NOKIAN TYRES WPROWADZA OFERTĘ UDOSKONALONYCH OPON LETNICH

Skandynawski producent opon premium, Nokian Tyres, udoskonala swoją ofertę opon przeznaczonych do użytku w okresie letnim w obszarze Europy Środkowej w pojazdach pasażerskich, sportowych i crossoverach. Nokian Tyres Powerproof 1 to stabilność i kontrola przy dużych prędkościach, podczas gdy Nokian Tyres Wetproof 1 to znakomite hamowanie na mokrej jezdni i niskie ryzyko aquaplaningu. Oba produkty są oparte na znanej koncepcji podwójnej strefy bezpieczeństwa.

Od kilku już dekad Nokian Tyres zapewnia bezpieczeństwo na drogach, wdrażając coraz bardziej bezpieczne i inteligentne rozwiązania. Tę ambicję spełnia, wprowadzając produkty i usługi zaprojektowane z myślą o niezawodności i spokoju na drodze. Warunki w okresie letnim mogą być bardzo zmienne – od słonecznej pogody i wysokich temperatur po intensywne opady deszczu. Dlatego tak ważne jest posiadanie opon z możliwością adaptacji, które są w stanie zawsze zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.

Dzięki naszej wiedzy na temat wymagających warunków drogowych i ciągłemu rozwijaniu produktów mogliśmy zwiększyć poziom bezpieczeństwa w udoskonalonej ofercie opon letnich. – powiedział Tommi Alhola – wiceprezes ds. opon do samochodów pasażerskich, Nokian Tyres, Europa Środkowa.

Europejscy kierowcy szczególnie cenią sobie dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni i stabilność jazdy, podczas gdy kierujący pojazdami sportowymi doceniają bezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach. Opony klasy UHP, Nokian Tyres Powerproof 1, są synonimem najwyższej jakości i osiągów. Stabilność, sterowność i przewidywalne reakcje opon Powerproof 1 pozwalają pewnie i precyzyjnie prowadzić samochód o dużej mocy. Opony Nokian Tyres Wetproof 1 łączą wysoki komfort jazdy z maksymalnym bezpieczeństwem. Jak sugeruje nazwa, Wetproof 1 to mistrz mokrej nawierzchni, gwarant bezpieczeństwa w deszczu i komfortu w złych warunkach. Dzięki niskiemu oporowi toczenia opony te zapewniają także oszczędności energii i zwiększony przebieg.

Dotychczas opony przeznaczone na sezon letni dominowały w branży opon w Europie Centralnej. Chociaż segment opon wielosezonowych przejął pewną część rynku, segment opon letnich utrzymał swoją przewagę. Najbardziej widoczna zmiana w tym segmencie to wzrost zapotrzebowania na opony do większych rozmiarów felg. Nowa oferta opon letnich Nokian Tyres stanowi odpowiedź na tę zmianę, jako że swym zakresem obejmuje ponad 90% rozmiarów na rynku. – dodaje Alhola.

W udoskonalonej ofercie opon letnich można znaleźć rozmiary do nowoczesnych samochodów pasażerskich, SUV-ów i CUV-ów – aż 99 produktów w rozmiarze od 15 do 20 cali, z indeksem prędkości T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h), W (270 km/h) i Y (300 km/h). Nowe produkty będą dostępne dla konsumentów na sezon letni 2024.

Opony letnie przeznaczone na obszar Europy Centralnej zaprojektowała Nokian Tyres – najbardziej wysunięta na północ firma oponiarska. Nokian Tyres to jeden z liderów w dziedzinie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w branży opon, który stale angażuje się w realizację swej misji na drodze ku bezpiecznej, inteligentnej i zrównoważonej mobilności.

Nokian Tyres Powerproof 1 – spokój i bezpieczeństwo przy dynamicznej jeździe

Nokian Tyres Powerproof 1 to doskonały przykład doskonałości Nokian Tyres w dziedzinie opon letnich. Maksymalna stabilność prowadzenia i przewidywalność dają spokój umysłu przy szybkiej jeździe. Atrakcyjne, sportowe opony Powerproof 1 znakomicie radzą sobie z aquaplaningiem.

Bezpieczeństwo od zawsze stanowi podstawę naszej filozofii rozwoju. Opony klasy UHP są przeznaczone do samochodów o dużej mocy, więc dodatkowo skupiliśmy się na stabilności, manewrowaniu i precyzji podczas jazdy przy dużych prędkościach. Wzór bieżnika zapewnia dużą powierzchnię kontaktu, znakomite czucie i dopasowanie do nawierzchni oraz natychmiastowe reakcje na ruchy kierownicy. Jest to kluczowe wymaganie w przypadku opon klasy UHP w segmencie premium. – mówi Samu Lepistö – dyrektor rozwoju w Nokian Tyres.



