KOMPAKTOWA LAMPA BEZPIECZEŃSTWA DO UNIWERSALNEGO ZASTOSOWANIA:

• Łatwa w montażu lampa ostrzegawcza z aktywacją magnetyczną

• Uniwersalne zastosowanie: jako latarka, lampa robocza, lampa ostrzegawcza

W przypadku awarii na drodze najwyższym priorytetem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia. W tym celu w wielu krajach wymagane jest stosowanie trójkąta ostrzegawczego. Jednak, dopóki trójkąt ostrzegawczy nie zostanie ustawiony, pojazd pozostaje niezabezpieczony – stanowi zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg, którego nie należy lekceważyć, zwłaszcza w ciemności. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym, firma HELLA, specjalista od oświetlenia i elektroniki, wprowadza na rynek nową kompaktową lampę ostrzegawczą LED SOS 360°. Kierowcy samochodów mogą umieścić tę lampę na dachu pojazdu, korzystając z magnetycznego mocowania, aby ją bezpiecznie zamocować. W ten sposób miejsce wypadku jest błyskawicznie zabezpieczone.



HELLA SOS 360° z racji swoich małych wymiarów zmieści się w każdym schowku, dzięki czemu jest zawsze pod ręką. Gdy lampa ostrzegawcza dotknie metalowej powierzchni to zostanie automatycznie aktywowana magnetycznie. Można ją również włączyć ręcznie. Wysokowydajne diody LED umożliwiają generowanie wszechstronnego sygnału ostrzegawczego, który jest widoczny z odległości nawet 1 kilometra. Dzięki temu inni użytkownicy dróg mogą zostać we właściwym czasie ostrzeżeni.

Co więcej, kierowcy samochodów mogą używać jej również do ustawienia jasnego, białego światła ciągłego, które służy jako latarka lub światło robocze.

Jest to bardzo praktyczne, jeśli praca musi być wykonywana w komorze silnika. W takim przypadku lampę można przymocować do otwartej maski za pomocą jej magnetycznego mocowania.

Lampa ostrzegawcza posiada atest CE i działa na standardową baterię 9 V, która nie jest dołączona do produktu. Odporna na uderzenia kopuła świetlna z poliwęglanu jest odporna na temperatury w zakresie od -20°C do +60°C.