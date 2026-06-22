DELPHI ACADEMY WYSZKOLI WARSZTATY PRZYSZŁOŚCI

W podwarszawskich Falentach oficjalnie ruszyło nowoczesne centrum szkoleniowo-techniczne Delphi Academy o powierzchni 750 m². Nowy ośrodek koncernu PHINIA staje się kluczowym punktem na mapie edukacyjnej aftermarketu w Europie Środkowo-Wschodniej. Obiekt oferuje mechanikom sześć zaawansowanych stanowisk praktycznych, szkolenia z zakresu diagnostyki Common Rail, napędów hybrydowych oraz technologii wodorowych, a także unikalny program wsparcia dla szkół zawodowych.

Więcej niż dostawca części

Otwarcie Delphi Academy stało się okazją do pokazania szerszego wymiaru działalności marki. Przedstawiciele PHINIA podkreślali, że Delphi od lat rozwija nie tylko portfolio części zamiennych i rozwiązań diagnostycznych, ale także programy edukacyjne wspierające profesjonalizację rynku aftermarket. W centrum strategii marki znajdują się wiedza techniczna, innowacje oraz wsparcie serwisów w adaptacji do dynamicznych zmian w motoryzacji. Nowa inwestycja w Falentach stanowi kolejny krok w realizacji tej misji.

Od lat wspieramy warsztaty na wielu poziomach. Otwarcie Delphi Academy jest naturalnym rozwinięciem naszej strategii. Chcemy być stabilnym partnerem w procesie transformacji rynku motoryzacyjnego – od zaawansowanej diagnostyki aż po rozwiązania przyszłości. Nowe centrum pozwoli nam jeszcze skuteczniej wspierać specjalistów z Polski oraz całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Sławomir Welezinski, Dyrektor Handlowy na Europę, PHINIA Aftermarket.

Delphi Academy powstało w odpowiedzi na rosnące wymagania sektora oraz dynamiczny rozwój technologii. Obiekt o powierzchni 750 m² obejmuje trzy sale wykładowe oraz sześć w pełni wyposażonych stanowisk praktycznych, umożliwiających prowadzenie szkoleń dla mechaników pracujących z pojazdami osobowymi, dostawczymi i ciężarowymi.

Program obejmuje zagadnienia związane zarówno z klasycznymi układami napędowymi, jak i napędami hybrydowymi oraz elektrycznymi. Wśród najważniejszych elementów infrastruktury znalazły się specjalistyczne przestrzenie przeznaczone m.in. do diagnostyki systemów common rail, napraw aparatury wtryskowej czy obsługi serwisowej pojazdów.

Centrum pełni rolę regionalnego hubu szkoleniowego dla Europy Środkowo-Wschodniej, wspierając zarówno doświadczonych specjalistów, jak i osoby rozpoczynające swoją zawodową drogę.

Ważnym elementem działalności Delphi Academy będzie współpraca ze szkołami technicznymi i samochodowymi, dzięki której uczniowie oraz przyszli mechanicy będą mogli poznawać najnowsze technologie i rozwijać praktyczne umiejętności pod okiem ekspertów.

Odpowiedź na wyzwania warsztatów i rynku aftermarket

Podczas wydarzenia omówiono zmiany zachodzące w branży aftermarket oraz rosnące znaczenie kompleksowego wsparcia technicznego dla serwisów. Przedstawiciele Delphi zaprezentowali program New To Range, w ramach którego marka systematycznie rozszerza swoje portfolio o nowe referencje części, narzędzi i rozwiązań dopasowanych do zmieniającego się parku pojazdów.

Przykładem tego podejścia jest niedawno wprowadzona linia klocków hamulcowych Delphi Professional+, przeznaczona dla lekkich pojazdów użytkowych. Została ona opracowana z uwzględnieniem intensywnej eksploatacji flotowej, w której kluczowe znaczenie mają trwałość komponentów, ograniczenie przestojów oraz przewidywalność kosztów użytkowania.

Dzięki niedawno opracowanemu materiałowi ciernemu klocki Professional+ oferują średnio o 40% dłuższą żywotność w porównaniu z produktami aftermarketowymi, bez zwiększania zużycia tarcz hamulcowych. Potwierdzeniem jakości jest 5-letnia gwarancja.

Technologie przyszłości w centrum uwagi

W programie wydarzenia znalazł się również blok poświęcony nowoczesnym rozwiązaniom napędowym i przyszłości motoryzacji. Podczas prezentacji przedstawiono rolę technologii wodorowych w procesie dekarbonizacji transportu. Omówiono też różne metody produkcji wodoru oraz ich wpływ na środowisko, a także możliwości wykorzystania tego paliwa zarówno w ogniwach paliwowych, jak i silnikach spalinowych zasilanych wodorem.

Szczególną uwagę poświęcono analizie efektywności energetycznej i emisji w ujęciu „Well-to-Wheel”. Zaprezentowano również potencjał wodoru w segmencie transportu ciężkiego, gdzie jego właściwości mogą stanowić istotne uzupełnienie elektromobilności oraz innych alternatywnych źródeł napędu. W trakcie wystąpienia podkreślone zostało zaangażowanie PHINIA w rozwój technologii wodorowych jako jednego z kluczowych elementów przyszłych, niskoemisyjnych układów napędowych.

10 lat wspólnej drogi w motorsporcie

Szczególnym punktem wydarzenia było spotkanie z Kajetanem Kajetanowiczem – wielokrotnym mistrzem Europy, mistrzem świata WRC2 Challenger oraz ambasadorem marki Delphi. Kierowca opowiedział o doświadczeniach zdobytych na trasach rajdowych całego świata oraz znaczeniu precyzji i niezawodności w sporcie motorowym.

Uczestnicy mogli zobaczyć także pojazdy związane z jego działalnością sportową oraz treningową, w tym Toyotę GR Yaris Rally2, Polaris RZR Pro R Sport czy wyścigowego Fiata 126p. Ekspozycję uzupełnił model Alpine A110.

Rok 2026 ma symboliczne znaczenie; to dziesiąta rocznica współpracy Delphi i Kajetana Kajetanowicza. Partnerstwo to stało się przykładem długofalowego zaangażowania marki w motorsport oraz konsekwentnego łączenia technologii, niezawodności i najwyższych standardów osiągów.

Inwestycja w kompetencje przyszłości

Otwarcie Delphi Academy to kolejny etap ekspansji działalności szkoleniowej PHINIA w Europie. Nowe centrum ma wzmocnić kompetencje warsztatów w pracy z nowoczesnymi pojazdami i technologiami, które już dziś kształtują rynek motoryzacyjny.