SCHAEFFLER: ROZWIĄZANIA VITESCO DLA MIKROHYBRYD I mHEV

Integracja portfolio Vitesco w ugruntowanych strukturach sprzedażowych Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions jest konsekwentnie realizowana. W związku z tym, Schaeffler udostępnia na niezależnym rynku wtórnym dwa kolejne rozwiązania naprawcze Vitesco: system stabilizacji napięcia (Voltage Stabilization System, VSS) do pojazdów mikrohybry-dowych marek PSA i Toyota oraz przetwornicę 48 V DC/DC do pojazdów miękkiej hybrydy marki Ford. Dzięki temu warsztaty zyskują dostęp do komponentów klasy OE, bez konieczności pozyskiwania tych części wyłącznie od producenta pojazdu.

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions rozszerza portfolio produktów z obszaru e-mobilności o kolejne rozwiązania Vitesco

System stabilizacji napięcia (VSS) kompensuje wahania napięcia podczas pracy układu start-stop w pojazdach mikrohybrydowych

Przetwornica Schaeffler Vitesco 48 V DC/DC zapewnia płynną współpracę instalacji elektrycznych 12 V i 48 V w miękkich hybrydach

Schaeffler Vitesco VSS: eliminacja wahań napięcia

Udostępniony system stabilizacji napięcia Schaeffler Vitesco VSS zapobiega spadkom napięcia, które mogą występować podczas pracy start-stop w pojazdach mikrohybrydowych. System składa się z systemu magazynowania energii (Energy Storage System, ESS) z kondensatorami o wysokiej wydajności oraz modułu elektroniki mocy (Power Electronics Unit, PEU).

System stabilizacji napięcia Schaeffler Vitesco kompensuje wahania napięcia podczas

procesu start-stop w mikrohybrydach. Na zdjęciu przedstawiono system magazynowania

energii (ESS).

Podczas rozruchu silnika kondensatory w bardzo krótkim czasie oddają energię zgromadzoną podczas jazdy, kompensując duże zapotrzebowanie na moc. Uruchomienie silnika za pomocą rozrusznika-generatora wymaga stosunkowo dużej ilości energii. Jeżeli energia ta pobierana jest wyłącznie z konwencjonalnej instalacji elektrycznej 12 V, istnieje możliwość wystąpienia krótkotrwałego spadku napięcia, który powoduje migotanie oświetlenia pojazdu i wyświetlaczy. Dzięki stabilizacji zasilania kondensatory zapewniają płynny ponowny rozruch silnika oraz przyczyniają się do wydłużenia trwałości akumulatora, poprawy komfortu jazdy i spełnienia obowiązujących norm emisji spalin. 2

Przetwornica Schaeffler Vitesco 48 V DC/DC: efektywne zarządzanie energią

Przetwornica Schaeffler Vitesco 48 V DC/DC, dostępna od maja, stosowana jest w miękkich hybrydach wyposażonych w rozrusznik-generator 48 V oraz dodatkowy akumulator, aby umożliwić bardziej efektywne dostarczanie energii i zwiększyć osiągi podczas przyspieszania. Przetwornica łączy instalację elektryczną 48 V pojazdu z pokładową elektroniką 12 V, zapewniając stabilne poziomy napięcia i ograniczając straty energii.

Przetwornica Schaeffler Vitesco 48 V DC/DC zapewnia bezproblemowe połączenie

pokładowych instalacji elektrycznych 12 V i 48 V w pojazdach miękkiej hybrydy.

W konsekwencji przetwornica Schaeffler Vitesco 48 V DC/DC stanowi kluczowy element zarządzania energią w miękkich hybrydach i istotny komponent umożliwiający osiągnięcie możliwie najniższej emisji CO₂. Jej dwukierunkowa konstrukcja pozwala zasilać komponenty 12 V z sieci 48 V, jednocześnie ładując akumulator rozruchowy. W przypadku chwilowej awarii system 48 V może również pobierać energię z sieci 12 V.

Duży potencjał na rynku wtórnym

Do tej pory, system stabilizacji napięcia Schaeffler Vitesco, jak i przetwornica Schaeffler Vitesco 48 V DC/DC były dostępne wyłącznie jako komponenty oryginalnego wyposażenia. Dzięki dalszemu rozszerzeniu portfolio o produkty Vitesco klasy OE, dystrybutorzy i warsztaty mogą teraz odnieść jeszcze większe korzyści, ponieważ technologie te były od wielu lat montowane w dużej liczbie pojazdów na całym świecie. System stabilizacji napięcia Schaeffler Vitesco umożliwia wymianę 1:1 w około 2,7 mln pojazdów na całym świecie marek PSA i Toyota. Przetwornica Schaeffler Vitesco DC/DC stosowana jest w około 1 mln pojazdów Forda na świecie, w tym w modelach Fiesta, Focus i Puma wyposażonych w silnik 1.0 EcoBoost mHEV.

Włączając do oferty produkty Vitesco, rozszerzamy nasze portfolio dla pojazdów zelektryfikowanych. W ten sposób pomagamy branży aftermarket wykorzystać potencjał e-mobilności i umożliwiamy warsztatom oferowanie swoim klientom profesjonalnego, zorientowanego na przyszłość i rentownego serwisu pojazdów. – mówi Stephan Niese, Director Global Product Management E-Mobility w Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions.