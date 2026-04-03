NOWE LAMPY ROBOCZE HELLA VALUEFIT 2.0 TO JESZCZE WIĘCEJ ŚWIATŁA I MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI

HELLA rozszerza swoją ofertę ekonomicznych lamp roboczych LED o nową generację produktów z serii ValueFit 2.0. Modele R2100 2.0, S3000 2.0 oraz S5000 2.0 łączą wysoką wydajność świetlną, solidną konstrukcję oraz dodatkowe funkcje zwiększające funkcjonalność i atrakcyjność wizualną pojazdów użytkowych.

Nowe reflektory robocze HELLA ValueFit zostały zaprojektowane zarówno w wersji bliskiego jak i dalekiego zasięgu z myślą o oświetlaniu obszarów roboczych w wymagających warunkach pracy. Seria obejmuje trzy warianty o różnej mocy świetlnej: R2100 generujący strumień 2100 lumenów, S3000 o mocy do 3000 lumenów oraz S5000 oferujący nawet 5000 lumenów. Dzięki temu użytkownicy mogą dobrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnych zastosowań: od maszyn rolniczych i budowlanych po pojazdy specjalistyczne.

Jedną z kluczowych nowości w wersji 2.0 jest dodatkowa funkcja światła pozycyjnego, dostępna w kolorze białym lub żółtym. Białe światło pozycyjne posiada homologację ECE-R148, dzięki czemu może być stosowane w ruchu drogowym. Z kolei żółte światło pozycyjne przeznaczone jest do zastosowań terenowych i stanowi wyrazisty element stylistyczny pojazdu.

Reflektory wyróżniają się kompaktową konstrukcją oraz trwałymi materiałami. Obudowa wykonana jest z odlewu aluminiowego, klosz ze specjalnego tworzywa sztucznego, a wspornik z odpornej na korozję stali nierdzewnej. Dzięki stopniom ochrony IP6K7 i IP6K9 oraz homologacji ECE-R10 lampy spełniają rygorystyczne standardy branżowe i są przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

Producent zadbał również o łatwość montażu. Reflektory w wersji 2.0 wyposażono w wiązkę kablową o długości 300 mm z 4-pinowym złączem DEUTSCH DT oraz dodatkowy przewód przejściowy o długości 500 mm z wolnym końcem. Różne opcje montażu pozwalają na szybkie dopasowanie lamp do wielu typów pojazdów i aplikacji.

Modele z serii HELLA ValueFit oferują ekonomiczne przejście na bezobsługową technologię LED, zapewniając jednocześnie wysoką niezawodność oraz wydajność świetlną. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii oświetleniowej z atrakcyjną ceną nowe reflektory stanowią interesujące rozwiązanie dla szerokiego spektrum użytkowników profesjonalnych.