Koncepcja podwójnej strefy bezpieczeństwa oznacza, że strefa kontaktu opon Nokian Tyres Powerproof 1 z jezdnią jest zawsze stabilna i optymalna, czy to na zmoczonej deszczem autostradzie, czy skąpanej w słońcu jezdni. Koncepcja podwójnej strefy bezpieczeństwa łączy dwie strefy o różnych cechach. Strefa mocy na barku zewnętrznym opony gwarantuje precyzję sterowania. Solidne bloki bieżnika z dopasowanymi potrójnymi rowkami zapewniają precyzję prowadzenia, stabilność i zoptymalizowany przepływ wody. Obszar centralny opony jest sztywny, aby zapewnić precyzyjne i szybkie reakcje na ruchy kierownicy nawet przy dużych prędkościach.

Strefa bezpieczeństwa na mokrej jezdni wewnątrz zwiększa pewność na mokrych nawierzchniach. Stabilność i przewidywalność w połączeniu z klasą A przyczepności na mokrej jezdni. Pomiędzy żebrem środkowym a żebrem znajdującym się najbliżej wewnętrznego barku zlokalizowane są trapezoidalne rowki przepływowe. Pozwalają one gromadzić wodę i szybciej ją odprowadzać spomiędzy opony a powierzchni jezdni, skutecznie zapobiegając aquaplaningowi.

Aquaplaning występuje w przypadku tworzenia się warstwy wody między oponą a jezdnią. Aby maksymalnie przeciwdziałać temu zjawisku, obszary barku opony wyposażono w lejkowate rowki, zoptymalizowane pod względem przepływu wody i przyspieszające jej odprowadzanie z opony.

Wytrzymała konstrukcja, maksymalna przyczepność

Opona Powerproof 1 to przede wszystkim trzy szerokie i wytrzymałe żebra główne. Pełny design barku opony to nie tylko elegancki wygląd, ale przede wszystkim precyzja sterowania. Ta mocna i wytrzymała konstrukcja zapewnia dodatkową stabilność od pojawienia się pierwszych oznak wiosny aż po rozgrzany asfalt późnego lata. Bieżnik opony zaprojektowano do wymagających warunków i wysokich prędkości, a nowa mieszanka Power Sense poprawia przyczepność na mokrej jezdni, zmniejsza opory toczenia, przedłuża żywotność i zwiększa przebieg.

Wzór i konstrukcja bieżnika zapewniają stabilne i przewidywalne prowadzenie i szybkie reakcje na ruchy kierownicą, niezależnie od pogody. Kontakt z nawierzchnią jest stabilny i dynamiczny, co oznacza doskonałą przyczepność i wytrzymałość w szybkim ruchu autostradowym, jak i na słabo utrzymanych trasach górskich. – wyjaśnia Lepistö.

Większy komfort jazdy

Płynna, komfortowa jazda to niezbędne minimum, by móc cieszyć się z każdej podróży. Technologia cichych rowków bieżnika poprawia komfort jazdy, obniżając poziom hałasu wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, oraz eliminuje nieprzyjemny odgłos toczenia opon. Ta konstrukcja dodatkowo obniża opór powietrza, studząc nawierzchnię opony. Zapewnia to lepszą odporność na zużycie i wydłużony przebieg.

Nokian Tyres Powerproof 1 – spokój i bezpieczeństwo przy dynamicznej jeździe



Precyzja i przewidywalność przy szybkiej jeździe

Maksimum przyczepności na suchej i mokrej jezdni

Krótsza droga hamowania

Stabilna jazda

Główne innowacje

Podwójna strefa bezpieczeństwa: stabilność i precyzja prowadzenia na suchych i mokrych nawierzchniach. Strefa mocy na barku zewnętrznym gwarantuje precyzję sterowania, a strefa bezpiecznej jazdy po mokrej nawierzchni na barku wewnętrznym poprawia bezpieczeństwo w deszczu.

Lejkowate rowki: zoptymalizowany przepływ wody. Aby maksymalnie zapobiegać zjawisku aquaplaningu, obszary barku opony wyposażono w rowki w kształcie lejków zoptymalizowane pod kątem przepływu wody w celu jej szybszego usuwania z powierzchni opony.

Mieszanka Power Sense: ulepszona przyczepność i odporność na zużycie. Udoskonalona mieszanka przeznaczona na drogi Europy Środkowej to większe bezpieczeństwo i dłuższy przebieg.

