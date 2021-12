Klimek i Mikiciuk w ciężarówce

W sieci pojawiły się dwa nowe odcinki lubianej serii Team TotalEnergies. Tym razem Adam Klimek oraz Patryk Mikiciuk wsiadają do ciężarówki. Z kabiny „trucka” wszystko wygląda inaczej. Inne są także poruszane tematy. Nasi bohaterowie skupili się na olejach i środkach smarnych Rubia, które nie tylko spełniają wymagania cyklów obsługi Long Life, ale także przyczyniają się do redukcji zużycia paliwa nawet o 1 l/100 km!

Pretekstem do nakręcenia nowych odcinków była chęć zwrócenia szerszej uwagi na gamę Rubia. Rubia jest obecna praktycznie na całym świecie i od lat zajmuje ugruntowaną pozycję w najcięższym sektorze – ciężarówek, autobusów, maszyn i urządzeń zmechanizowanych.

Głównym „bohaterem” nowych odcinków jest olej Rubia Tir 8900 FE 10W-30, który należy do grupy tzw. paliwooszczędnych olejów silnikowych. Zapewnia zmniejszenie oporów tarcia w silnikach wysokoprężnych w takim stopniu, że przekłada się ono na obniżenie zapotrzebowania na olej napędowy.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że oszczędności w zużyciu paliwa w wyniku zastosowania paliwooszczędnego oleju Rubia mogą być niewielkie, ale w przypadku transportu ciężkiego działa efekt skali. Przy spalaniu na poziomie 25-45 l/100 km i rocznych przebiegach rzędu 100-150 tys. km lub nawet więcej, właśnie takie „znikome” wartości kumulują się tworząc zaskakująco duży efekt końcowy, mnożony dodatkowo przez liczbę pojazdów eksploatowanych we flocie.

Jak to możliwe?

Olejowym kluczem do paliwooszczędności jest zastosowanie najnowocześniejszych dodatków przeciwzużyciowych i modyfikatorów tarcia w oleju o obniżonej lepkości. Wówczas redukuje się tarcie, a jednocześnie zostaje zachowana pełna ochrona wszystkich wrażliwych elementów silnika. Niezwykle ważne jest to, że takie dodatki są aktywowane w miejscach, gdzie występują wysokie naciski, np. na krzywkach wałka rozrządu czy na styku pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej w dolnym i górnym martwym położeniu tłoka.

Efekt 20 lat doświadczeń

Najnowsze oleje paliwooszczędne pozwalają na ograniczenie zużycia paliwa na poziomie 1,3%. To efekt badań laboratoriów TotalEnergies, które pierwsze oleje paliwooszczędne zaprezentowały już ponad 20 lat temu.

Potwierdzeniem skuteczności tej technologii są aprobaty wielu producentów pojazdów ciężarowych i ich własne testy, np. na silnikach firmy Mercedes: OM 611, OM 646 i OM 501 LA.

W przypadku homologacji MB-Approval 228.51. wyniki badań dowiodły, że właściwości przeciwzużyciowe oleju Rubia Tir 8900 FE 10W-30 znacznie przekraczają normy, a zużycie elementów jest dużo niższe od wymaganych.

Nie tylko oleje silnikowe

Co więcej, zastosowanie środków smarnych Rubia do skrzyń biegów i mostów pozwoli na uzyskanie dodatkowych oszczędności. TotalEnergies rekomenduje oleje przekładniowe z gamy FE (Fuel Eco), takie jak Gear 9FE 75W-80 (do skrzyni) oraz olej przekładniowy Dual 9 FE 75 W-90 (do mostów).

Nawet litr na 100 km!

W przypadku zastosowania kompletu środków smarnych Rubia (olej silnikowy, olej przekładniowy i olej do mostu) możliwe jest uzyskanie łącznie nawet 3% oszczędności w zużyciu paliwa, co w szczególnym przypadku może dać ok. litr paliwa na 100 km, czyli 1500 litrów rocznie (przy założeniu przebiegu rocznego 150 000 km)