ELEKTROMOBILNOŚĆ 2025

Zacznijmy od liczb: 4,3 miliona. Taka będzie liczba pojazdów elektrycznych, które według prognoz Statista będą jeździć po europejskich drogach do 2029 roku. A co się stanie, gdy któryś z nich się zepsuje? Jest to pytanie, które jako niezależne warsztaty, musicie sobie teraz zadać. Czasu jest jeszcze dość, aby uplasować się jako warsztat naprawy samochodów elektrycznych i zyskać przewagę nad konkurencją. Nawet jeśli w tej chwili nie zdecydujecie się na zmianę, ostatecznie możecie być zmuszeni do obsługi klientów z samochodami elektrycznymi.



Jest jednak kilka rzeczy, o których należy pamiętać, aby przejście na nową technologię i praca z nią odbyły się sprawnie. Udajmy się zatem w drogę do stworzenia własnego warsztatu naprawy samochodów elektrycznych – krok po kroku:

1. Zdobywanie wiedzy i certyfikatów

Między samochodami elektrycznymi a samochodami spalinowymi występują znaczne różnice pod względem komponentów, sposobu działania i serwisowania. Cyfryzacja wielu systemów mobilności elektrycznej jest bardziej zaawansowana niż silników spalinowych, co oznacza, że podczas przeprowadzania napraw mechanicy samochodowi muszą uwzględnić oprogramowanie. Ponadto praca przy instalacji wysokiego napięcia stawia rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy.



Podstawą stworzenia warsztatu naprawy samochodów elektrycznych są zatem szkolenia dla pracowników. Muszą odbywać się nie tylko na początku, lecz regularnie – elektromobilność to rynek napędzany innowacjami, na którym wciąż mogą występować duże przeskoki technologiczne.



Ponadto pracownicy warsztatu muszą zdobyć uprawnienia SEP, by zgodnie z Polskim ustawodawstwem mogli przystąpić do pracy z systemami wysokonapięciowymi. Przygotowanie się do zdobycia uprawnień SEP pozwala jednocześnie zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy z samochodami elektrycznymi (i nie tylko).

2. Budowa infrastruktury warsztatu naprawy samochodów elektrycznych

Jeśli chcecie założyć warsztat naprawy samochodów elektrycznych, musicie mieć możliwość bezpiecznego uniesienia samochodu elektrycznego – nie każdy podnośnik samochodowy nadaje się do tego typu pojazdów. Samochody elektryczne stawiają szczególne wymagania względem techniki podnoszenia, które pozwalają mechanikom uzyskać dostęp do akumulatora i innych komponentów. Pomosty podnoszące muszą być również dostosowane do masy i konstrukcji pojazdów elektrycznych.



Właściciele warsztatów powinni uwzględnić w swoich planach instalację stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Tego rodzaju urządzenia umożliwiają ładowanie pojazdów podczas wykonywania przy nich prac – stanowi to olbrzymią korzyść dla klientów. Zaleca się instalację infrastruktury w wyraźnie oddzielonym obszarze wysokiego napięcia warsztatu.

3. Zakup narzędzi specjalnych

Stara dobra grzechotka nadal będzie przydatna przy naprawie pojazdów elektrycznych. Jednak warsztaty muszą się również zaopatrzyć w liczne narzędzia specjalne do naprawy samochodów elektrycznych i hybrydowych.



Zaawansowana technologia testowania i pomiarów odgrywa ważną rolę w konserwacji pojazdów i akumulatorów wysokiego napięcia. Urządzenia diagnostyczne, takie jak Hella Gutmann mega macs X, opracowano specjalnie z myślą o konserwacji pojazdów elektrycznych. Urządzenia te umożliwiają precyzyjną diagnostykę i usuwanie usterek oraz oferują, w połączeniu z MT-HV, pełen zakres pomiarów elektrycznych niezbędnych przy pracach z systemami wysokiego napięcia. Pomiary te mogą być wykonywane w trybie „manualnym” dla doświadczonych techników jak i w trybie „wspieranym” gdzie oprogramowanie prowadzi mechanika przez cały proces pomiarowy i interpretuje poszczególne wyniki.

4. Zapewnienie wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa

Praca przy silnikach wysokonapięciowych stawia przed warsztatami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Przede wszystkim warsztaty muszą zapewnić każdemu pracownikowi środki ochrony indywidualnej. Obejmuje to rękawice elektroizolacyjne, osłony twarzy i ogólną odzież ochronną, przydatne mogą być również izolowane drążki pomocnicze w awaryjnych sytuacjach. Warto pamiętać, że obowiązują przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej , aby mogły być dopuszczone do prac przy układach wysokiego napięcia. Na przykład w Europie kryteria dla tego typu odzieży ochronnej określa dyrektywa 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej.



Narzędzia, którymi na co dzień posługują się pracownicy warsztatów naprawy samochodów elektrycznych, również muszą być pokryte materiałami izolacyjnymi. Ponadto precyzyjne i jednoznaczne oznakowanie w obszarze wysokiego napięcia oraz widoczne ustawienie i zawieszanie materiałów informacyjnych zwiększają bezpieczeństwo pracy.

5. Zapewnienie zapasu komponentów

Samochód jest w warsztacie, urządzenie diagnostyczne wykryło usterkę, narzędzia izolowane są gotowe do użycia – brakuje jedynie części zamiennej. Ale i w tym przypadku warsztaty muszą zmienić podejście i odpowiednio się przygotować. Wynika to z faktu, że wielu dealerów nadal specjalizuje się w częściach do samochodów spalinowych. Znalezienie hurtowni, która dysponuje ofertą części zamiennych do samochodów elektrycznych, które można zamówić w krótkim czasie, nie jest łatwym zadaniem – szczególnie gdy w warsztacie stoją samochody elektryczne różnych producentów. Dlatego systematycznie poszerzamy naszą ofertę wysokiej jakości komponentów do samochodów elektrycznych i wprowadzamy je na Polski rynek.

W stronę przyszłości z własnym warsztatem naprawy samochodów elektrycznych

Przystosowanie warsztatu do elektromobilności wymaga szkoleń, sprzętu i infrastruktury – a także inwestycji. W rzeczywistości eksperci szacują, że koszty inwestycji mogą wynieść średnio kilka tysięcy euro. Według Statista globalny udział rynku do roku 2029 może wzrosnąć do 990,4 mld USD. W perspektywie średnioterminowej, inwestycja w rozbudowę własnego warsztatu na potrzeby napraw samochodów elektrycznych może zwrócić się z dużą nawiązką.