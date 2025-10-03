AKCJE SERWISOWE 5/2025

Marka Model Numer akcji serwisowej Numer homologacji Okres produkcji Opis usterki

Honda CBF125NAR 3PM e13*168/2013*01990*00 – 01 27.03.2024 – 10.03.2025 Honda Motor Co., Ltd. informuje, że w wyżej wymienionych modelach pojazdów zidentyfikowano nieprawidłowość w działaniu zespołu oświetlenia przedniego (reflektora). Wadliwe działanie może objawiać się migotaniem światła podczas jazdy, a w skrajnych przypadkach – całkowitym wyłączeniem reflektora

Hyundai Tucson (NX4e) 51DC15 e5*2018/858*00001 09.05 -02.06.2025 W niektórych egzemplarzach zamontowano końcówki drążków kierowniczych niezgodnych ze specyfikacją, co mogłoby spowodować pogorszenie właściwości trakcyjnych pojazdu. Wymiana części na właściwe następuje w ASO Hyundai przed wydaniem nowych pojazdów Klientom końcowym. 1. Producent wskazał pojazdy (VIN) objęte akcją przywoławczą oraz opracował i udostępnił Autoryzowanym Stacjom Obsługi Hyundai w Polsce procedurę naprawy. 2. Informacja o objęciu danego VIN akcją oraz dokument procedury naprawy jest dostępny w wewnętrznych systemach Hyundai Motor Poland sp. z o.o., dostępnych każdej ASO Hyundai w Polsce. 3. Okres trwania akcji: bezterminowo, do czasu realizacji naprawy w każdym pojeździe objętym akcją.

Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 408, 5008 MXZ e2*2007/46*0534*26-28, e2*2007/46*0628*30-34, e2*2007/46*0639*27-35, e2*2018/858*00064*01-07 2026-2025 Pojazdy objęte kampanią mogą mieć wyciek paliwa na wysokociśnieniowym przewodzie zasilania między pompą wysokiego ciśnienia a szyną z powodu poluzowania się nakrętek. Stan taki może potencjalnie prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa i, w najgorszym przypadku, do pożaru pojazdu. Aby wyeliminować usterkę, nakrętki łączące przewód wysokociśnieniowy i śruby mocujące szynę zostaną ponownie dokręcone. Użytkownicy zostaną powiadomieni listownie, informacje można też pozyskać poprze kontakt z producentem i autoryzowanymi serwisami producenta.

Citroen, DS. C3, C3 AirCross, C4, C4X, C5 AirCross, C5X, DS Automobiles DS3, DS Automobiles DS4 GJ6 e2*2007/46*0642*22-24, e2*2018/858*00035*02-08, e9*2007/46*6816*21-25, e9*2018/858*11066*10, e2*2007/46*0628*31-35 2023-2025 Pojazdy objęte kampanią mogą mieć wyciek paliwa na wysokociśnieniowym przewodzie zasilania między pompą wysokiego ciśnienia a szyną z powodu poluzowania się nakrętek. Stan taki może potencjalnie prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa i, w najgorszym przypadku, do pożaru pojazdu. Aby wyeliminować usterkę, nakrętki łączące przewód wysokociśnieniowy i śruby mocujące szynę zostaną ponownie dokręcone. Użytkownicy zostaną powiadomieni listownie, informacje można też pozyskać poprze kontakt z producentem i autoryzowanymi serwisami producenta.

Opel Astra, Astra Sports Tourer, Corsa, Frontera, Grandland, Mokka KUU e2*2007/46*0597*29-31, e2*2007/46*0628*30-34, e2*2007/46*0639*22-23, e2*2007/46*0639*26-35, e2*2018/858*00064*05-08 2024-2025 Pojazdy objęte kampanią mogą mieć wyciek paliwa na wysokociśnieniowym przewodzie zasilania między pompą wysokiego ciśnienia a szyną z powodu poluzowania się nakrętek. Stan taki może potencjalnie prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa i, w najgorszym przypadku, do pożaru pojazdu. Aby wyeliminować usterkę, nakrętki łączące przewód wysokociśnieniowy i śruby mocujące szynę zostaną ponownie dokręcone. Użytkownicy zostaną powiadomieni listownie, informacje można też pozyskać poprze kontakt z producentem i autoryzowanymi serwisami producenta.

