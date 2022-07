Polska w TOP3 pod względem zatrudnienia w automotive. W fabrykach pracuje ponad 224 tys. osób

Co 15. osoba w Unii Europejskiej jest zatrudniona bezpośrednio lub pośrednio w automotive. To ponad 12,7 mln osób – wynika z danych Eurostatu, na które powoduje się ACEA. W latach 2015-2019 zatrudnienie w sektorze rosło. W Polsce w 2019 roku pracę w fabrykach automotive posiadało 224,4 tys. osób, dzięki czemu nasz kraj jest w pierwszej trójce pod kątem zatrudnienia w sektorze. Wyprzedzają nas tylko Niemcy i Francja. Eksperci Personnel Service wskazują, że automotive w Polsce może skorzystać na przenoszeniu produkcji z Chin, Ukrainy i Rosji.

Nasza firma współpracuje z sektorem automotive od początku. Praktycznie co roku widzimy wzrost zapotrzebowania na kadrę. Oczywiście zawirowania związane z pandemią i opóźnieniami w globalnych łańcuchach dostaw, a teraz z wojną na terytorium Ukrainy, powodują chwilowe trudności, ale sektor zawsze wraca na swoje najlepsze tory. O tym jak istotnym pracodawcą jest automotive świadczą dane Eurostatu mówiące, że 6,6 proc. osób w Unii Europejskiej pracuje w branży. To co piętnasty pracownik. Część z nich jest zatrudniona bezpośrednio w fabrykach, a reszta m.in. w sprzedaży, dystrybucji czy serwisowaniu pojazdów – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service S.A.

Pandemia sprawiła, że sektor automotive nieco zwolnił. Jak wynika z danych ACEA na przestrzeni całego 2021 roku sprzedaż samochodów w Unii Europejskiej osiągnęła 9,7 mln sztuk, zatem o 2,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Punktem odniesienia był jednak 2020 rok, który stanowił rekordowo niską bazę porównawczą. W odniesieniu do przepandemicznego roku 2019, łączna liczba rejestracji aut w Unii Europejskiej w 2021 roku była aż o 3,3 mln egzemplarzy niższa.

Zatrudnienie w fabrykach dla 224 tys. osób

Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko zatrudnienie w fabrykach, w Polsce w 2019 roku, według danych Eurostatu, pracowało 224 tys. osób. To tak jakby w jednym miejscu zatrudnić wszystkich mieszkańców Gdyni. W tym samym czasie zatrudnienie bezpośrednio w fabrykach w całej Unii Europejskiej przekroczyło 2,6 mln osób. W całym sektorze, nie tylko w fabrykach, w UE pracę znajdowało 12,7 mln osób. Oznacza to, że fabryki odpowiadają za ok. 20 proc. zatrudnienia w całym sektorze automotive.

Zakładając, że w Polsce jest podobnie i również 20 proc. zatrudnienia w sektorze to pracujący w fabrykach, można szacować, że w całym automotive pracuje ponad 1,1 mln osób. Chodzi o pracowników, którzy zajmują się serwisowaniem, sprzedażą czy dystrybucją samochodów. – wylicza Krzysztof Inglot z Personnel Service S.A.

Polska na tle Unii Europejskiej

Najwięcej osób zatrudnionych bezpośrednio w automotive pracuje w Niemczech, bo aż 916 tys. Na drugim miejscu jest Francja z 232 tys. miejsc pracy, a na trzecim miejscu plasuje się Polska (224 tys.). W pierwszej piątce znajdują się jeszcze Czechy (181 tys.) i Rumunia (179 tys.). W sumie te pięć krajów zatrudnia ponad 1,7 mln osób, czyli aż 67 proc. wszystkich pracujących bezpośrednio w fabrykach automotive.