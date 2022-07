Axalta Refinish na targach IBIS Global Summit 2022 w Monako

Axalta Refinish była jednym z platynowych partnerów międzynarodowego sympozjum branży lakierniczej IBIS Global Summit 2022 w Monako, które odbylo się w dniach 15–17 czerwca 2022 r.

Przed liderami branży lakierów renowacyjnych Axalta zaprezentowała szeroki asortyment swoich przełomowych, nowatorskich rozwiązań, takich jak technologia szybkiego utwardzania przy niskim zużyciu energii, innowacyjne rozwiązania do renowacji pojazdów elektrycznych czy usługi biznesowe – Drivus.

Naszym motywem przewodnim obecności na konferencji IBIS w Monako jest hasło „Axalta napędza innowację”. Kierujemy się nim na co dzień, aby dostarczać klientom rozwiązania które sprawiają, że proces renowacji jest szybaszy, łatwiejszy i bardziej dochodowy. Dlatego też intensywnie rozwijamy możliwości, technologie i produkty oferowane w ramach wszystkich naszych marek renowacyjnych, tak aby były wydajne i niezwykle skuteczne już przy pierwszym użyciu. Dużo uwagi poświęcamy też naszym zintegrowanym cyfrowym rozwiązaniom biznesowym. – Jim Muse, Vice President, Axalta Refinish na Europę, Bliski Wschód i Afrykę

Napędzamy innowacyjność

Axalta wspiera warsztaty zmagające się z niezwykle wysokim cenami energii za sprawą swojego systemu szybkiego utwardzania przy niskim zużyciu energii. Bazuje on na autorskich rozwiązaniach chemicznych, dzięki którym w przypadku typowego 30-minutowego cyklu suszenia w temperaturze 60°C w kabinie lakierniczej system obniża koszt energii o ok. 75%. To jedyny system do napraw lakierniczych, który można suszyć w niższych temperaturach lub w temperaturze pokojowej 20°C przy zachowaniu wydajności tradycyjnych systemów. Tę zaletę na pewno docenią wszyscy lakiernicy.

Rozwiązania przyszłości już dziś

Kolejnym obszarem, w którym Axalta Refinish aktywnie się rozwija, jest renowacja pojazdów elektrycznych. Coraz częściej miejsce silników spalinowych zajmują ich elektryczne odpowiedniki. Dlatego też, aby przygotować lakierników na nadchodzące zmiany, Axalta opracowała linie produktów do napraw pojazdów elektrycznych. Dzięki niemu warsztaty mogą wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom stawianym przez branżę samochodową.

Perspektywiczne narzędzia i usługi

Drivus to nowa marka usług biznesowych Axalta oferowana firmom z rynku napraw samochodowych w regionie EMEA. Powstała z myślą o szczególnych wyzwaniach, przed jakimi stają warsztaty, dlatego też pomaga im poprawiać wydajność, efektywność i dochodowość pracy. Użytkownicy mają do wyboru takie usługi, jak spersonalizowane doradztwo czy zaawansowane rozwiązania cyfrowe, a oferta stale rośnie.

Cieszę się, że do kalendarza znów zawitały spotkania twarzą w twarz oraz że po kilku latach znów mogę spotkać się z liderami naszej branży. IBIS to najważniejsza na świecie konferencja dla branży napraw lakierniczych i stanowi idealne miejsce do prowadzenia kluczowych rozmów na międzynarodowej arenie, dzięki którym możemy kształtować nasz sektor . – mówi Jim Muse

Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć na stronach www.refinish.axalta.eu.