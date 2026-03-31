CZYSTE POWIETRZE W KABINACH WSZYSTKICH POJAZDÓW DZIĘKI SZEROKIEMU ASORTYMENTOWI FILTRÓW UFI

Filtr kabinowy odgrywa istotną rolę w ochronie zdrowia pasażerów. Oferta filtrów UFI – oprócz rozwiązań tradycyjnych – obejmuje również zaawansowane technologicznie produkty

ARGENTIUM® oraz HEPA

UFI, wiodący specjalista w dziedzinie filtracji, zarządzania termicznego oraz technologii wodorowych, prezentuje wyjątkowe właściwości swoich rozwiązań z zakresu filtracji powietrza kabinowego, w tym technologii ARGENTIUM®, HEPA oraz innych innowacyjnych produktów.

Zapewniają one czyste powietrze we wszystkich klasach pojazdów – od samochodów osobowych i

dostawczych, przez pojazdy ciężarowe przeznaczone do ruchu drogowego i terenowego, aż po autobusy.

Spośród wszystkich filtrów stosowanych w pojazdach filtr kabinowy jest często pomijany podczas serwisu.

Choć nie ma on bezpośredniego wpływu na sprawność mechaniczną pojazdu, odgrywa istotną rolę dla

komfortu i zdrowia pasażerów. Jego zadaniem jest poprawa jakości powietrza wewnątrz kabiny poprzez

ochronę przed szkodliwym pyłem, zanieczyszczeniami, pyłkami, alergenami, bakteriami oraz pleśnią.

Wybór odpowiedniego filtra nie jest prosty, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele różnych rozwiązań.

Firma UFI od ponad 50 lat opracowuje nowe technologie filtracyjne w oparciu o ciągłe innowacje, nie

ograniczając się wyłącznie do sprawdzonych i standardowych rozwiązań. Doświadczenie zdobyte przy

produkcji filtrów na pierwszy montaż oraz szeroka działalność prowadzona we własnych ośrodkach

badawczo-rozwojowych – UFI Innovation Centres – pozwoliły firmie opracować i wdrożyć do produkcji sześć typów wysokowydajnych mediów filtracyjnych pod marką FormulaUFI.

Jedno z tych mediów wykorzystywane jest do produkcji filtrów UFI Filters ARGENTIUM® – nowoczesnych rozwiązań z funkcją zwalczania bakterii. Filtry te są wytwarzane z zastosowaniem innowacyjnej technologii FormulaUFI Stratiflex, składającej się z trzech warstw: antybakteryjnej, adsorbującej oraz strukturalnej.

UFI ARGENTIUM® wykonany jest ze specjalnej włókniny filtracyjnej zawierającej cząsteczki srebra (biocyd srebra Biomaster), które wykazują silne działanie przeciwdrobnoustrojowe i są zdolne do hamowania rozwoju bakterii nawet w 99%.

Połączenie warstw umożliwia filtrom przeznaczonym do kabiny pojazdu skuteczne blokowanie pyłków, pyłu (w tym pochodzącego z opon i układu hamulcowego) oraz brudu drogowego, a także zapobieganie rozwojowi grzybów i pleśni. Filtry te ograniczają również przenikanie szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek siarki (SO₂) czy tlenki azotu (NOx).

Struktura ARGENTIUM® obejmuje również warstwę węgla aktywnego, która zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 98,5% dla cząstek o średnicy 2,5 µm oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy. Filtr ARGENTIUM® zachowuje swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe przez cały cykl użytkowania, wynoszący do 12 miesięcy.

Filtry HEPA do pojazdów elektrycznych

Sektor motoryzacyjny przechodzi obecnie dynamiczną transformację, a rozwój elektromobilności wymaga

zastosowania zaawansowanych technologii filtracji powietrza. Dzięki doświadczeniu oraz badaniom

prowadzonym w UFI Innovation Centres firma UFI wspiera innowacje na rynku motoryzacyjnym, produkując filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air). Obecnie są one stosowane na pierwszy montaż w pojazdach elektrycznych, a niedawno zostały również udostępnione na rynku aftermarket, m.in. do modelu Tesla Y.

