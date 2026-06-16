SCHAEFFLER REPXPERT: LETNIA AKCJA PROMOCYJNA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

Poszerzaj wiedzę o produktach Schaeffler Vitesco, odpowiadaj na pytania i zgarniaj nagrody! Schaeffler REPXPERT zaprasza do udziału w quizie.

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Poland uruchamia akcję promocyjno-edukacyjną skierowaną do użytkowników programu REPXPERT. To propozycja dla warsztatów samochodowych, które chcą sprawdzić swoją wiedzę o produktach Schaeffler Vitesco i jednocześnie zdobyć atrakcyjne nagrody. Promocja potrwa od 16 czerwca do 13 lipca 2026 r. i będzie realizowana w postaci 4-tygodniowego quizu online.

W trakcie akcji uczestnicy otrzymają co tydzień na adres e-mail podany w serwisie REPXPERT zestaw 3 pytań dotyczących produktów Schaeffler Vitesco. Będą to pytania z predefiniowanymi odpowiedziami do wyboru, z których tylko jedna jest właściwa. Na najlepszych czekają drobne, ale użyteczne nagrody tygodniowe oraz nagrody główne w postaci 50 000 punktów bonusowych REPXPERT dla 10 uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania we wszystkich czterech tygodniach akcji.

Informacje o produktach Schaeffler Vitesco zamieszczone na stronach www organizatora zawierają potrzebne dane dla udzielenia właściwych odpowiedzi, więc uważni czytelnicy nie powinni mieć problemów z zaznaczaniem właściwych opcji. Głównym celem promocji, poza zabawą i zwiększaniem zaangażowania użytkowników programu lojalnościowego, jest wzrost wiedzy i świadomości mechaników na temat produktów Schaeffler Vitesco, która jest najświeżą linią w portfolio Schaeffler obejmujące najnowocześniejsze technologie min. precyzyjne czujniki NOx, wtryskiwacze paliwa, moduły dozujące AdBlue, przepustnice, czujniki przepływu powietrza, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, zawory i moduły sterujące.

Udział w akcji mogą wziąć tylko zarejestrowani użytkownicy REPXPERT, którzy prowadzą warsztat lub świadczą usługi związane z naprawą i konserwacją pojazdów, posiadają aktywne konto oraz zgodę na kontakt marketingowy. Dołączenie do programu oraz wzięcia udziału w quizie jest możliwe w każdym momencie trwania akcji. Szczegółowe zasady i regulamin akcji dostępne są w serwisie repxpert.pl.

Portal REPXPERT (www.repxpert.pl) oferuje kompleksowe wsparcie dla mechaników takie jak: instrukcje montażu, szkolenia, katalog online umożliwiający poprawny dobór części oraz informacje o narzędziach specjalnych.