Moto-Profil z serią wyjątkowych wydarzeń na jubileusz 30-lecia

Jeden z największych dystrybutorów części oraz akcesoriów motoryzacyjnych w Polsce – Moto-Profil – wchodzi w czwartą dekadę działalności. W związku z jubileuszem, właściciel marki ProfiAuto zaplanował na ten rok serię specjalnych wydarzeń, promocji oraz konkursów dla partnerów biznesowych. W marcu br. firma zaprezentowała m.in. nowe logo oraz nową stronę www, które korespondują z wprowadzoną w ostatnim czasie wizją – „Zapewniamy mobilność – dziś i jutro”.

Na 2023 rok Moto-Profil przygotowuje wiele nowości, które pomogą klientom firmy szybciej rozwijać biznes w Polsce i Europie. Będą to m.in.: nowy katalog części, rozwój oprogramowania do zarządzania punktami motoryzacyjnymi czy poszerzenie oferty handlowej o kolejne produkty, w tym asortyment marek własnych: ProfiPower, Oyodo i JPN. Równolegle, na 30-lecie firma zaplanowała serię wydarzeń specjalnych, skierowanych zarówno do klientów, jak i pracowników Moto-Profilu. Będą to m.in.:

konkurs jubileuszowy dla partnerów biznesowych, z rekordową w historii Moto-Profilu liczbą nagród, który ruszy już w kwietniu,

jubileuszowa edycja konferencji dla klientów z Polski i Europy, planowana na czwarty kwartał 2023 r.,

seria pikników dla pracowników Moto-Profil we wszystkich lokalizacjach firmy w Polsce, połączona z konkursami oraz licznymi atrakcjami.

W ramach 30-lecia Moto-Profil wprowadził także zmiany, które dotyczą strategii firmy w innych aspektach, niż stricte biznesowe. To m.in. nowa strona www.moto-profil.pl, która odznacza się większą funkcjonalnością, przyjaznym użytkownikom interface’em i treściami sprofilowanymi m.in. pod kątem zagranicznej ekspansji. Kolejną nowością jest odświeżenie systemu identyfikacji wizualnej, który zmienia się po raz pierwszy od początku działalności dystrybutora. Dotyczy to m.in. nowego logo Moto-Profil, które wciąż nawiązuje do tradycji firmy, lecz łączy je z nowoczesnym designem. Podstawowym elementem jest litera „M”, będąca symbolem Moto-Profilu od 1993 roku, podzielona na trzy części; w środku zawiera element nawiązujący do rozwoju, drogi i wskazówki obrotomierza. Tym samym nawiązuje do ambicji firmy w zakresie zwiększenia jej obecności w całej Europie, w myśl zaprezentowanej w ubiegłym roku wizji: „Zapewniamy mobilność – dziś i jutro”.