Kabinowe filtry HEPA firmy UFI, produkowane z wykorzystaniem mediów o wyjątkowo wysokiej skuteczności filtracji – stosowanych również w sektorze ochrony zdrowia – osiągają skuteczność na poziomie 99,975% dla cząstek mniejszych niż 0,3 µm, czyli około tysiąc razy mniejszych niż średnica ludzkiego włosa. Oznacza to zatrzymywanie nie tylko cząstek atmosferycznych i drobnego pyłu, lecz także większości zanieczyszczeń biologicznych obecnych w powietrzu, takich jak zarodniki, bakterie i wirusy.

Pełny asortyment

W ciągu ostatnich dwóch lat firma UFI ponownie poszerzyła swoją ofertę, wprowadzając 36 nowych

referencji. Na szczególną uwagę zasługuje segment produktów off-road, który wzbogacił się o 16 nowych

filtrów przeciwpyłkowych.

Obecnie oferta obejmuje 161 filtrów ARGENTIUM® oraz jeden filtr HEPA, a także szeroką gamę tradycyjnych rozwiązań, takich jak filtry przeciwpyłkowe i filtry z węglem aktywnym. Filtry przeciwpyłkowe UFI Filters Pollen, produkowane z włókniny, zatrzymują ponad 90% cząstek większych niż 2,5 µm. Z kolei filtry z węglem aktywnym łączą warstwę włókniny z węglem aktywnym – zapobiegają przedostawaniu się do kabiny znacznie mniejszych cząstek o średnicy od 0,01 do 2 µm oraz skutecznie eliminują nieprzyjemne zapachy.

UFI, światowy lider w dziedzinie technologii filtracji, oferuje tym samym kompleksowy wybór rozwiązań dla wszystkich segmentów rynku. Wkrótce dostępny będzie do pobrania katalog filtrów kabinowych obejmujący 772 pozycje, z czego 637 przeznaczonych jest do samochodów osobowych i dostawczych, 80 do pojazdów ciężarowych i autobusów oraz 55 do pojazdów off-road. Katalog pokrywa zapotrzebowanie niemal 95% europejskiej floty samochodowej.

UFI Filters:

Założona w 1971 roku firma UFI jest światowym liderem w dziedzinie filtracji i zarządzania termicznego oraz ekologicznych rozwiązań wodorowych. Technologia UFI jest stosowana w takich sektorach, jak automotive, lotnictwo, żegluga morska i przemysł ciężki, a nawet w Formule 1 oraz na europejskim statku kosmicznym ExoMars. UFI dostarcza filtry powietrza, oleju, paliwa, kabinowe, hydrauliczne i płynu chłodzącego, a także systemy zarządzania termicznego dla pojazdów spalinowych, elektrycznych i hybrydowych. Jako lider w dziedzinie wyposażenia na pierwszy montaż, UFI jest wybierane przez 95% producentów samochodów, motocykli, pojazdów ciężarowych (drogowych i terenowych) oraz pojazdów rolniczych, obsługując firmy stanowiące 50% globalnej produkcji pojazdów ciężarowych. Z oferty marek UFI i Sofima na rynku wtórnym korzysta 98% europejskiej floty samochodowej. UFI posiada 22 zakłady produkcyjne i zatrudnia ponad 4.300 pracowników w 21 krajach, prowadzi 3 Centra Innowacji i Rozwoju z ponad 270 specjalistów. Firma inwestuje ponad 5% swoich obrotów w badania i rozwój oraz opatentowała 350 produktów – w ten sposób kontynuuje rozwój swoich kompetencji technologicznych za pomocą najnowocześniejszych rozwiązań.