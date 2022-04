STAG 400 DPI od teraz z gwarancją na trzy lata.

Montując instalację LPG w swoim aucie, chcesz mieć pewność najwyższej jakości i niezawodności. AC SA wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Sterownik STAG 400 DPI, przeznaczony do silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa zyskał właśnie trzyletni okres gwarancyjny.

Konwersja silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny na zasilanie LPG staje się coraz bardziej powszechna z powodu popularności aut z takim systemem paliwowym. Zaawansowane technologicznie silniki wyposażone są w szereg podzespołów elektronicznych. Dlatego montowana w nich instalacja musi idealnie współpracować z komputerem pojazdu. STAG 400 DPI to technologia dedykowana do tych nowoczesnych silników, niezwykle wrażliwych na wszelkie zmiany zadanych fabrycznie parametrów pracy. Najwyższa jakość komponentów (potwierdzona certyfikatem automotive) oraz nieustanny rozwój produktu to powody, dla których sterownik STAG 400 DPI jest objęty od teraz wydłużoną, trzyletnią gwarancją.

Dłuższa gwarancja to:

– dłuższe poczucie bezpieczeństwa

– potwierdzenie najwyższej jakości

– naprawy gwarancyjne w Autoryzowanych Serwisach STAG na terenie całego kraju*

STAG 400 DPI to system zasilania gazowego do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Jego działanie jest zbliżone do uniwersalnych instalacji sekwencyjnych, w których LPG w fazie lotnej jest podawane do kanałów dolotowych silnika.

Przedłużenie gwarancji nie jest objęte żadnymi warunkami dodatkowymi. Co więcej, opieka gwarancyjna jest przypisana do sterownika a nie do właściciela auta. Trzyletnią gwarancją objęte są wszystkie warianty sterownika STAG 400 DPI.



*dotyczy wyłącznie instalacji montowanych w AS STAG