Technologia cichych rowków bieżnika: większy komfort jazdy. Technologia ta pozwala kontrolować przepływ powietrza i eliminuje nieprzyjemny odgłos toczenia opon, obniżając poziom hałasu wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

Nokian Tyres Wetproof 1 – spokój na mokrej jezdni

Opony letnie Nokian Tyres Wetproof 1 stanowią idealne połączenie maksimum komfortu i bezpieczeństwa. Oferują stabilne osiągi na mokrej jezdni i komfort w złych warunkach na drodze. Najważniejsze cechy tych opon to hamowanie na mokrej nawierzchni i duża odporność na zjawisko aquaplaningu, co pozwala na komfortową jazdę bez wysiłku nawet w deszczowe dni.

Europejscy kierowcy mają dobrą przyczepność na mokrej, jak i suchej jezdni. Opony Nokian Tyres Wetproof 1 oferują najlepszą wydajność na suchej i mokrej nawierzchni. Udało nam się znacząco poprawić przyczepność na mokrej nawierzchni i odporność na zjawisko aquaplaningu, dzięki czemu możemy oferować większe bezpieczeństwo w deszczowych warunkach. Opony Wetproof 1 oferują najwyższy poziom osiągów na mokrej nawierzchni. – potwierdza Lepistö

Aby zapewnić maksimum komfortu i najwyższy poziom bezpieczeństwa, bieżnik opony podzielono na dwie strefy. Najlepsze możliwe połączenie osiągów na suchej i mokrej nawierzchni jest zasługą koncepcji podwójnej strefy bezpieczeństwa. Strefa stabilności na zewnętrznej części opony ułatwia wykonywanie szybkich manewrów, dając stabilność i sterowność, a strefa bezpieczeństwa na mokrej jezdni zwiększa przyczepność i minimalizuje ryzyko aquaplaningu.

Znakomite osiągi na mokrej nawierzchni

W kontakcie z zakrzywioną powierzchnią ciecz, na przykład woda, ma tendencję do przylegania. Efekt Coandy to zjawisko, zgodnie z którym strumieniem wody można pokierować na boki, eliminując spływanie po linii prostej. Technologia Coanda w oponach Nokian Tyres przyspiesza odprowadzanie wody, kierując jej strumień w stronę zewnętrznych krawędzi, by zapobiec powstaniu niebezpiecznego zjawiska aquaplaningu.

Technologia lejków odprowadzających w środkowej części bieżnika zapewnia dodatkową stabilność i zmniejsza ryzyko aquaplaningu. Mieszanka Aqua Sense dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo jazdy w deszczu. Nowa mieszanka daje świetną przyczepność na mokrej jezdni, niskie opory toczenia i duży przebieg. Zwiększona odporność na zużycie opon Wetproof 1 to większy przebieg i dłuższa żywotność opony, z kolei niskie opory toczenia to oszczędność kosztów.

Nokian Tyres Wetproof 1 – spokój w deszczowe dni

Wyjątkowe bezpieczeństwo na mokrej jezdni

Duży przebieg

Wysoki komfort jazdy

Niskie opory toczenia – oszczędność energii i troska o środowisko

Główne innowacje

Podwójna strefa bezpieczeństwa: Strefa stabilności ułatwia wykonywanie szybkich manewrów, dając stabilność i sterowność, a strefa bezpieczeństwa na mokrej jezdni zwiększa przyczepność i minimalizuje ryzyko aquaplaningu.

Technologia Coanda Nokian Tyres: skuteczne zapobieganie ryzyku aquaplaningu. Zakrzywiona konstrukcja przypominająca rampę prowadzi strumień wody i przyspiesza jej usuwanie spomiędzy opony a jezdni.

Mieszanka Aqua Sense: dodatkowe bezpieczeństwo w deszczową pogodę. Udoskonalona mieszanka przeznaczona na drogi Europy Środkowej oferuje znakomitą przyczepność na mokrej jezdni i niższe koszty energii.

Technologia cichych rowków bieżnika: większy komfort jazdy. Technologia ta pozwala kontrolować przepływ powietrza i eliminuje nieprzyjemny odgłos toczenia opon, obniżając poziom hałasu wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

Ciągłe innowacje to gwarancja idealnego dopasowania do pojazdów elektrycznych

Rozwój rynku pojazdów elektrycznych wymaga zmian w konstrukcji opon. Nokian Tyres zaprojektowała i od 10 lat testuje opony przeznaczone dla pojazdów elektrycznych. Aby potwierdzić kompatybilność z pojazdami elektrycznymi, na swoich oponach klasy premium Nokian Tyres® umieszczono nowy symbol ELECTRIC FIT™. Oznacza on, że opony Nokian Tyres® są przystosowane zarówno do pojazdów z silnikiem spalinowym, jak i elektrycznym, nie tracąc na bezpieczeństwie, jakości i wydajności. Idealna kompatybilność ELECTRIC FIT™ oznacza gwarancję bezpieczeństwa i stałych osiągów opon bez względu na warunki jazdy czy rodzaj napędu.