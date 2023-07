Nowoczesne oleje Elf – sprawdź i skorzystaj z promocji

Obecnie mechanicy zainteresowani produktami Elf mogą skorzystać ze specjalnej promocji. Klienci zamawiający beczki o pojemności 60 l. lub 208 l., otrzymają – odpowiednio – pompkę do oleju lub bezrękawnik z limitowanej kolekcji Alpine Elf Endurance Team. Sprzedaż premiowa trwa do końca lipca (lub do wyczerpania zapasów nagród). Szczegółowe warunki są przedstawione w regulaminie dostępnym w Katalogu Online oraz Inter Cars e-Catalog.

Środki smarne a wyzwania downsizingu

Jak producenci oleju odpowiadają na problem tworzenia się sadzy?

Benzynowe silniki downsizingowe produkują sadzę, czasami nawet w sporych ilościach. Wynika to z faktu, że przy ogromnym obciążeniu małego silnika z wtryskiem bezpośrednim, nie dochodzi do idealnego wymieszania paliwa z powietrzem i w cylindrach powstają strefy nadmiaru paliwa. I właśnie z nich, w procesie spalania powstaje sadza, którą trzeba jakoś wychwycić. Służą do tego układy GPF, czyli układy benzynowych filtrów cząstek stałych.

Olej o odpowiednim składzie może natomiast redukować nieco tworzenie się cząstek sadzy. Dobre oleje mają też odpowiednie właściwości dyspergujące, które pozwalają dość sporej ilości sadzy utrzymywać się w zawiesinie w dużym rozproszeniu. W ten sposób zanieczyszczony olej jest w stanie krążyć w obiegu i nie zapchać kanałów bądź filtra olejowego, co mogło by mieć złe skutki dla całej jednostki.

Jak olej silnikowy chroni wałek rozrządu?

Sadza, o której mowa ma tendencje do osadzania się w różnych miejscach silnika, m.in. na łańcuchu rozrządu. Jest to szczególnie szkodliwe w obszarze sworzni łączących ogniwa łańcucha, ponieważ powoduje ich wycieranie. Minimalne luzy na poszczególnych sworzniach po przemnożeniu przez liczbę sworzni potrafią „wydłużyć” łańcuch w zakresie, który nie da się skompensować napinaczem. Powoduje to zaburzenia faz rozrządu, a także grozi przeskoczeniem łańcucha. W najgorszym wypadku brak synchronizacji wałków rozrządu oraz wału korbowego może doprowadzić do uderzenia tłoka w zawory, a koszty naprawy tego zdarzenia będą znaczne.

Olej z silnymi właściwościami dyspersyjnymi zapobiega gromadzeniu się sadzy w newralgicznych miejscach i tym samym chroni łańcuch przed wydłużaniem.

Jak ograniczyć efektu wczesnego zapłonu?

Innym poważnym problemem, z którym wciąż zmagają się konstruktorzy silników spalinowych jest zjawisko przedwczesnego zapłonu LSPI. Można go zaobserwować najczęściej w zakresie niskich obrotów (1500-2000 obr/min), przy mocnym obciążeniu silnika i silnym doładowaniu powietrzem. Przedwczesny zapłon spowodowany jest m.in. obecnymi w komorze spalania niedopalonym paliwem i żarzącymi się cząstkami oleju. LSPI skutkuje uderzeniami płaszcza tłoka o tuleję cylindra, a to prowadzi do poważnych uszkodzeń silnika.

Oleje redukujące zjawisko LSPI mają formułę ograniczającą powstawanie wspomnianych cząstek, które w obrębie cylindra mogą się żarzyć i dodatkowo działają gasząco na paliwo rozcieńczone w warstwie oleju na gładzi czy pierścieniach.

Oleje Elf wysokiej jakości objęte promocją

ELF EVOLUTION FULL-TECH APX 0W-20

ACEA C5, API SN, ILSAC GF-5BMW LL-17 FE+, JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122ELF EVOLUTION FULL-TECH APX 0W-20

Bardzo wysokiej jakości olej wykorzystujący technologię syntetyczną ELF, przeznaczony do smarowania europejskich silników benzynowych i Diesla wymagających klasy 0W-20 i normy ACEA C5. ​Doskonale współpracuje z systemami oczyszczania spalin, chroni silniki przed zużyciem i ma właściwości redukujące zużycie paliwa.

