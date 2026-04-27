DANE Z RYNKU OPON: POLACY PŁACĄ WIĘCEJ I KUPUJĄ INACZEJ NIŻ ROK TEMU

Preferencje Polaków w kwestii opon są odzwierciedleniem sytuacji na całym rynku motoryzacyjnym. Zatem na jakie rozwiązania obecnie stawiają polscy kierowcy i czy ten rok, który zaskoczył mroźny początkiem, a obecnie naznaczony jest niepewną sytuacją geopolityczną istotnie wpłynie na ich wybory?

Czy opony zdrożeją?

Rok 2025 był dość spokojny dla całego rynku motoryzacyjnego. Liczba rejestracji samochodów na polskim rynku dalej rosła, a sytuacja polityczna i gospodarcza nie wpływała w istotny sposób na dostępność produktów czy ich ceny.

Również w branży opon można mówić o stabilizacji, a zachodzące zmiany są zgodne z przewidywaniami ekspertów. Jednak rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie, które przekłada się na wzrost cen ropy i wahania kursu dolara, może mieć wpływ na wiele gałęzi przemysłu.

Opona jako produkt zawiera pochodne ropy, które stanowią około 50-60% jej masy, jednak nie jest to najdroższy składnik w jej produkcji. Koszt produkcji opon jest bardziej podatny na wahania cen kauczuku, który potrafi stanowić 40% jej wartości. – komentuje Dawid Głuch, Starszy Specjalista ds. Analiz w Oponeo.pl.

Opony całoroczne wyprą zimówki?

W okresie pandemii opony całoroczne biły rekordy sprzedaży, a zainteresowanie nimi sukcesywnie rosło na przestrzeni lat. Rok 2025 przyniósł kolejny wyraźny skok popularności. Obecnie aż 28% opon sprzedawanych przez Oponeo.pl to właśnie modele całoroczne. Dla porównania w 2019 roku było to zaledwie 13%. Kierowcy doceniają je za brak konieczności sezonowej wymiany oraz dobre osiągi w warunkach łagodnej zimy. Nie bez znaczenia jest też rosnąca paleta modeli i rozmiarów.

Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z klasycznych zimówek. W raporcie „Branża motoryzacyjna 2025/2026” Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskazuje się, że Polska to jeden z trzech europejskich krajów – obok Niemiec i Włoch, w których rynek opon zimowych jest najbardziej rozwinięty. Jak pokazują dane sprzedażowe, polscy kierowcy częściej wybierają ogumienie całoroczne zamiast letniego, ale w trudnych warunkach wciąż stawiają na modele typowo zimowe.

Kierowcy są coraz bardziej świadomi tego, jak zwykłe opady śniegu mogą wpłynąć na zachowanie ich auta. Zakładamy, że ten trend będzie się utrzymywać. – mówi Dawid Głuch.

Skrajne wybory Polaków

Jak czytamy w raporcie przygotowanym przez Oponeo.pl, w kwestii segmentów opon decyzje Polaków są dość skrajne. Z jednej strony nie słabnie popularność modeli klasy ekonomicznej, w tym w szczególności produkcji azjatyckiej – ich udział w sprzedaży to aż 57%. Z drugiej strony konsumenci często decydują się na ogumienie klasy premium. Natomiast modele ze średniej półki sukcesywnie tracą na zainteresowaniu.

Źródło: https://www.oponeo.pl/artykul/sprzedaz-opon-w-polsce-2026