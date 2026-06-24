SCHAEFFLER REPXPERT: OFERTA SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH W SKLEPIE BONUSOWYM

Program lojalnościowy Schaeffler REPXPERT umożliwia warsztatom zamawianie szkoleń w 100% praktycznych w swoich lokalizacjach. Część opłaty za szkolenie można zrabatować punktami bonusowymi!

Program lojalnościowy Schaeffler REPXPERT poszerza swoją ofertę sklepu bonusowego o 100% praktyczne szkolenia dedykowane dla warsztatów, organizowane w ich siedzibie i dostosowane do ich potrzeb. Do wniesienia opłaty za szkolenia warsztat może wykorzystać punkty zgromadzone w ramach programu lojalnościowego REPXPERT.

Do tej pory, zarejestrowani użytkownicy programu Schaeffler REPEXPERT punkty bonusowe pochodzące z kodów QR znajdujących się na opakowaniach produktów Schaeffler mogli wymieniać w Sklepie Bonusowym na nagrody rzeczowe z różnych kategorii min. wyposażenie warsztatowe, odzież robocza, narzędzia, sprzęt biurowy, akcesoria samochodowe, wypoczynek czy multimedia i elektronika.

Mając na uwadze duże zainteresowanie mechaników szkoleniami praktycznymi, które mogłyby odbywać się w ich warsztatach, z wykorzystaniem rzeczywistych części i pojazdów, firma postanowiła udostępnić taką ofertę dla korzystających z programu REPXPERT. Schaeffler oferował dotychczas takie szkolenia jedynie swoim dystrybutorom i zrzeszonym w ramach ich sieci warsztatom, a indywidualni, niezależni odbiorcy nie mieli do nich dostępu.

Szkolenia tego typu są płatne i w 100% praktyczne, a ich termin, liczba uczestników i lokalizacje ustalane są indywidualnie z zamawiającymi. Nowością w ramach tej oferty jest możliwość dokonywania częściowej płatności z wykorzystaniem zgromadzonych punktów bonusowych, co zdecydowanie ułatwia zakup i wzbogaca program lojalnościowy REPXPERT.

W pierwszym kroku w Sklepie Bonusowym REPXPERT znalazły się dwa najbardziej popularne szkolenia dostępne w kilku opcjach zakupowych, to jest: INA 1.5 TSI” – szkolenie praktyczne z profesjonalnej wymiany rozrządu oraz LuK 2CT DQ 200 0AM (DSG) – szkolenie praktyczne z profesjonalnej wymiany zestawu sprzęgła na warsztacie. Prawie połowę wartości szkolenia można zrabatować używając punktów bonusowych REPXPERT.

Zalety praktycznych szkoleń Schaeffler REPXPERT:

Pełne zaangażowanie uczestników – szkolenia bazują na aktywności wszystkich uczestników, którzy wspólnie diagnozują i pracują pod okiem doświadczonych trenerów.

Praca na modelach szkoleniowych oraz rzeczywistych samochodach – uczestnicy mają okazję ćwiczyć na precyzyjnie przygotowanych modelach, a następnie wykorzystują zdobytą wiedzę w realnych warunkach warsztatowych.

Wysoka jakość prowadzenia szkoleń – trenerzy to eksperci posiadający szerokie doświadczenie praktyczne oraz wiedzę teoretyczną, co gwarantuje rzetelne i skuteczne przekazanie materiału.

Bezpośredni kontakt z oryginalnymi zestawami naprawczymi LuK, INA, FAG i Vitesco – uczestnicy mogą pracować z komponentami najwyższej jakości, ucząc się napraw zgodnie ze standardami producentów.

Szybka i skuteczna nauka – skupienie na praktyce wzmacnia zapamiętywanie i pozwala na lepsze zrozumienie trudnych zagadnień technicznych oraz procedur serwisowych.

Aby skorzystać z oferty warsztat musi być zarejestrowany w programie lojalnościowym REPXPERT oraz za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na systemach iOS i Android skanować kody z opakowań produktów Schaeffler i dodawać punkty do swojego konta.

Portal REPXPERT (www.repxpert.pl) oferuje kompleksowe wsparcie dla mechaników takie jak: instrukcje montażu, szkolenia, katalog online umożliwiający poprawny dobór części oraz informacje o narzędziach specjalnych. Znajdują się tam również szczegółowe informacje na temat programu lojalnościowego oraz oferty szkoleniowej.