EVOLUTION FULL-TECH VCX 0W-20

ACEA C5, ACEA C6, API SN PLUS, API SP, ILSAC GF-6FORD WSS-M2C-947-B1, FORD WSS-M2C-962-A1, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006, MB-APPROVAL 229.72, OV 040 1547 – A20, VOLVO VCC RBS0-2AE

Bardzo wysokiej jakości olej wykorzystujący technologię syntetyczną ELF, który redukuje zjawisko LSPI. Jest przeznaczony do najnowszych modeli klasy premium, których silniki wymagają standardów ACEA C6 oraz normy API SP (RC).

EVOLUTION FULL-TECH VSX 0W-20

ACEA C5ACEA C6, API SN PLUS, API SP, ILSAC GF-6PORSCHE C20, VW 508.00, VW 509.00

Bardzo wysokiej jakości olej wykorzystujący technologię syntetyczną ELF, przeznaczony do smarowania europejskich silników benzynowych i wysokoprężnych wymagających klasy SAE 0W-20. Idealnie nadaje się do najnowszych silników benzynowych i wysokoprężnych koncernu Volkswagen (VW, AUDI, SEAT, SKODA) wymagających normy VW 508.00/509.00 oraz do silników wysokoprężnych marki PORSCHE.

EVOLUTION FULL-TECH FDX 0W-30

ACEA C2FORD WSS-M2C-950-A, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007

To nowoczesny olej wykorzystujący technologię syntetyczną ELF, przeznaczony do smarowania najnowszych europejskich silników benzynowych i wysokoprężnych wymagających klasy SAE 0W-30, spełniających normy emisji spali EURO V i VI. W szczególność zalecany do najnowszych silników wysokoprężnych koncernu FORD gdzie wymagane są oleje z homologacją WSS-M2C950-A.

EVOLUTION R-TECH ELITE FE 0W-16

API SP, ILSAC GF-6B

To bardzo zaawansowany, wykorzystujący technologię syntetyczną olej ELF opracowany przez inżynierów TotalEnergies w najnowocześniejszym centrum badawczym we Francji. Należy do grupy olejów paliwooszczędnych, redukuje emisję CO2 w spalinach, ma ponadprzeciętną odporność na utlenianie, wykazuje się wyjątkowymi właściwościami dyspersyjnymi i utrzymuje silnik w idealnej czystości.

EVOLUTION R-TECH ELITE FE 0W-20

ACEA C5RENAULT RN17 FE

Doskonale chroni silnik przed zużyciem, utrzymuje go w idealnej czystości i zapobiega powstawaniom osadów. Wyróżnia się najlepszą w klasie odpornością na utlenianie co ma pozytywny wpływ na ograniczenie zużycia oleju. Według testów M111FE, realnie zmniejsza zużycie paliwa i redukuje emisję dwutlenku węgla.

EVOLUTION FULL-TECH R FE 0W-20

ACEA C5 RENAULT RN17 FE

Olej silnikowy w technologii syntetycznej dedykowany do silników Renault i Dacia. Został specjalnie zaprojektowany, aby spełniać najnowsze wymagania dotyczące olejów silnikowych i jest zatwierdzony przez Renault (RENAULT RN17 FE).

EVOLUTION R-TECH ELITE 5W-30

ACEA C2, ACEA C3MB-APPROVAL 226.52, RENAULT RN17

Wydłuża żywotność silnika chroniąc go przed zużyciem. Ma właściwości oczyszczające i zapobiegające powstawaniu osadów. Wyróżnia się najlepszą w klasie odpornością na utlenianie co ma pozytywny wpływ na ograniczenie zużycia oleju. W testach M111FE udowodnił, że redukuje zużycie paliwa.

EVOLUTION FULL-TECH R 5W-30

ACEA C2, ACEA C3MB-APPROVAL 226.52, RENAULT RN17

Olej silnikowy w technologii syntetycznej dedykowany dla silników Renault i Dacia. Został specjalnie zaprojektowany, aby spełniać najnowsze wymagania dotyczące olejów silnikowych, posiada aprobatę RENAULT RN17.

EVOLUTION R-TECH FE 5W-30

ACEA C4RENAULT RN0720

Zapewnia lepszą ochronę środowiska naturalnego, wyróżnia go większa trwałość PF dla wybranych pojazdów, nawet w ekstremalnych warunkach. Sprzyja redukcji zużycia paliwa. Stabilnie utrzymuje swoje parametry, chroniąc silnik. Idealnie nadaje się do wydłużonych interwałów między wymianami oleju (do 30 000 km).

EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30

ACEA C4MB-APPROVAL 226.51, RENAULT RN0720

Zapewnia maksymalną czystość silnika dzięki właściwościom myjącym i dyspergującym. Doskonale chroni przed zużyciem i redukuje ilość zanieczyszczeń. Specjalna formulacja umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa oraz pozwala stosować wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju.

