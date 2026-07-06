AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2026: ŚWIATOWY AFTERMARKET SPOTKA SIĘ WE WRZEŚNIU

W dniach 8–12 września 2026 roku we Frankfurcie nad Menem odbędzie się kolejna edycja targów Automechanika Frankfurt – jednego z najważniejszych wydarzeń dla globalnej branży automotive aftermarket. Przez pięć dni teren Messe Frankfurt stanie się miejscem spotkań producentów części, dostawców wyposażenia warsztatowego, dystrybutorów, przedstawicieli serwisów, firm technologicznych oraz ekspertów związanych z naprawą, diagnostyką i obsługą pojazdów.

Organizatorzy zapowiadają udział blisko 4,5 tys. wystawców z całego świata, którzy zaprezentują kompleksową ofertę dla rynku posprzedażowego. Zakres tematyczny targów obejmie praktycznie cały łańcuch branży – od części i komponentów, przez diagnostykę, naprawy, wyposażenie warsztatów, akcesoria i tuning, aż po cyfrowe usługi, rozwiązania dla nowoczesnej mobilności oraz technologie związane z elektromobilnością.

Dla właścicieli i menedżerów warsztatów samochodowych Automechanika Frankfurt będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi kierunkami rozwoju rynku. Na stoiskach wystawców będzie można zobaczyć m.in. części i komponenty do pojazdów osobowych oraz użytkowych, zaawansowane urządzenia diagnostyczne, narzędzia naprawcze, systemy do zarządzania serwisem, rozwiązania z zakresu elektroniki i łączności pojazdów, a także produkty dla detailingu, myjni, blacharstwa i lakiernictwa.

Szczególne miejsce w programie wydarzenia zajmą tematy, które coraz mocniej wpływają na codzienną pracę warsztatów. Wśród nich znajdą się elektromobilność i alternatywne układy napędowe, technologie baterii, cyfryzacja usług, connected mobility, automatyzacja procesów serwisowych oraz rozwiązania wspierające efektywność pracy warsztatów. Ważnym obszarem będzie również zrównoważony rozwój, w tym remanufacturing, wydłużanie cyklu życia produktów i efektywne wykorzystanie zasobów.

Automechanika Frankfurt to jednak nie tylko ekspozycja produktów. To także platforma wymiany wiedzy, miejsce rozmów biznesowych i okazja do bezpośredniego kontaktu z liderami branży. Dla firm działających na rynku aftermarket udział w targach może być sposobem na poznanie nowych dostawców, porównanie technologii, ocenę kierunków inwestycji oraz przygotowanie warsztatu na zmiany, które w najbliższych latach będą kształtować rynek napraw i obsługi pojazdów. Dla polskich serwisów, dystrybutorów i firm związanych z branżą motoryzacyjną wydarzenie we Frankfurcie pozostaje jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu targowym 2026 roku. To miejsce, w którym można zobaczyć, dokąd zmierza światowy aftermarket – i jakie rozwiązania już wkrótce mogą trafić do codziennej pracy warsztatów.