HELLA – NOWE PODEJŚCIE DO OŚWIETLENIA!

W dzisiejszych czasach oświetlenie samochodowe pełni kluczową rolę zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i stylu. Firma HELLA, czołowy producent części samochodowych, od długiego czasu słynie z innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań oświetleniowych i wciąż przenosi je na wyższy poziom dzięki zastosowaniu nowych, cyfrowych technologii.

Oprócz klasycznego oświetlenia samochodowego, takiego jak reflektory przednie i tylne, oświetlenie nadwozia i wnętrza, obok oświetlenia LED/laserowego i matrycowego, firma skupia się na rozwoju zupełnie nowych, zintegrowanych rozwiązań. Nacisk kładziony jest na systemy oświetlenia o wysokiej rozdzielczości sterowane przez oprogramowanie, a także nowatorskie funkcje bezpieczeństwa i komfortu, zintegrowane modułowo z architekturą pojazdu. Oznacza to, że otwieraja się zupełnie nowe możliwości, z nowym podejściem do oświetlenia!

Systemy Digital Light SSL/HD wyznaczają standardy w oświetleniu samochodowym

Jednym z najnowszych rozwiązań w oświetleniu samochodowym wprowadzonym przez Hella są systemy Digital Light SSL/HD, w których po raz pierwszy zastosowano światło Matrix-LED o rozdzielczości 30 000 pikseli. Oprócz funkcji dynamicznych reflektorów system generuje oznaczenia świetlne. Na przykład dodatkowy optyczny system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu wspiera kierowcę podczas manewrów wyprzedzania lub wyświetla na drodze strefy dla rowerzystów. Poprzez SSL/HD firmie HELLA powiódł się dalszy rozwój funkcji wspomagających, takich jak adaptacyjne, nieoślepiające światła drogowe. Dostępne są również funkcje komfortowe, takie jak wizualna funkcja Coming Home i Leaving Home oraz indywidualne elementy wizualne/komunikacyjne.

Samochody elektryczne: większe możliwości w zakresie oświetlenia i designu pojazdów

Samochody z napędem elektrycznym nie potrzebują chłodnicy – nie mają „starej, dobrej” osłony chłodnicy, która była centralnym elementem rozpoznawczym wielu pojazdów. Otwiera to nowe możliwości dla producentów pojazdów w zakresie indywidualizacji designu przodu samochodu i oświetlenia. W ten sposób samochody zyskują nowe, promienne oblicze. Ale korzyści odnoszą nie tylko projektanci – otwierają się również zupełnie nowe możliwości techniczne, zwłaszcza jeśli chodzi o integrację systemów i czujniki. „Design to także to, czego nie widać”. – powiedział projektant samochodów Walter de Silva w Süddeutsche Zeitung w 2010 roku.

Tak zwane Front Phygital Shields są wykorzystywane jako wyróżniający element samochodów elektrycznych, a także odgrywają kluczową rolę w zautomatyzowanej jeździe.

Front Phygital Shields: Fizyka w połączeniu z cyfryzacją

HELLA oferuje tak zwane Front Phygital Shields (FPS). „Phygital” to połączenie słów „fizyka” i „cyfryzacja”. Duże, wielokolorowe, podświetlane moduły nie tylko zastępują osłonę chłodnicy z przodu pojazdu, ale także służą jako charakterystyczny element stylistyczny pojazdów elektrycznych. Fizyka wchodzi w grę, jeśli chodzi o procesy dynamiki jazdy i technologię czujników, podczas gdy cyfryzacja oznacza sieć danych i inteligentne oprogramowanie. Oba te warunki są niezbędne do autonomicznej jazdy. Front Phygital Shields pełnią zatem nie tylko funkcję ozdobną, ale służą raczej jako platforma do integracji licznych systemów wspomagających. Na przykład czujniki radarowe i całe zespoły mogą być ukryte za zaawansowanymi technologicznie panelami, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Coraz więcej czujników jest wykorzystywanych do realizacji klasy 3, 4, a nawet 5 autonomicznej jazdy. Dlatego różne są stopnie swobody integracji systemu. Również czujniki (w tym ogrzewanie) są zabezpieczone optymalnie przed wpływami środowiska za podświetlanymi modułami przednimi firmy HELLA. Front Phygital Shields, z których część składa się z ośmiu różnych warstw folii i tworzywa sztucznego, zostały zaprojektowane z ekologicznych materiałów nadających się do recyklingu. Są one częściowo „samonaprawiające”, tzn. „wybaczają” niewielkie uderzenia mechaniczne, np. odłamki kamieni.

Front Phygital Shields łączą oświetlenie samochodowe z czujnikami.

Teraz do gry ponownie wkracza oświetlenie samochodowe. Front Phygital Shields integrują dwie główne kompetencje firmy HELLA – systemy oświetleniowe i technologię czujników. Dlatego też Front Phygital Shields należą do najbardziej zaawansowanych technologii. To nie wszystko: Możliwe są niezliczone warianty i poziomy integracji. Oznacza to, że można zintegrować szeroką gamę funkcji oświetleniowych w zależności od wymagań klienta. Obejmują one funkcje światła głównego i sygnalizacyjnego, ale także indywidualne, optyczne elementy konstrukcyjne realizowane za pomocą diod LED. HELLA ma już na koncie ponad 140 różnych realizacji w ramach projektów klientów, biorąc pod uwagę różne warianty kolorystyczne, a także warianty podświetlane i niepodświetlane.



Jednocześnie Front Phygital Shields umożliwiają wdrożenie funkcji zautomatyzowanej jazdy. Jednym z przykładów jest adaptacyjny tempomat (ACC). W tym przypadku FPS działa jako przezroczysta osłona dla czujników radarowych, chroniąc je przed warunkami atmosferycznymi i brudem. Jednocześnie zintegrowana funkcja ogrzewania sprawia, że czujniki działają niezależnie od warunków pogodowych. Efektem końcowym jest inteligentny system pochądzący z jednego źródła.

Podsumowując, rozwiązania oświetleniowe HELLA to nie tylko nowoczesne technologie połączone z niepowtarzalnym designem, który może być elementem podkreślającym indywidualny charakter pojazdu w każdych warunkach, ale też bezpieczeństwo, komfort i systemy wspomagające kierowcę.