EVOLUTION FULL-TECH FEX 5W-20

ACEA C5, API CF, API SNFORD WSS-M2C-948-B, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004

To nowoczesny olej specjalnie opracowany dla silników benzynowych Forda (z wyjątkiem modeli Ka, Focus ST i Focus RS). Idealnie nadaje się do 3-cylindrowego silnika EcoBoost o pojemności 1.0l, który wymaga oleju o specyfikacji Ford WSS-M2C948-B.

EVOLUTION FULL-TECH DTX 5W-30

ACEA C2, ACEA C3, API CF, API SNMB-APPROVAL 229.52, OV 040 1547 – D30

To bardzo wysokiej jakości olej wykorzystujący technologię syntetyczną ELF, przeznaczony do smarowania najnowszych europejskich silników benzynowych i wysokoprężnych, spełniających normy emisji spalin EURO V i VI. Jest zalecany szczególnie do najnowszych silników MERCEDES BlueTec Euro VI jak również silników OPEL (Spełnia wymóg GM DEXOS®2™).

EVOLUTION FULL-TECH C2 5W-30

ACEA C2PSA B71 2290

Nowoczesny olej wykorzystujący technologię syntetyczną ELF, przeznaczony do najnowszych europejskich silników benzynowych i wysokoprężnych, spełniających normy emisji spalin EURO V i VI.

EVOLUTION 900 USX 5W-30

API SP, ILSAC GF-6AFORD WSS-M2C-961-A1, GM DEXOS®1™ GEN 3, OV 040 1547 – G30

Ten olej jest zalecany do wszystkich najnowszych silników benzynowych, wielozaworowych i turbodoładowanych, z bezpośrednim wtryskiem, w tym do silników downsizingowych oraz z układem oczyszczania spalin. Zawiera specjalną formułę opracowaną w celu redukcji zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskiej prędkości obrotowej (LSPI). Sprawdza się w każdych warunkach – zarówno w mieście jak też na autostradach. Testy ILSAC potwierdziły jego właściwości redukujące zużycie paliwa.

EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30

ACEA C3,BMW LL-04, MB-APPROVAL 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00

Dzięki zastosowaniu technologii Low SAPS ten olej idealnie nadaje się do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych i trójfunkcyjne reaktory katalityczne. Zapewnia wyjątkową trwałość silnika i spełnia najwyższe wymagania OEM pod względem częstotliwości wymiany oleju, dzięki wyjątkowej odporności na utlenianie. Posiada doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, dyspergujące i myjące.

EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30

ACEA C3, API CF, API SN PLUSBMW LL-04, MB-APPROVAL 229.52, OV 040 1547 – D30, OV 040 1547 – G30

Doskonały produkt do najnowszych silników. Dzięki zastosowaniu technologii Low SAPS ten olej idealnie nadaje się do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych i trójfunkcyjne reaktory katalityczne. Nadaje się do eksploatacji w trybie wydłużonych interwałów między wymianami oleju. Gwarantuje maksymalną czystość dzięki właściwościom dyspergującym i myjącym.

EVOLUTION 900 SXR 5W-30

ACEA A5/B5, API CF, API SLFORD WSS-M2C-913-D, JAGUAR LAND ROVERSTJLR.03.5003, RENAULT RN0700

Wyróżnia się doskonałymi właściwościami przeciwzużyciowymi, stabilnością termiczną i odpornością na utlenianie, co zapobiega degradacji oleju nawet w trudnych warunkach. Produkt idealny do zastosowania w trybie wydłużonych interwałów między wymianami oleju.

EVOLUTION FULL-TECH DID 5W-30

ACEA C3, API CF, API SNMB-APPROVAL 229.52, VW 505.00, VW 505.01

Bardzo wydajny olej silnikowy oparty na technologii syntetycznej do silników benzynowych i Diesla, w szczególności do modeli z Grupy Volkswagena. Idealnie nadaje się do silników wysokoprężnych VW z wtryskiem bezpośrednim wyposażonych w pompowtryskiwacze.

EVOLUTION R-TECH SPORT 0W-40

ACEA C3RENAULT RN0710, RENAULT RN17 RSA

Wydłuża żywotność silnika i poprawia jego osiągi. Doskonale chroni przed zużyciem, skutecznie zapobiega tworzeniu się osadów. Wyróżnia się najlepszą w klasie odpornością na utlenianie co ma pozytywny wpływ na ograniczenie zużycia oleju. Bardzo dobrze współpracuje z systemami oczyszczania spalin. Idealny dla silników sportowych pracujących w ekstremalnych temperaturach.

Dobór odpowiedniego oleju jest bardzo ważny