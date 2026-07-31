ALTERNATORY DENSO: JAKOŚĆ POTWIERDZONA TESTAMI

DENSO przeprowadziło testy alternatora marki X (nazwa producenta została zmieniona, aby zapewnić jego anonimowość) w oparciu o standardy projektowania DENSO (DDS). Celem testów było zbadanie wydajności i trwałości alternatora X oraz przenalizowanie składu połączeń spawanych. Alternator X nie zdał wszystkich trzech testów, podczas gdy wyniki alternatora DENSO za każdym razem przekraczały standardy DDS.

Test wydajności

Na potrzeby testu, alternator najpierw został rozgrzany do właściwej temperatury pracy i obracał się z prędkością 5000 obrotów na minutę przez 30 minut. Następnie, w ciągu 60 sekund przeprowadzono zmianę prędkości obrotów z 1000 obr./min. na 10000 obr./ min., w temperaturze otoczenia 25°C i 90°C. Wartości obrotów są powiązane z obrotami alternatora, dla których 1800 obr./min. odpowiada prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym, a 5000 obr./min. – normalnej prędkości silnika podczas jazdy.

Kryterium zaliczenia testu było spełnienie lub przekroczenie standardów DDS dla mocy wyjściowej w każdym z czterech scenariuszy testu.

W każdym z testów moc wyjściowa alternatora marki X nie spełniła wymagań DDS. Co więcej, w alternatorze X stopiła się żywica izolacyjna wirnika – częsta przyczyna przedwczesnego uszkodzenia alternatora. Alternator DENSO we wszystkich testach przekroczył kryteria wydajności DDS.

Ilustracja 1. Wyniki testów wydajnościowych

Zauważono również, że żywica izolacyjna wirnika w alternatorze marki X zaczęła topić się po teście przeprowadzonym w 90°C.

Test wytrzymałości

W celu przetestowania wytrzymałości alternatora, DENSO przyspieszało i zwalniało jego obroty w zakresie od 0 do 22500 obr./min. Alternator był testowany w temperaturze 90°C w 20-sekundowych cyklach: 1 sekunda przyspieszenia, 9 sekund przy 22500 obr./min., 1 sekunda zwalniania i 9 sekund przy 0 obr./min.

Aby zdać test, po 45000 cykli moc wyjściowa alternatora powinna zmniejszyć się maksymalnie o 10%. Nie powinny wystąpić żadne uszkodzenia mechaniczne ani pęknięcia elementów spawanych.

Alternator marki X uległ uszkodzeniu po 1227 cyklach z powodu pęknięcia w uzwojeniu wirnika. Test nie mógł być dokończony. Po demontażu odnotowano kontakt pomiędzy wirnikiem a uzwojeniem. Wynikał on z odkształcenia bieguna wirnika i pęknięcia żywicy izolacyjnej w punkcie spajającym. Wykryte usterki pokazały, że testowana jednostka marki X ma bardzo krótką żywotność, odpowiadającą ok. 6 miesiącom pracy.

Alternator DENSO nie wykazał natomiast żadnych oznak awarii przez około 90 000 cykli, co odpowiada ponad 15 latom użytkowania. Uszkodzenie mechaniczne może wystąpić po 130 000 cykli, z powodu uszkodzenia połączeń spawanych wentylatora.

Ilustracja 2. Oznaki kontaktu pomiędzy wirnikiem a uzwojeniem alternatora X.

Ilustracja 3. Pęknięcie w uzwojeniu wirnika alternatora X.

Ilustracja 4. Pęknięcie żywicy izolacyjnej w punkcie spajającym w alternatorze X.

Badanie składu połączeń spawanych

W ostatnim teście, za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i analizatora rentgenowskiego (EDX), przeanalizowano skład chemiczny stopów spawalniczych w alternatorze marki X. SEM zapewnia szczegółowe obrazy w wysokiej rozdzielczości, a EDX służy do identyfikacji pierwiastków, które składają się na próbkę.

Aby zapewnić zgodność nie tylko z DDS, ale również z ustawodawstwem europejskim, spawanie powinno odbywać się bezołowiowo. Mimo to test wykazał obecność ołowiu i cyny w stopie spawalniczym w alternatorze marki X.

Ustawodawstwo europejskie zabrania stosowania tych metali ciężkich w częściach takich jak alternatory ze względu na ich słabą wytrzymałość mechaniczną i niską temperaturę topnienia, co przekłada się na zagrożenie pożarowe. W przeszłości prawie wszystkie spoiny zawierały ołów, ale obawy dotyczące bezpieczeństwa podyktowały stosowanie stopów bezołowiowych. Ponadto zastosowanie lutowania w celu połączenia fazy stojana i prostownika oraz ramy regulatora podkreśla słabą jakość alternatora X.

W przeciwieństwie do tego producenta, DENSO stosuje spawanie metodą TIG w celu połączenia fazy stojana i prostownika i spawanie punktowe dla ramy regulatora, zawsze z użyciem stopów bezołowiowych.

Program rozruszników i alternatorów DENSO

Program rozruszników obejmuje rozrusznik z przesuwnym zębnikiem (typ GA), rozruszniki z reduktorem (typy R i RA), rozruszniki planetarne (typy P, PA, PS i PSW) oraz rozruszniki do układów start-stop (typy AE, TS i PE). Z kolei program alternatorów obejmuje dwa nowoczesne typy alternatorów: alternatory z niewielkim wentylatorem wewnętrznym oraz alternatory typu SC.

Zaawansowana, kompaktowa budowa, jakość OE oraz niezwykła wydajność części to wyjątkowe standardy programu rozruszników i alternatorów DENSO, dzięki któremu światowej klasy technologie są teraz bezpośrednio dostępne dla klientów rynku wtórnego. Oryginalne rozruszniki i alternatory DENSO jakości OE są znakomitą alternatywą dla części regenerowanych i zamienników innych marek. Dostarczane są jako kompletne jednostki gotowe do montażu, bez potrzeby stosowania dodatkowych przewodów uziemiających, zaciskowych czy złączek.

Rygorystycznie testowane w celu spełnienia wysokich wymagań wydajnościowych

Skuteczne działanie w każdych warunkach pogodowych i przy ekstremalnych obciążeniach elektrycznych

Mała, lekka konstrukcja

Zaawansowane technologie zapewniające optymalne osiągi

Skonsolidowana oferta o dużym zakresie zastosowań

Konkurencyjne ceny

Więcej informacji o programie rozruszników i alternatorów DENSO można znaleźć w e-katalogu na stronie www.denso-am.eu/pl, w katalogu TecDoc oraz u przedstawicieli firmy.