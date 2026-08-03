KALIBRACJA REFLEKTORÓW MATRIX LED – DLACZEGO SAMA REGULACJA MECHANICZNA NIE WYSTARCZY?

Adaptacyjne reflektory Matrix LED to zaawansowane systemy oświetlenia, które automatycznie dostosowują rozkład wiązki światła do aktualnej sytuacji na drodze. Poprzez niezależne sterowanie poszczególnymi segmentami LED mogą doświetlać wybrane obszary przed pojazdem, a jednocześnie ograniczać ryzyko oślepiania innych uczestników ruchu. Aby system działał prawidłowo, konieczne jest jednak dokładne ustawienie reflektorów oraz przeprowadzenie przewidzianej przez producenta procedury diagnostycznej.

Punktem wyjścia jest właściwe przygotowanie stanowiska i pojazdu. Należy zwrócić uwagę między innymi na równe podłoże, prawidłowe ciśnienie w oponach, stan zawieszenia oraz odpowiednie obciążenie samochodu. Nawet niewielka różnica w wysokości nadwozia może wpłynąć na wynik pomiaru, dlatego przed rozpoczęciem regulacji trzeba ustabilizować położenie pojazdu i stosować się do wymagań producenta.

W przygotowanym materiale pokazano tę procedurę na przykładzie modelu Cupra Leon wyposażonego w reflektory Matrix LED. Do obsługi systemu wykorzystano tester diagnostyczny mega macs S 20 oraz cyfrowe urządzenie do ustawiania świateł SEG V. Połączenie obu urządzeń umożliwia przeprowadzenie kompletnego procesu: od komunikacji ze sterownikiem oświetlenia i uruchomienia odpowiedniej funkcji serwisowej po cyfrową analizę rzeczywistego rozkładu światła.

SEG V pozwala ocenić położenie i geometrię wiązki świetlnej oraz porównać wynik z danymi właściwymi dla konkretnego pojazdu i rodzaju reflektora. W przypadku systemów adaptacyjnych znaczenie ma nie tylko klasyczna granica światła i cienia. Kontroli może wymagać również charakterystyczny obraz świetlny generowany podczas procedury ustawiania poszczególnych modułów lub segmentów reflektora.

Tester mega macs S 20 służy natomiast do komunikacji z elektroniką pojazdu. Prowadzi mechanika przez kolejne etapy procedury, umożliwia uruchomienie ustawienia podstawowego oraz zapisanie prawidłowych wartości w sterowniku. Jest to szczególnie istotne po wymianie reflektora, sterownika, elementów zawieszenia lub czujnika poziomowania, a także po naprawach powypadkowych i pracach wpływających na wysokość nadwozia.

Dopiero połączenie precyzyjnego pomiaru światła z diagnostyką elektroniczną pozwala prawidłowo zakończyć kalibrację. Zobacz materiał wideo i sprawdź, jak w praktyce przebiega regulacja reflektorów Matrix.