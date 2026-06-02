NOWE AMORTYZATORY BILSTEIN DO MODELI DACIA DUSTER 3 I DACIA BIGSTER

Firma BILSTEIN rozszerza swoją ofertę amortyzatorów o nowe modele przeznaczone do samochodów Dacia Duster 3 i Dacia Bigster. Dostępne są zarówno rozwiązania z zakresu zamienników oryginalnego wyposażenia (OER), jak i modyfikacje zwiększające osiągi – od klasycznych zamienników OE po zestawy podwyższające, przeznaczone do jazdy w terenie.

Dacia Duster jest synonimem solidnej konstrukcji, wszechstronności i doskonałego stosunku jakości do ceny, a od lat jest jednym z najpopularniejszych kompaktowych SUV-ów w Europie.Wraz z nowym modelem Bigster firma Dacia rozszerza tę koncepcję na segment SUV-ów klasy średniej, kierując ofertę do klientów oczekujących większej przestrzeni, komfortu oraz większej przydatności do jazdy na długich dystansach.Oba pojazdy są zaprojektowane z myślą o szerokim zakresie zastosowań – od codziennej jazdy miejskiej po podróże po złych drogach lub w lekkim terenie. Jednak właśnie w tym miejscu często ujawnia się kompromis między komfortem, stabilnością i trwałością w standardowym zawieszeniu.

BILSTEIN B4 i B6: zamienne amortyzatory OE i ulepszenia wydajności

Wraz z modelami B4 i B6 firma BILSTEIN oferuje teraz dwa uzupełniające się rozwiązania w zakresie amortyzatorów dla modeli Duster 3 (PYM, PYN; 11/2023 -) i Bigster (10/2024 – ). Amortyzator BILSTEIN B4 został zaprojektowany jako standardowy zamiennik w stosunku 1:1 i jest dostosowany do charakterystyki fabrycznego amortyzatora. Przywraca on oryginalne właściwości jezdne i idealnie nadaje się do wymiany zużytych elementów.Model BILSTEIN B6 idzie o krok dalej i zapewnia zauważalny wzrost osiągów. Bardziej sportowa charakterystyka amortyzatora gwarantuje precyzyjniejszą reakcję, mniejsze przechyły nadwozia oraz większą stabilność jazdy, zwłaszcza przy obciążeniu lub podczas pokonywania dłuższych tras. BILSTEIN B6, jako ulepszony zamiennik amortyzatora OE, może być montowany dokładnie w taki sam sposób jak BILSTEIN B4, tak jak część oryginalna. Żaden z nich nie wymaga rejestracji.

BILSTEIN B8 TerraSport: zestaw podnoszący do bardziej wymagających zastosowań

Wraz z BILSTEIN B8 TerraSport firma BILSTEIN rozszerza swoją ofertę o rozwiązanie zawieszenia zaprojektowane specjalnie do użytku na złych drogach i w lekkich warunkach terenowych. System zapewnia podwyższenie o ok. 30 mm zarówno na przedniej, jak i na tylnej osi. Zwiększa to prześwit, co pozytywnie wpływa naterenowe możliwości i kontrolę nad pojazdem na nieutwardzonych trasach. Ponadtopodwyższenie zapewnia więcej miejsca na opony terenowe lub łańcuchy śniegowe dzięki podwyższonemu położeniu gniazda sprężyny.Montaż jest prosty, ponieważ amortyzatory BILSTEIN B8 TerraSport montuje się przy użyciu istniejących fabrycznych punktów mocowania w połączeniu z fabrycznymi sprężynami śrubowymi pojazdu. W związku z tym do uzyskania prześwitu nie są potrzebne żadne dodatkowe sprężyny podnoszące.Podczas gdy model B6 został zaprojektowany z myślą o lepszych osiągach na drodze, model B8 TerraSport jest przeznaczony specjalnie do zastosowań terenowych.

Amortyzatory do różnych zastosowań

Od klasycznych części zamiennych i zauważalnej poprawy osiągów po ukierunkowaną optymalizację pod kątem bardziej wymagających warunków jazdy: dzięki dostępnym obecnie amortyzatorom B4, B6 i B8 TerraSport firma BILSTEIN obejmuje szeroki zakres zastosowań dla modeli Dacia Duster 3 i Bigster.

Więcej cennych wskazówek? Odpowiedzi na wszystkie ważne pytania dotyczące amortyzatorów i zawieszeń znajdziesz na workshop.bilstein.com/en/magazine/.

Wszystkie produkty BILSTEIN są szczegółowo opisane i objaśnione, a także znajdują się tam odpowiedzi na najważniejsze i często zadawane pytania.Każdy, kto zawodowo zajmuje się zawieszeniami, znajdzie tutaj workshop.bilstein.com/en/trainings-and-courses/ odpowiednie szkolenia, dzięki którym pogłębi swoją wiedzę. Szkolenia oferowane są nie tylko w siedzibie firmy. BILSTEIN oferuje również wirtualne sesje szkoleniowe dotyczące wszystkich istotnych tematów związanych z zawieszeniem.