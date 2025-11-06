ZRÓWNOWAŻONY WARSZTAT TO TAKŻE EFEKTYWNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA MATY OLEJOWE

Również w 2026 r. zrównoważony rozwój i efektywność znajdą się na szczycie listy oczekiwań w odniesieniu do działań przedsiębiorstw i zakładów. Każdy, kto chce iść z duchem czasu, będzie musiał uwzględnić procesy przyjazne dla środowiska. W zakresie czystości i bezpieczeństwa na stanowisku roboczym firma Mewa ma ekologiczne rozwiązanie – matę olejową Multitex oferowaną w ramach kompleksowej usługi. Zastosowanie tekstylnych mat olejowych to prosta i efektywna koncepcja – są one regularnie wymieniane, profesjonalnie prane i wykorzystywane ponownie.



Praktyczna mata o dużej chłonności

Mata Multitex błyskawicznie wchłania do 3 litrów cieczy, takich rozpuszczalniki, płyny chłodnicze, substancje smarujące, ługi itp. Ta lekka mata wielkości ręcznika (58 x 88 cm) idealnie nadaje się do zastosowania w trudno dostępnych miejscach, na stole w laboratorium lub przy naprawie pomp i rur.

Jest jeszcze jedna praktyczna zaleta mat: kilka ułożonych obok siebie mat olejowych z powodzeniem umożliwia zabezpieczenie większych powierzchni przed wyciekami.

Mata olejowa natychmiast przenosi ciecz z zewnętrznej tkaniny do wnętrza i magazynuje ją trwale w chłonnym rdzeniu. Dzięki temu powierzchnia maty pozostaje praktycznie sucha, a specjalna włóknina wewnątrz równomiernie wchłania ciecz. Maty olejowe chronią podłogi i podeszwy butów pracowników przed olejem i wodnistymi cieczami. Dzięki temu można zapobiec wypadkom spowodowanym poślizgnięciem się. – wyjaśnia Piotr Borowczyk, dyrektor zarządzający Mewa Textil-Service Sp. z o.o.

Prosta i efektywna koncepcja ochrony to specjalne maty olejowe – regularnie wymieniane, profesjonalnie prane i ponownie wykorzystywane (zdjęcia: Mewa).

Jesteśmy przekonani, że nasze maty olejowe oferowane w ramach kompleksowej usługi stanowią rozwiązanie korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla firm. Nadszedł czas, aby w warsztatach postawić na zrównoważone rozwiązania, które nie tylko ułatwiają pracę, ale także chronią środowisko. Dzięki naszym usługom oferujemy prosty i ekonomiczny sposób na zmniejszenie śladu ekologicznego. – mówi Piotr Borowczyk.

Kompleksowa usługa, oferowana przez firmę Mewa sprawia, że obsługa mat jest niezwykle prosta: Mewa dostarcza maty, odbiera je w uzgodnionych odstępach czasu i wymienia potem na czyste egzemplarze. Transport odbywa się w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób w specjalnych bezpiecznych pojemnikach (SaCon®). Dzięki przetwarzaniu wypłukanych olejów, które są następnie wykorzystywane do wytwarzania energii na własne potrzeby, Mewa wnosi dodatkowo ważny wkład w zrównoważony rozwój. System mat wielokrotnego użytku Multitex nie tylko odciąża firmy w zakresie utylizacji niebezpiecznych odpadów, ale także przyczynia się do oszczędzania pierwotnych zasobów.

System mat olejowych wielokrotnego użytku Multitex stanowi centralny element kompleksowej usługi firmy Mewa. Ponadto dostawca usług tekstylnych oferuje szeroki asortyment czyściw, odzieży roboczej i ochronnej, a także liczne artykuły uzupełniające do wykorzystania w codziennej pracy. Oprócz rękawic ochronnych czy też obuwia ochronnego obejmuje on również różne artykuły higieniczne i ochronne, które klienci firmy Mewa mogą zamawiać za pośrednictwem sklepu internetowego buy4work.mewa.shop/pl/pl.