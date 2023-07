Niterra wprowadza na rynek dziewięć nowych świec zapłonowych z metalem szlachetnym, aby znacznie rozszerzyć pokrycie parku samochodowego na rynku wtórnym.

Niterra (wcześniej NGK Spark Plug), wiodąca na świecie firma specjalizująca się w dziedzinie zapłonu i elektroniki pojazdowej, dodała kolejny zestaw świec zapłonowych z metali szlachetnych do swojego już szerokiego asortymentu produktów przeznaczonych na rynek wtórny. Tych dziewięć nowych produktów serii Laser Iridium, z których większość jest zgodna z produktami oferowanymi na rynku oryginalnych części Niterra, przeznaczonymi na pierwszy montaż, trafi do dziesiątek najpopularniejszych pojazdów dostępnych w Europie od Stellantis, Hondy, Toyoty, Subaru do BMW.

Z wyjątkiem jednego produktu, wszystkie te nowe pozycje to świece zapłonowe z podwójnym metalem szlachetnym. Przewiduje się, że do 2025 r. zwiększą one i tak już dominującą ofertę firmy w asortymencie części zamiennych dla parku samochodowego o 32%, osiągając liczbę 9,98 miliona.

Te dziewięć nowych komponentów po raz kolejny dowodzi, że jesteśmy zaangażowani w zwiększanie potencjału sprzedaży na rynku wtórnym dla naszych klientów, a tym samym docieramy z naszymi najnowocześniejszymi świecami zapłonowymi do większej liczby najbardziej popularnych pojazdów. – powiedział Frank Massia, Director Marketing Aftermarket EMEA at Niterra EMEA GmbH.

Modele DILKAR7Q8, ILNFR9B7G, ILZKGR7B8G i DILZKAR7C11H uzupełniają silną już ofertę firmy w zakresie świec z podwójnym metalem szlachetnym. Produkt ILZKGR7B8G przeznaczony jest do szerokiej gamy pojazdów Stellantis, czwartego co do wielkości producenta samochodów na świecie pod względem sprzedaży. Należą do nich Opel/Vauxhall Astra L, Opel/Vauxhall Corsa F oraz kluczowe modele Peugeot 208 i 308. Produkt oznaczony ILNFR9B7G jest wykorzystywany w popularnej Astrze K, a produkty DILZKAR7C11H i DILKAR7Q8 są stosowane odpowiednio w modelach Hondy i Subaru.

Oznaczenie DF5B-8A to świeca zapłonowa z pojedynczym metalem szlachetnym do 2,5-litrowych modeli hybrydowych Toyoty i jej luksusowej marki Lexus, w tym popularnej Toyoty RAV 4.

W ofercie marki znalazły się świece z podwójnym metalem szlachetnym ILTR6M9G i ILZKBR8D7G.

Pierwsza z nich stanowi rozwiązanie o wysokiej wydajności na rynku wtórnym dla 2,0-litrowych silników montowanych w średniej wielkości modelach Insignia Opla/Vauxhalla, podczas gdy druga obsługuje popularne modele Stellantis, takie jak Peugeot 308 1.6 Hybrid 225 i DS4 1.6 PureTech 180.

Świeca SIZKBR8B8HG z podwójnym metalem szlachetnym, dodana do oferty zaledwie kilka tygodni temu, jest szeroko stosowana przez Stellantis, oraz w silniku o wysokich parametrach M BMW, w tym w kultowych samochodach sportowych M3 i M5.

W dniu 27 czerwca 2023 r. Niterra wprowadziła na rynek ostatni produkt z tej serii – ILKFR7A8 – pierwszą na rynku świecę zapłonową z podwójnym metalem szlachetnym, która będzie stosowana w modelach Stellantis, takich jak wytrzymały Jeep Compass, Alfa Romeo Tonale i crossover Fiat 500X.

Wszystkie te świece zapłonowe należą do serii Laser Iridium, której sercem jest laserowo spawany stop irydu na elektrodzie środkowej oraz, w większości przypadków, platynowa płytka na elektrodzie masowej. Zapewnia to optymalną wydajność przez długi okres eksploatacji, w tym stabilną pracę na biegu jałowym, doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniem, zmniejszone zużycie paliwa i niższą emisję.

Stanowiąc najnowsze propozycje w ofercie świec zapłonowych firmy, produkty te pomogą wzmocnić pozycję firmy jako globalnego lidera na rynku części zamiennych, z 89% udziałem w rynku pojazdów eksploatowanych w samej Europie. Te nowo wprowadzone produkty po raz kolejny pokazują, dlaczego Niterra cieszy się zaufaniem jako producent nr 1 na świecie w zakresie technologii zapłonu.

Niektóre z nowych produktów figurują już w TecDoc, a pozostałe zostaną uwzględnione 9 sierpnia 2023 roku. Wszystkie świece zapłonowe zostaną dodane do katalogu świec zapłonowych do aut osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ngkntk.com.