Fiat 600 F51L e3*2018/858*00078*06, e3*2018/858*00078*12 2023-2025 Pojazdy objęte kampanią mogą mieć wyciek paliwa na wysokociśnieniowym przewodzie zasilania między pompą wysokiego ciśnienia a szyną z powodu poluzowania się nakrętek. Stan taki może potencjalnie prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa i, w najgorszym przypadku, do pożaru pojazdu. Aby wyeliminować usterkę, nakrętki łączące przewód wysokociśnieniowy i śruby mocujące szynę zostaną ponownie dokręcone. Użytkownicy zostaną powiadomieni listownie, informacje można też pozyskać poprze kontakt z producentem i autoryzowanymi serwisami producenta

Alfa Romeo Junior F51N e3*2018/858*00078*08, e3*2018/858*00078*11-12 2025 Pojazdy objęte kampanią mogą mieć wyciek paliwa na wysokociśnieniowym przewodzie zasilania między pompą wysokiego ciśnienia a szyną z powodu poluzowania się nakrętek. Stan taki może potencjalnie prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa i, w najgorszym przypadku, do pożaru pojazdu. Aby wyeliminować usterkę, nakrętki łączące przewód wysokociśnieniowy i śruby mocujące szynę zostaną ponownie dokręcone. Użytkownicy zostaną powiadomieni listownie, informacje można też pozyskać poprze kontakt z producentem i autoryzowanymi serwisami producenta

Jeep Avenger 58C e3*2018/858*00078*04, e3*2018/858*00078*06, e3*2018/858*00078*09, e3*2018/858*00078*12 2024-2025 Pojazdy objęte kampanią mogą mieć wyciek paliwa na wysokociśnieniowym przewodzie zasilania między pompą wysokiego ciśnienia a szyną z powodu poluzowania się nakrętek. Stan taki może potencjalnie prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa i, w najgorszym przypadku, do pożaru pojazdu. Aby wyeliminować usterkę, nakrętki łączące przewód wysokociśnieniowy i śruby mocujące szynę zostaną ponownie dokręcone. Użytkownicy zostaną powiadomieni listownie, informacje można też pozyskać poprze kontakt z producentem i autoryzowanymi serwisami producenta.

Citroen, DS. Citroën C4 (B7), DS5 GM3 e2*2007/46*0040*00 -07, e2*2007/46*0040*11-12, e2*2007/46*0040*14-18, e2*2007/46*0040*20-29, e2*2007/46*0079*00, e2*2007/46*0079*03-07, e2*2007/46*0079*09, e2*2007/46*0079*11, e2*2007/46*0079*16-17, e2/2007/46*0040*00-01, TR*2007/46*8360*00, e2*2007/46*0092*01-16, e2*2007/46*0093*02-12, e2*2007/46*0156*00-11 2010-2017, 2011-2016 Niewysuszony PSAN (stabilizowany fazowo azotan amonu) został użyty jako propelent poduszki powietrznej kierowcy, a częściowo także pasażera. Ten propelent może ulegać zmianom w miarę upływu czasu i w wyniku narażenia na bardzo wysoką temperaturę/wilgotność. Może to spowodować generowanie gazu szybciej niż zaprojektowano, gdy napełniacz poduszki powietrznej zostanie uruchomiony podczas kolizji. Takie potencjalne uwolnienie większej energii może prowadzić do odłączenia metalowych fragmentów od ulegającego rozerwaniu napełniacza, a części te mogą polecieć w kierunku kierowcy/pasażerów pojazdu, co w najgorszym przypadku może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Należy zgłosić się do producenta w celu sprawdzenia swojego auta czy objęte jest akcją serwisową, a następnie do autoryzowanego serwisu producenta w celu natychmiastowej wymiany poduszki powietrznej.

Peugeot 308 (T9) MWL e2*2007/46*0405*04, e2*2007/46*0405*07, e2*2007/46*0405*11-24 2015-2019 Niektóre pojazdy modelu Peugeot 308 II mogły zostać wyposażone w mocowania pasów bezpieczeństwa niezgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi specyfikacji pod względem siły. W najgorszym przypadku może to prowadzić do ograniczonej zdolności zwijacza do przytrzymywania pasażera podczas potencjalnego zderzenia. Należy zgłosić się do producenta w celu sprawdzenia swojego auta czy objęte jest akcją serwisową, a następnie do autoryzowanego serwisu producenta w celu naprawy.

Honda SH125 i SH150 3R7 e4*168/2013*00128*01-02 09.2024 – 09.2025 Honda Motor Co., Ltd. poinformowała, że w wyżej wymienionych modelach pojazdów zidentyfikowano podczas kontroli końcowej w fabryce rozłączenie czujnika położenia wału korbowego. Może to spowodować zgaśnięcie silnika bez ostrzeżenia i w rezultacie doprowadzić do kolizji. Posiadacze motocykli podlegających pod tą kampanię o kodzie 3R7 zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie ASO Honda w celu naprawy.