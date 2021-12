30 lat Grupy CSV

Grupa CSV funkcjonuje na rynku motoryzacyjnym w sektorze dystrybucji systemów lakierniczych i chemii lakierniczej. Firma dostarcza kompletne technologie wspierające wszystkie etapy renowacji powłok lakierowych oraz technologie wylakierowań przemysłowych.

Lata 90’ ubiegłego wieku to m.in. nawiązanie współpracy z firmą Vosschemie, rozpoczęcie dystrybucji marek: Auto-Fit i Ferro z najpopularniejszą na rynku szpachlą Ferro Fit Beige. Wtedy również został utworzony zespół mobilnych handlowców, jak również przeprowadzono pierwsze 100 szkoleń i pokazów w zakładach lakierniczych.

Jubileusz 30-lecia firmy to również zapowiedź „nowego” otwarcia wizerunkowego. Dzięki innowatorskim propozycjom kompleksowej opieki dla firm nastawionych na sukces rynkowy, organizacja chce podkreślić hasło, z którym identyfikowana jest już od lat – Grupa CSV Partner Twojej Lakierni. Firma rozpoczyna nową kompanię wizerunkową serią pierwszych filmów podsumowujących jej rozwój. Zapraszamy do obejrzenia. ( www.csv.pl/jubileusz )

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie, relacje i inspirację do rozwoju. Ten jubileusz jest dla Grupy CSV zobowiązaniem i mobilizacją do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług, umacniania swojej pozycji na rynku oraz dalszego rozwoju. – podsumowuje Jerzy Szkwarek, Prezes Zarządu Grupy CSV

Obecnie firma dysponuje rozwiniętą siecią kompleksowego wsparcia klientów składającą się z 50 sklepów stacjonarnych w całym kraju, zespołu mobilnych handlowców i techników, a ponadto uruchomiła nowoczesne kanały obsługi klienta tj. e-Sklep i Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta. Dzięki nowej organizacji relacji CSV dociera do klientów w każdym miejscu w Polsce.

Obowiązująca dziś strategia firmy Grupy CSV obejmuje profesjonalną integrację oferty z zakresu systemów lakierniczych, materiałów pomocniczych, ale i szkoleń oraz zaawansowanych usług. Takie działanie ma na celu dostarczanie na rynek najlepszych i sprawdzonych ekonomicznie rozwiązań technologicznych gwarantujących klientom najwyższą jakość. Z kolei połączenie usług dystrybucji i wsparcia technicznego z optymalizacją procesów i narzędzi IT w warsztatach i serwisach lakierniczych daje wymierne rezultaty w postaci zwiększania zyskowności ekonomicznej warsztatu.

Firma oprócz pełnej oferty produktowej zapewnia możliwość skorzystania z autorskich programów szkoleniowych, jak i z profesjonalnego doradztwa. Wszystko po to, by realizować cel, jakim jest pomoc Klientom CSV w rozwiązywaniu wszelkich problemów w zakresie dostarczanych rozwiązań, ale i ciągłe wsparcie zastosowania zaawansowanych narzędzi do poprawy rentowności po stronie organizacji przepływu pracy.