamy uwagę na kwestię zrównoważonego rozwoju: oczywiście pierwszeństwo mają wyroby posiadające certyfikaty takie jak Fairwear, Grüner Knopf czy Ökotex Standard 100. W ofercie mamy również wyroby z tworzywa PET pochodzącego z recyklingu, na przykład rękawice robocze. – wyjaśnia Piotr Borowczyk, dyrektor zarządzający MEWA Textil-Service Sp. z o.o.

Zadowolenie klientów świadczy o tym, że jest to dobra oferta. Firma Mewa dostarcza obecnie produkty firmom w 26 krajach w Europie, a 92% zamawiających poleca nasz asortyment innym klientom.