SPIES HECKER PERMAFLEET HS RACE TOPCOAT 690 DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH – WYJĄTKOWY POŁYSK I TRWAŁOŚĆ W PROSTYM WYDANIU

Axalta Coating Systems, wiodący globalny dostawca farb i lakierów, prezentuje swój najnowszy produkt do napraw pojazdów użytkowych i lakierowań przemysłowych: Permafleet HS Race Topcoat 690. Nowy lakier nawierzchniowy został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują szybkiego, wysokiej jakości wykończenia, łatwego do uzyskania w codziennej pracy.

Opracowaliśmy lakier nawierzchniowy Permafleet HS Race Topcoat 690, aby zapewnić naszym klientom szereg korzyści – od łatwej aplikacji, przez efektywne, szybkie schnięcie, po doskonały efekt końcowy. To szybki, przyjazny w użyciu i niezawodny lakier nawierzchniowy do każdego zastosowania w segmencie pojazdów użytkowych. Idealnie sprawdzi się w serwisach obsługujących samochody ciężarowe, autobusy, autokary, duże samochody dostawcze czy kabiny ciężarówek, ponieważ maksymalizuje efektywność i upraszcza procesy. Stworzony z myślą o wydajności i niezawodności, doskonale wpisuje się w istniejące procesy pracy, pomagając lakiernikom osiągać właściwe rezultaty – szybko i skutecznie. – powiedział Fabien Boschetti, Sales Vice President for Axalta Refinish w Europie.

Lakier nawierzchniowy Permafleet HS Race Topcoat 690 funkcjonuje jako kompletny i wszechstronny system lakierniczy spełniający wszystkie wymagania dotyczące powłok nawierzchniowych dla pojazdów użytkowych. W ramach nowego systemu, z wykorzystaniem istniejących tonerów i utwardzaczy Spies Hecker, dostępne są dwie dedykowane żywice – Permafleet HS Race Binder 690 oraz Permafleet HS Race Binder 691 – a także dwa dodatki: Permafleet Race Additive 6160 i Permafleet Race Additive 6165 Slow.

Lakier Permafleet HS Race Topcoat 690 można nakładać w standardowym systemie na dwie warstwy lub stosując 1,5 warstwy, co usprawnia proces aplikacji i ogranicza zużycie materiału. Produkt zapewnia doskonałe krycie przy jednocześnie wyjątkowo dobrej rozlewności. Oferuje także elastyczność i efektywność energetyczną dzięki różnym opcjom suszenia – od szybkiego suszenia wymuszonego po schnięcie na powietrzu.

Skrócony cykl suszenia w kabinie pozwala ograniczyć zużycie energii, co przekłada się na oszczędności i większą przepustowość, oferując przy tym trwałe i równomierne wykończenie o wysokim połysku – szybko i bez komplikacji. – dodaje Boschetti.

Więcej informacji o Permafleet HS Race Topcoat 690 można znaleźć na stronie: www.spieshecker.com/pl/race-690-topcoat.