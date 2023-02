Jazda w podwójnej obsadzie to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku długich tras, przede wszystkim międzynarodowych, gdy pojawia się konieczność szybkiego dostarczania towarów. Dodatkowo podwójna obsada świetnie sprawdza się w sytuacji, gdy nowy kierowca jest wdrażany do pracy.

Czas pracy kierowcy, czyli ile godzin może jechać kierowca tira?

Regulacja pracy kierowców zawodowych to jeden z najczęściej poruszanych tematów w wielu firmach, a także debatach publicznych. Przepisy te dotyczą nie tylko kierowców tirów, ale także kierowców autobusów i autokarów. Zgodnie z regulacjami, kierowca może jechać dziennie maksymalnie 9 godzin. W tygodniu jest to maksymalnie 56 godzin, jednak w okresie dwóch tygodni kierowca nie może przekroczyć 90 godzin. Zgodnie z pakietem mobilności możliwe jest wydłużenie czasu pracy dobowego o dwie godziny w przypadku powrotów do domu, jednak musi zostać to odpowiednio udokumentowane. Warto zaznaczyć, że kierowca musi robić 45 minut przerwy na każde 4 i pół godziny jazdy. Obowiązkowe są również przerwy w formie dziennego odpoczynku, tj. 9 lub 11 godzin bez jazdy.

Jazda w podwójnej obsadzie

W niektórych przypadkach zdarza się, że firma wysyła kierowców za granicę, a produkty muszą być naprawdę szybko dostarczone. Właśnie dlatego możliwa jest jazda w podwójnej obsadzie, która pozwala na to, aby kierowcy na zmianę wykonywali swoje obowiązki. W czasie, gdy jeden z nich jedzie, to drugi odpoczywa. Obaj kierowcy muszą również wrócić do bazy razem, a więc jeden z nich nie może wysiąść po drodze. W ten sposób kierowcy są w stanie pokonać jednak naprawdę duże odległości, a tym samym ukończyć konkretną dostawę i wykonać swoje zadanie.

Czas pracy kierowców w podwójnej obsadzie

W przypadku jazdy w podwójnej obsadzie możliwe jest rozciągnięcie czasu roboczego do 30 godzin, przy czym w tym czasie musi pojawić się również 9-godzinny odpoczynek dla obu kierowców. W praktyce więc pozostaje 21 godzin na prowadzenie pojazdu na zmianę. Jednocześnie obowiązkowe jest, aby obie karty kierowców były w tachografie, ponieważ w razie kontroli zostaną one sprawdzone.

Zalety i wady jazdy w podwójnej obsadzie

Takie rozwiązanie ma sporo zalet, zwłaszcza dla firm, którym zależy na szybkiej dostawie. W końcu kierowcy jadą razem przez około 20 godzin, a więc czasu jest znacznie więcej. Taka opcja doskonale sprawdza się także w czasie przyuczania kierowcy do zawodu, ponieważ nowa osoba może szlifować swoje umiejętności przy doświadczonym pracowniku. Dodatkowo we dwoje może być raźniej w długich trasach, a kierowcy mogą ze sobą porozmawiać, zrobić wspólną przerwę na kawę. Istnieje także możliwość ogólnego zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Przykładowo kierowca na miejscu pasażera może zauważyć coś, czego nie widzi ten za kierownicą.

Z drugiej strony jazda w podwójnej obsadzie może negatywnie wpływać na kierowców, ponieważ będą oni bardziej zmęczeni. Wadą może być także brak prywatności kierowców, a w końcu wielu z nich jest przyzwyczajonych do pracy zupełnie samodzielnej i samotnej. Zwiększają się także koszty pracownicze, ponieważ kierowca, który tylko siedzi na miejscu pasażera, powinien otrzymać połowę stawki godzinowej, a ten prowadzący stawkę pełną. W praktyce może oznaczać to duże obciążenie finansowe dla firmy. Można jednak uznać, że jazda w podwójnej obsadzie jest dobrym rozwiązaniem w wielu przypadkach, a jej zastosowanie może mieć spory sens.

