NEWS
Home / Nowości produktowe / ZRÓWNOWAŻONY WARSZTAT TO TAKŻE EFEKTYWNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA MATY OLEJOWE
Mewa z ekologicznym rozwiązaniem - maty olejowe Multitex oferowane w ramach kompleksowej usługi 500

ZRÓWNOWAŻONY WARSZTAT TO TAKŻE EFEKTYWNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA MATY OLEJOWE

Posted by: ASM in Nowości produktowe, Wyposażenie 6 listopada 2025

Również w 2026 r. zrównoważony rozwój i efektywność znajdą się na szczycie listy oczekiwań w odniesieniu do działań przedsiębiorstw i zakładów. Każdy, kto chce iść z duchem czasu, będzie musiał uwzględnić procesy przyjazne dla środowiska. W zakresie czystości i bezpieczeństwa na stanowisku roboczym firma Mewa ma ekologiczne rozwiązanie – matę olejową Multitex oferowaną w ramach kompleksowej usługi. Zastosowanie tekstylnych mat olejowych to prosta i efektywna koncepcja – są one regularnie wymieniane, profesjonalnie prane i wykorzystywane ponownie.


Praktyczna mata o dużej chłonności

Mata Multitex błyskawicznie wchłania do 3 litrów cieczy, takich rozpuszczalniki, płyny chłodnicze, substancje smarujące, ługi itp. Ta lekka mata wielkości ręcznika (58 x 88 cm) idealnie nadaje się do zastosowania w trudno dostępnych miejscach, na stole w laboratorium lub przy naprawie pomp i rur.

Jest jeszcze jedna praktyczna zaleta mat: kilka ułożonych obok siebie mat olejowych z powodzeniem umożliwia zabezpieczenie większych powierzchni przed wyciekami.

Mata olejowa natychmiast przenosi ciecz z zewnętrznej tkaniny do wnętrza i magazynuje ją trwale w chłonnym rdzeniu. Dzięki temu powierzchnia maty pozostaje praktycznie sucha, a specjalna włóknina wewnątrz równomiernie wchłania ciecz. Maty olejowe chronią podłogi i podeszwy butów pracowników przed olejem i wodnistymi cieczami. Dzięki temu można zapobiec wypadkom spowodowanym poślizgnięciem się.

– wyjaśnia Piotr Borowczyk, dyrektor zarządzający Mewa Textil-Service Sp. z o.o. 
Mewa z ekologicznym rozwiązaniem - maty olejowe Multitex oferowane w ramach kompleksowej usługi
Prosta i efektywna koncepcja ochrony to specjalne maty olejowe – regularnie wymieniane, profesjonalnie prane i ponownie wykorzystywane (zdjęcia: Mewa).

Jesteśmy przekonani, że nasze maty olejowe oferowane w ramach kompleksowej usługi stanowią rozwiązanie korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla firm. Nadszedł czas, aby w warsztatach postawić na zrównoważone rozwiązania, które nie tylko ułatwiają pracę, ale także chronią środowisko. Dzięki naszym usługom oferujemy prosty i ekonomiczny sposób na zmniejszenie śladu ekologicznego.

– mówi Piotr Borowczyk.

Kompleksowa usługa, oferowana przez firmę Mewa sprawia, że obsługa mat jest niezwykle prosta: Mewa dostarcza maty, odbiera je w uzgodnionych odstępach czasu i wymienia potem na czyste egzemplarze. Transport odbywa się w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób w specjalnych bezpiecznych pojemnikach (SaCon®). Dzięki przetwarzaniu wypłukanych olejów, które są następnie wykorzystywane do wytwarzania energii na własne potrzeby, Mewa wnosi dodatkowo ważny wkład w zrównoważony rozwój. System mat wielokrotnego użytku Multitex nie tylko odciąża firmy w zakresie utylizacji niebezpiecznych odpadów, ale także przyczynia się do oszczędzania pierwotnych zasobów.

Mewa z ekologicznym rozwiązaniem - maty olejowe Multitex oferowane w ramach kompleksowej usługi

System mat olejowych wielokrotnego użytku Multitex stanowi centralny element kompleksowej usługi firmy Mewa. Ponadto dostawca usług tekstylnych oferuje szeroki asortyment czyściw, odzieży roboczej i ochronnej, a także liczne artykuły uzupełniające do wykorzystania w codziennej pracy. Oprócz rękawic ochronnych czy też obuwia ochronnego obejmuje on również różne artykuły higieniczne i ochronne, które klienci firmy Mewa mogą zamawiać za pośrednictwem sklepu internetowego buy4work.mewa.shop/pl/pl.

Tagged with:

Możliwość komentowania została wyłączona.