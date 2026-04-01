MEWA NA SAWO: ODZIEŻ OCHRONNA I BHP

W dniach 14–16 kwietnia 2026 r. firma Mewa będzie obecna na Targach SAWO w Poznaniu na stoisku nr 15. Zaprezentowane zostaną m.in. kolekcje odzieży zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom w środowisku pracy, a jednocześnie zachowujące ergonomiczne właściwości i estetyczny wygląd.



Ochrona przed zimnem i wilgocią ma istotne znaczenie dla osób pracujących na zewnątrz. W tym zakresie sprawdzoną w praktyce propozycją jest kolekcja Mewa Outdoor-Reflect. To doskonałe rozwiązanie dla osób zatrudnionych np. w branży utylizacji odpadów, na lotniskach czy w transporcie publicznym. Dzięki zastosowaniu fluorescencyjnych kolorów odzież ta zapewnia wysoką widoczność zgodnie z normą ISO 20471.

Podczas prac spawalniczych ważna jest nie tylko ochrona przed wysoką temperaturą i płomieniami. Komfort noszenia i swoboda ruchów umożliwiają bardziej wydajną pracę. Wymagania te spełnia odzież ochronna Mewa Dynamic Flame. Przeznaczona jest dla osób wykonujących sporadyczne prace spawalnicze. Z kolei odzież z kolekcji Mewa Dynamic Elements Plus, posiadająca certyfikat EN ISO 11612, zapewnia skuteczną ochronę w przypadku krótkotrwałego kontaktu z wysoką temperaturą i płomieniami. Jest ona dedykowana pracownikom przemysłu tworzyw sztucznych i przemysłu petrochemicznego oraz dla kierowcom cystern.

Surowe materiały budowlane i trudne warunki sprawiają, że praca na budowie jest wyjątkowo ciężka. Nowe kolekcje Mewa, takie jak Mewa Dynamic Works, zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach stawianych w budownictwie czy rzemiośle. To niezwykle wytrzymała i trwała odzież, odporna także na duże obciążenia mechaniczne. Posiada ergonomiczny krój, nowoczesną kolorystykę oraz funkcjonalne detale.

Na Targach zaprezentowana zostanie również odzież robocza Mewa Peak, wykonana w dużej mierze z wysoce funkcjonalnego materiału pochodzącego z recyklingu. Spodnie i kurtki tej kolekcji posiadają strefy regulujące temperaturę i sprawiają, że praca w zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach jest znacznie przyjemniejsza. Ta bardzo wytrzymała odzież przewidziana do codziennego użytku w przemyśle i rzemiośle.

Kolekcja Mewa Outdoor przeznaczona jest do codziennej pracy na zewnątrz pomieszczeń. Jest ona wiatroszczelna i wodoodporna oraz zapewnia optymalną ochronę przed wilgocią i zimnem. Oddychające tkaniny oraz ergonomiczny krój gwarantują swobodę ruchów i komfort noszenia. Kolekcja Mewa Outdoor obejmuje kurtkę przeciwdeszczową, softshellową kurtkę i kamizelkę, bluzę z polaru, kamizelkę termiczną, kurtkę zimową oraz spodnie przeciwdeszczowe w dwóch do sześciu wariantach kolorystycznych.

Ponadto na stoisku targowym można będzie zobaczyć przyjazną dla środowiska myjkę wysokociśnieniową Mewa High-Pressure Maxi. Umożliwia ona skuteczne czyszczenie nawet skomplikowanych i dużych komponentów maszyn. Podobnie jak wiele innych produktów firmy Mewa, myjka oferowana jest w ramach kompleksowej usługi. W ramach usługi zapewniony jest serwis naprawczy i konserwacja urządzenia. Myjka jest ekologiczna – nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia. Wodny płyn czyszczący, który oparty jest na połączeniu środków odtłuszczających i naturalnych mikroorganizmów, sprawia, że tłuszcze i oleje ulegają biodegradacji w procesie czyszczenia.

Odwiedzający stoisko targowe firmy Mewa będą mogli także dowiedzieć się więcej o zasadach kompleksowej usługi oraz o tym, dlaczego kwestia zrównoważonego rozwoju jest tak ważna dla firmy Mewa.