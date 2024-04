Znamy najlepszych mechaników w Polsce, za nami Finały XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

W ostatnim dniu zmagań nie mogło zabraknąć udziału wybitnych sportowców Kajetana Kajetanowicza i Mateusza Cierniaka, którzy współpracują z ORLEN OIL – Partnerem Strategicznym Mistrzostw Mechaników. Kajetan Kajetanowicz, dwukrotny Rajdowy Wicemistrz Świata WRC 2 i WRC 3, Rajdowy Mistrz Świata WRC2 Challenger, przygotował dla kategorii Mechanik Zawodowy specjalną konkurencję zręcznościową. Polegała ona na zapalaniu jak największej liczby lampek refleksyjnych w odpowiednim czasie na specjalnym urządzeniu, na którym sam na co dzień trenuje przed zawodami. Natomiast Mateusz Cierniak, dwukrotny Indywidualny Mistrz Świata Juniorów na żużlu, wraz ze swoim zespołem przygotował praktyczną konkurencję dla kategorii Młody Mechanik Motocyklowy. Zawodnicy mieli za zadanie w jak najkrótszym czasie wymienić koło tylnego motocykla, dostosować zębatkę oraz ustawić naciąg, aby pojazd był gotowy do jazdy. Dla najlepszego zespołu, który wykazał się szczególnymi zdolnościami Mateusz Cierniak wręczył specjalną nagrodę w postaci zestawu odzieży sportowej ze swojej kolekcji.

Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są V8 Team, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Fundacja Akademia Młodego Mechanika, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej.

– W tegorocznej edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników mieliśmy, aż dziewięć kategorii, to o dwie więcej niż w ubiegłym roku. Liczba uczestników w półfinałach sięgnęła imponującej liczby około 12 500 osób, co przerosło nasze oczekiwania. Zaangażowanie wszystkich partnerów jest nieocenione, a energia i entuzjazm panujące na wydarzeniu są niesamowite. Nie zamierzamy się zatrzymywać, mamy aspirację na więcej i dążymy do podnoszenia poprzeczki dla naszej branży.

– powiedział Adrian Dekowski organizator i pomysłodawca Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.